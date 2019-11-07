Intel dünyanın en büyük programlanabilir yongasını (FPGA) duyurdu

Bugün üretim süreçlerinin gelişmesi sayesinde daha küçük zar alanına çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor ancak elektronik dünyasında alana ve performansa olan ihtiyaç daha hızlı arttığı için bunu karşılama noktasında sıkıntılar yaşanıyor. Yonga tasarımcıları maliyetleri bir seviyede tutarak transistör sayısını arttırmak için çoklu yonga çözümleri denemeye başladı. Çoklu yonga çözümleri özellikle işlemci tarafında artış gösteriyor.

Stratix 10 GX 10M neler sunuyor?

Intel’in bir süre önce bünyesine kattığı programlanabilir yonga tasarımcısı Stratix önemli bir başarıya imza attı. İki adet FPGA yongasını tek bir zar üzerinde birleştirmeyi başaran bölüm dünyanın en büyük FPGA yongasını ortaya çıkarmış oldu.

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Stratix 10 GX 10M yongası iki adet FPGA yongasını 3 adet EMIB köprüsü ile birleştiriyor. Hatırlanacağı üzere EMIB bağlantısı AMD grafik birimi barındıran Intel işlemcilerde ilk kez karşımıza çıkmıştı. Intel sonrasında başka bir EMIB destekli işlemci geliştirmedi ancak teknolojileri farklı bir alana kaydırdı.

3 adet EMIB köprüsündeki toplam 25920 bağlantı noktası ile iki zar arasında 6.5Tb/s seviyesine varan bir bant genişliği oluşturulabiliyor. 14nm üretim sürecine sahip olan devasa zarda 43.3 milyar transistör yer alıyor. Yongada ayrıca 10.2 milyon mantık hücresi bulunuyor. Yonganın 4 tarafında özelleştirme amacıyla toplamda 48 allıcı-verici barındıran mini yongalar bulunuyor. Bunlar da EMIB köprüleri ile 4.5Tb/s bağlantı hızlarını yakalayabiliyor.

2304 kullanıcı I/O pinleri sayesinde geliştiricilerin farklı entegrasyon çözümleri de üretebileceği Stratix 10 GX 10M yongası ayrıca serinin diğer modellerine göre yüzde 40 daha iyi enerji verimliliği sunuyor.

Stratix 10 GX 10M yongası “en büyük FPGA yongası” ünvanını Xilinx’in 35 milyar transistöre sahip Virtex VU19P FPGA yongasının elinden almış durumda. Daha çok büyük ölçekte uygulamaya göre özelleştirilmiş entegre devreler – ASIC ve emülatör projeleri için tasarlanan Stratix 10 GX 10M müşterilere örneklenmeye başladı.

https://www.techpowerup.com/260906/intel-unveils-worlds-largest-fpga