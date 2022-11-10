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    Intel, HBM bellekli dünyanın ilk x86 işlemcisini duyurdu: Xeon Max Series

    Daha önce Sapphire Rapids olarak adlandırdığımız Intel’in veri merkezi ve sunuculara yönelik hazırladığı Xeon Max Series resmen duyuruldu. Yeni seri HBM bellekler ile dikkatleri çekiyor.
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    Intel, türünün tek örneği Xeon Max Series işlemcileri duyurdu Tam Boyutta Gör
    Intel kısa bir süre önce, dünyanın ilk HBM belleğe sahip x86 CPU'sunu duyurdu: Intel Xeon Max Series. Firmanın bu işlemcilerinden daha önceki haberlerimizde Sapphire Rapids olarak bahsetmiştik. Görünüşe göre AMD’nin sunucu tarafındaki yükselişini kesmek için Xeon Max Series ile birlikte, Intel neredeyse her alanda gelişme kaydetmiş durumda. Ek olarak Intel ayrıca Max Series GPU ailesini de tanıttı.

    Intel Xeon Max Series özellikleri

    Intel Xeon Max Series işlemcisinde 56 performans çekirdeği ve toplamda da 112 iş parçacığı yer alıyor. 350W TDP değerine sahip olan işlemci 1 TB/s gibi oldukça yüksek bir bant genişliği sunuyor. Ancak en ilginç olanı CPU’nun aynı zamanda 16 GB'lık 4x kümeye bölünmüş 64 GB HBM2e belleğe de sahip olması. Dolayısıyla çekirdek başına düşen HBM bellek miktarı 1GB’dan daha fazla.

    Intel, türünün tek örneği Xeon Max Series işlemcileri duyurdu Tam Boyutta Gör
    Biraz daha detaya girersek, Xeon Max Series işlemcilerde, Intel'in geçen yıl piyasaya çıkan 12. Nesil Core CPU'ları ile aynı Golden Cove mikromimari özelliklerine dayanan ve 56 adede ölçeklendirilen çekirdekler yer alacak. Bu yongalar, DDR5, PCIe 5.0 ve Compute Express Link (CXL) 1.1'i destekleyecek ve bu da belleğin PCIe 5.0 üzerinden doğrudan CPU'ya bağlanmasını sağlayacak.
    Intel, türünün tek örneği Xeon Max Series işlemcileri duyurdu Tam Boyutta Gör
    350W termal tasarım gücü (TDP) ile gelen Xeon Max, yapay zeka ve HPC iş yükleri için yerleşik 20 hızlandırıcı ile birlikte geliyor. Bu hızlandırıcı türleri arasında Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) ve Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Data Streaming Accelerator (DSA) ve Intel Advanced Matrix Extensions (AMX) yer alıyor olacak.

    Performansta rakip tanımıyor

    Intel, türünün tek örneği Xeon Max Series işlemcileri duyurdu Tam Boyutta Gör
    AVX-512 ile Intel, Xeon Max tabanlı bir sistemin, MLPerf DeepCAM karşılaştırmasında AMD'nin üst düzey EPYC 7763 CPU'sunu kullanan bir sistemin derin öğrenme eğitim performansını ikiye katlayabileceğini iddia ediyor. Intel'in çoklu kalıp ara bağlantı köprüsü (EMIB) kullanılarak birbirine bağlanan ve dört kümeden oluşan 56 çekirdekli yapı, HCPG performansında AMD Milan-X kümelerine göre yüzde 68 daha az güç tüketiyor. Xeon Max işlemciler aynı zamanda HBM ve DDR bellek yapılandırmalarında da çalışma esnekliği sağlıyor. Intel, eski Intel Xeon 8380 serisi işlemciler veya AMD EPYC 7773X ile karşılaştırıldığında, bazı iş yüklerinde 5 kata kadar performans artışı vadediyor.
    Intel, türünün tek örneği Xeon Max Series işlemcileri duyurdu Tam Boyutta Gör
    Intel Xeon Max Series, 2023 yılında piyasaya çıkacak ancak ilk olarak Argonne Ulusal Laboratuvarı, Los Alamos Ulusal Laboratuvarı ve Kyoto Üniversitesi’ne bu işlemciler gönderilecek. Argonne Ulusal Laboratuvarı'nda yapım aşamasında olan Aurora süper bilgisayarında bu işlemcileri göreceğiz. Aurora'nın 2 exaflop hesaplama performansını aşan ilk süper bilgisayar olması bekleniyor.

    Öte yandan 10 Kasım'da AMD’de sunucu ve veri merkezlerini hedefleyen EPYC Genoa işlemcilerini tanıtacak. Bu seride şimdilik HBM bellekler olmayacak ancak AMD, önümüzdeki yıl veya 2024’te Genoa-X ile birlikte HBM versiyonlarını getirmeyi planlıyor.

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