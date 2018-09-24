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Intel’den kötü haber: İşlemci fiyatları artıyor

Üretim bantlarında yetersiz kalmaya başlayan Intel’e bir darbe de fiyatlardan geldi. Sadece Eylül ayı içerisinde işlemci fiyatları yüzde 60’a kadar artış gösterdi.
7 ay
11,8b
1
84
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Özellikle Apple’a modem tedariği yaptığı için 14nm üretim hatlarını yetiştiremeyen ve 10nm sürecine de bir türlü geçemeyen Intel, kendini bekleyen sondan kurtulamadı. Stok sıkıntısı nedeniyle perakendecilerde Intel işlemci fiyatları artmaya başladı.

Aksaklıklar üst üste geliyor

Eylül ayı içerisinde 22 günlük pazar analizlerine göre bazı modellerde yüzde 60’a varan artış gözlemleniyor. Madencilik fırtınası ve DRAM sıkıntıları nedeniyle grafik kartı pazarında gördüğümüz sorunları Intel de yaşamaya başladı.

Ayrıca Bkz. "AMD işlemci pazarında payını üçe katlayabilir"

Yüksek fiyat artışları daha çok alt seviye işlemcilerde gözlemleniyor. Örneğin Core i3 8100 işlemcisi 109 Avrodan 175 Avroya yükselmiş. Fark yüzde 61. Core i5 8400 işlemcisi ise 199 Avrodan 279 Avroya yükseliyor. Fark ise yüzde 40.

Core i7 8086K işlemcisi 419 Avro seviyesinden 459 Avro seviyesine çıkmış. Artış yüzde 10 civarında. Core i7 8700K işlemcisi ise 349 Avrodan 420 Avroya yükselmiş. Artış yüzde 20 civarında. Artan fiyatlar şüphesiz satışlara ve büyük ihalelere de olumsuz yansıyacaktır. Zira bazı büyük üreticilerin AMD'den tedarik oranını arttırdığı gündeme gelmişti.

Üretimde yaşanan yetersizlik problemlerinin yanına bir de yüksek fiyatlar eklenince elbette AMD için büyük bir avantaj ortaya çıkıyor. Önümüzdeki bir yıl boyunca AMD’nin pazar payını üçe katlayabileceği gündeme gelmişti. Fiyat artışları sürerse AMD satışlarını tahminlerin de üzerine çıkarabilir. Diğer taraftan yükselen fiyatlar işlemci satışlarına da etki edeceği için mali tablolarda da bunun yansımasını görebiliriz.

 

https://www.guru3d.com/news-story/prices-intel-coffee-lake-procs-are-skyrocketing-due-to-14nm-shortages.html Yorum Yaz
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kng09 7 ay en beğenilen
nasıl saçma bir başlıktır. hayır neden intele kötü haber fiyat artıyorsa kullanıcıya kötü haber
6 Yanıt Yanıtla +83
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fhrstw 7 ay
Bizi ilgilendirmiyor zamsız haliyle gücümüz yetmiyordu şimdi fiyatlar uzaya çıkar. Hamdolsun inceleme videolarını izleyip hayal gücümüzü genişletiriz.
1 Yanıt Yanıtla +68
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Rogue Agent 7 ay
ekrem71 yine sasirtmadi, baslik efsane
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interwap 7 ay
Bunu tabi bugün yapacamayacak. Yeni mimari ile.
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Wilson Fisk 7 ay interwap
illa ki bir yerden sonra toplarlar ama jim keller'i ki onu da amd'den aldılar daha yeni.min 4 senesi var daha o işin.ben diyorum ki o 4 senede core'yi itelemeye devam mı edecekler amd çoşup kudururken?4 sene sonra kim bakar ki artık intel'e?intel'e bir çare lazım hem de bu gece lazım ama 10nm için bile 2020 diyorlar sen yeni mimari diyorsun.yaş yani işleri.daha da talep karşılayamayıp çünkü sistemlere falan da veriyorlar ürettikleri bütün işlemciler biz son kullanıcılara değil ve fiyat arttırıyorlar.yerim diyip amd'ye geçecek çoğu kullanıcı hele 7nm ryzen3 geldiğinde çünkü çok kırık bir şey geliyor ve intel'in cevabı olmayacak çıktığında.
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interwap 7 ay
Bu aralar rüzgar AMD leyine esiyor. Intel bunun acısını çıkarabilir.
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Wilson Fisk 7 ay interwap
nasıl çıkarabilir mesela beddua mı eder?yeni mimari yok 10nm'ye geçemiyorlar fiyat desen düşeceğine çıkıyor.14nm core ile 16 çekirdek çıkaracak halleri yok.8 çekirdekte bile HT kapatıyor adamlar.16 çekirdek yapsalar dana gözü gibi büyük pahalı yeni anakartlı ve 200 derece olur herhalde.
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kurs@tz 7 ay
Ben hep 50 dolarlık alıyorum


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nightsniffer 7 ay
Son verilere göre bu fiyat artışlarından sonra Almanya'nın Vatan Bilgisayar'ı olan Mindfactory'de satılan 10 işlemcinin 8'i AMD.
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MogoLKhan 7 ay
İntel tesislerini selmi basmış ?
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massacrer 7 ay
Özetle i7 8700, i7 8700K'dan pahalı ve i5 8600K ile i5 8600 arasında 1 dolar mı fark var? Bir de i5 8400, i5 8500'den pahalı...
Gerisini siz oturup okuyun isterseniz...
Not: sonraki yorumlardan gördüm Ekrem yine İngilizce çeviride Türkçe'yi katletmiş...
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-Rusher- 7 ay
Allahtan sağlam işlemci yapıyorlarda uzun süreli kullanıyoruz.
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Dreadfrost 7 ay
sapla hançeri AMD ! ahahahaha :D
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312 . 7 ay
Ryzen varken Intel alan ergen fps oyuncusudur
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orc123456 7 ay
Bu sıralar Intel alacak olanlar düşünsün
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