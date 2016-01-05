Intel, drone firması satın aldı





Önümüzdeki yılların teknoloji dünyasında öne çıkacağına inanılan iki sektör var: Drone ve Sanal Gerçeklik. Son dönemde bu iki sektörde önemli yatırımların ve satın alımların haberlerini okuyoruz. Genelde Ar-Ge hızını kısa sürede artırmak isteyen teknoloji devleri küçük firmaları satın almakla işe başlıyor. Yonga devi Intel de bunlardan birisi.





Gelen haberlere göre Intel, drone konusunda çalışmalar yapan Alman girişim Ascending Technologies'i satın aldı. AscTec hali hazırda Intel ile ortaklık halindeydi ve firmanın RealSense kamera teknolojisi ile donattığı drone modellerinin testlerini yapıyordu. Bu drone'lar RealSense kameralar ile ortamın 3D modellemesini yaparak engellerden kaçınma yeteneğine sahip. Özellikle otonom drone sınıfı için, haritalama yapabilme büyük bir avantaj olarak görülüyor.





Satın alma sonrasında AscTec'in 75 civarındaki çalışanı Intel bünyesine katılacak. Ayrıca AscTec teknolojileri de Intel'in envanterine geçecek. Qualcomm'un Snapdragon Flight adındaki drone devre kartını duyurmasının ardından gelen bu satın alma haberi oldukça dikkat çekici.





Intel'in doğrudan drone sektörüne gireceğini söylemek pek mümkün değil ancak giyilebilir cihaz pazarında olduğu gibi otonom drone modellerine yönelik olarak özel yonga setleri geliştirmesi daha olası. Zaten firmanın hali hazırda bazı çalışmaları da bulunuyordu. CES 2016 fuarındaki açılış konuşmasında satın alma ile ilgili detaylı bilgilerin verilmesi bekleniyor.

http://www.androidheadlines.com/2016/01/intel-buys-german-drone-firm-ascending-technologies.html