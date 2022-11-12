Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel, gözünü Samsung'a çevirdi: En büyük ikinci çip üreticisi olmayı hedefliyor

    Geçtiğimiz aylarda dökümhane operasyonlarını genişletmek için toplam 90 milyar dolar yatırım yapacağını duyuran Intel, 2030 yılına kadar dünyanın en büyük ikinci çip üreticisi olmayı planlıyor. 
    1
    Intel, dünyanın en büyük ikinci çip üreticisi olmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda çip üretimi hacmini arttırmak için büyük yatırımlara imza atan ABD merkezli yonga devi Intel, gelecek planları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şirket, yarı iletken pazarında Samsung'u geçerek dünyanın en büyük ikinci üretici olmayı planlıyor.

    Intel, gözünü Samsung'a çevirdi

    Nikkei Asia ile yaptığı bir röportajda Intel Foundry Services Başkanı Randhir Thakur ''Hedefimiz on yılın sonunda dünyanın 2 numaralı dökümhanesi olmak ve lider dökümhane marjları elde etmeyi umuyoruz.''açıklamasında bulundu. Böylece yonga devinin, şu anda dünyanın en büyük ikinci çip üreticisi olan Samsung Foundry ile rekabet içerisine gireceğini söyleyebiliriz.

    Tarihsel olarak bakıldığında sahip olduğu tesislerde yalnızca kendisi için üretim gerçekleştiren Intel, geçtiğimiz yıl büyük bir adım atarak üretimin diğer şirketlere de açıldığını duyurdu. Buna ek olarak ABD'deki dökümhane operasyonlarını genişletmek için 20 milyar dolar ve dünya çapında toplam 70 milyar dolar yatırım yapacağını açıklayan şirket, Japonya'da bulunan İsrailli bir döküm firması olan Tower Semiconductor'u da satın almayı planlıyor.

    Günümüzde Avrupa ve Kuzey Amerika'da üretim gerçekleştiren Intel, Asya pazarında bulunan Samsung ve TSMC'ye kıyasla büyük bir maliyet dezavantajına sahip. Ancak yonga devi, AMD, Apple, Intel ve Qualcomm dahil olmak üzere büyük yarı iletken firmalarına daha yakın olma fırsatını elinde bulunduracak. 

    Intel, çip üretim süreci düğümleri için agresif bir yol haritasına sahip olsa da, rakibi Samsung ve TSMC şimdiden 3nm üretime başladı ve 2025 yılına kadar 2nm'ye geçiş yapmayı planlıyor.  Bu nedenle şirketin gelecekte atacağı adımlar büyük bir merak konusu diyebiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yapay zekayı kandıran kazak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız