Intel’den kötü haber: İşlemci fiyatları artıyor

Özellikle Apple’a modem tedariği yaptığı için 14nm üretim hatlarını yetiştiremeyen ve 10nm sürecine de bir türlü geçemeyen Intel, kendini bekleyen sondan kurtulamadı. Stok sıkıntısı nedeniyle perakendecilerde Intel işlemci fiyatları artmaya başladı.

Aksaklıklar üst üste geliyor

Eylül ayı içerisinde 22 günlük pazar analizlerine göre bazı modellerde yüzde 60’a varan artış gözlemleniyor. Madencilik fırtınası ve DRAM sıkıntıları nedeniyle grafik kartı pazarında gördüğümüz sorunları Intel de yaşamaya başladı.

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"AMD işlemci pazarında payını üçe katlayabilir"

Yüksek fiyat artışları daha çok alt seviye işlemcilerde gözlemleniyor. Örneğin Core i3 8100 işlemcisi 109 Avrodan 175 Avroya yükselmiş. Fark yüzde 61. Core i5 8400 işlemcisi ise 199 Avrodan 279 Avroya yükseliyor. Fark ise yüzde 40.

Core i7 8086K işlemcisi 419 Avro seviyesinden 459 Avro seviyesine çıkmış. Artış yüzde 10 civarında. Core i7 8700K işlemcisi ise 349 Avrodan 420 Avroya yükselmiş. Artış yüzde 20 civarında. Artan fiyatlar şüphesiz satışlara ve büyük ihalelere de olumsuz yansıyacaktır. Zira bazı büyük üreticilerin AMD'den tedarik oranını arttırdığı gündeme gelmişti.

Üretimde yaşanan yetersizlik problemlerinin yanına bir de yüksek fiyatlar eklenince elbette AMD için büyük bir avantaj ortaya çıkıyor. Önümüzdeki bir yıl boyunca AMD’nin pazar payını üçe katlayabileceği gündeme gelmişti. Fiyat artışları sürerse AMD satışlarını tahminlerin de üzerine çıkarabilir. Diğer taraftan yükselen fiyatlar işlemci satışlarına da etki edeceği için mali tablolarda da bunun yansımasını görebiliriz.