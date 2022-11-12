Intel, gözünü Samsung'a çevirdi: En büyük ikinci çip üreticisi olmayı hedefliyor

Tam Boyutta Gör Yakın zamanda çip üretimi hacmini arttırmak için büyük yatırımlara imza atan ABD merkezli yonga devi Intel, gelecek planları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şirket, yarı iletken pazarında Samsung'u geçerek dünyanın en büyük ikinci üretici olmayı planlıyor.

Intel, gözünü Samsung'a çevirdi

Nikkei Asia ile yaptığı bir röportajda Intel Foundry Services Başkanı Randhir Thakur ''Hedefimiz on yılın sonunda dünyanın 2 numaralı dökümhanesi olmak ve lider dökümhane marjları elde etmeyi umuyoruz.''açıklamasında bulundu. Böylece yonga devinin, şu anda dünyanın en büyük ikinci çip üreticisi olan Samsung Foundry ile rekabet içerisine gireceğini söyleyebiliriz.

Tarihsel olarak bakıldığında sahip olduğu tesislerde yalnızca kendisi için üretim gerçekleştiren Intel, geçtiğimiz yıl büyük bir adım atarak üretimin diğer şirketlere de açıldığını duyurdu. Buna ek olarak ABD'deki dökümhane operasyonlarını genişletmek için 20 milyar dolar ve dünya çapında toplam 70 milyar dolar yatırım yapacağını açıklayan şirket, Japonya'da bulunan İsrailli bir döküm firması olan Tower Semiconductor'u da satın almayı planlıyor.

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Günümüzde Avrupa ve Kuzey Amerika'da üretim gerçekleştiren Intel, Asya pazarında bulunan Samsung ve TSMC'ye kıyasla büyük bir maliyet dezavantajına sahip. Ancak yonga devi, AMD, Apple, Intel ve Qualcomm dahil olmak üzere büyük yarı iletken firmalarına daha yakın olma fırsatını elinde bulunduracak.

Intel, çip üretim süreci düğümleri için agresif bir yol haritasına sahip olsa da, rakibi Samsung ve TSMC şimdiden 3nm üretime başladı ve 2025 yılına kadar 2nm'ye geçiş yapmayı planlıyor. Bu nedenle şirketin gelecekte atacağı adımlar büyük bir merak konusu diyebiliriz.

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Intel, dünyanın en büyük ikinci çip üreticisi olmayı planlıyor