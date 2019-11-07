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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel dünyanın en büyük programlanabilir yongasını (FPGA) duyurdu

    İki adet FPGA yongasını tek bir zar üzerinde birleştiren Stratix 10 GX 10M toplamda 6.5Tbps veri aktarım hızları sunarken enerji tasarrufunda da yüzde 40’ları yakalıyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    2,9b
    1
    5
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel dünyanın en büyük programlanabilir yongasını (FPGA) duyurdu

    Bugün üretim süreçlerinin gelişmesi sayesinde daha küçük zar alanına çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor ancak elektronik dünyasında alana ve performansa olan ihtiyaç daha hızlı arttığı için bunu karşılama noktasında sıkıntılar yaşanıyor. Yonga tasarımcıları maliyetleri bir seviyede tutarak transistör sayısını arttırmak için çoklu yonga çözümleri denemeye başladı. Çoklu yonga çözümleri özellikle işlemci tarafında artış gösteriyor.

    Stratix 10 GX 10M neler sunuyor?

    Intel’in bir süre önce bünyesine kattığı programlanabilir yonga tasarımcısı Stratix önemli bir başarıya imza attı. İki adet FPGA yongasını tek bir zar üzerinde birleştirmeyi başaran bölüm dünyanın en büyük FPGA yongasını ortaya çıkarmış oldu.

    Ayrıca Bkz. "Alcatel, çocuk odaklı yeni tabletini duyurdu"

    Stratix 10 GX 10M yongası iki adet FPGA yongasını 3 adet EMIB köprüsü ile birleştiriyor. Hatırlanacağı üzere EMIB bağlantısı AMD grafik birimi barındıran Intel işlemcilerde ilk kez karşımıza çıkmıştı. Intel sonrasında başka bir EMIB destekli işlemci geliştirmedi ancak teknolojileri farklı bir alana kaydırdı.

    3 adet EMIB köprüsündeki toplam 25920 bağlantı noktası ile iki zar arasında 6.5Tb/s seviyesine varan bir bant genişliği oluşturulabiliyor. 14nm üretim sürecine sahip olan devasa zarda 43.3 milyar transistör yer alıyor. Yongada ayrıca 10.2 milyon mantık hücresi bulunuyor. Yonganın 4 tarafında özelleştirme amacıyla toplamda 48 allıcı-verici barındıran mini yongalar bulunuyor. Bunlar da EMIB köprüleri ile 4.5Tb/s bağlantı hızlarını yakalayabiliyor.

    Intel dünyanın en büyük programlanabilir yongasını (FPGA) duyurdu

    2304 kullanıcı I/O pinleri sayesinde geliştiricilerin farklı entegrasyon çözümleri de üretebileceği Stratix 10 GX 10M yongası ayrıca serinin diğer modellerine göre yüzde 40 daha iyi enerji verimliliği sunuyor.

    Stratix 10 GX 10M yongası “en büyük FPGA yongası” ünvanını Xilinx’in 35 milyar transistöre sahip Virtex VU19P FPGA yongasının elinden almış durumda. Daha çok büyük ölçekte uygulamaya göre özelleştirilmiş entegre devreler – ASIC ve emülatör projeleri için tasarlanan Stratix 10 GX 10M müşterilere örneklenmeye başladı.



    https://www.techpowerup.com/260906/intel-unveils-worlds-largest-fpga Yorum Yaz
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    1ses1 2 hf.
    Yorumlara baktım teknik bir bilgi bulamadım. Arkadaş haberden hiç birşey anlamıyorum yorum yapan arkadaşlarım daha doyurucu daha öğretici oluyor. Bilgili arkadaşların yorumunu bekliyorum.
    Yorumlara baktım teknik bir bilgi bulamadım. Arkadaş haberden hiç birşey anlamıyorum yorum yapan arkadaşlarım daha doyurucu daha öğretici oluyor. Bilgili arkada...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    gerbay 2 hf. en beğenilen
    haberde diyor ki; "Intel’in bir süre önce bünyesine kattığı programlanabilir yonga tasarımcısı Stratix önemli bir başarıya imza attı."

    intel stratix diye bir yonga tasarımcısını falan bünyesine katmadı. FPGA dünyasının 2 büyük firması vardı birisi XILINX, diğeri ALTERA, daha küçüklere doğru gidersek Lattice var ve Microsemi nin bünyesine kattığı Actel var..

    intel, ALTERA yı bünyesine katmıştı ve Stratix serisi de ALTERA nın ürün ailelerinden bir tanesi. editör arkadaş 10 dk ayırararak bu bilgilere google üzerinden erişebilir..

    orjinal kaynağa bakmadım orası da hatalımı ancak doğrusu yukarda yazdıklarım..
    haberde diyor ki; "Intel’in bir süre önce bünyesine kattığı programlanabilir yonga tasarımcısı Stratix önemli bir başarıya imza attı." intel stratix d...
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    gerbay 2 hf. en beğenilen
    haberde diyor ki; "Intel’in bir süre önce bünyesine kattığı programlanabilir yonga tasarımcısı Stratix önemli bir başarıya imza attı."

    intel stratix diye bir yonga tasarımcısını falan bünyesine katmadı. FPGA dünyasının 2 büyük firması vardı birisi XILINX, diğeri ALTERA, daha küçüklere doğru gidersek Lattice var ve Microsemi nin bünyesine kattığı Actel var..

    intel, ALTERA yı bünyesine katmıştı ve Stratix serisi de ALTERA nın ürün ailelerinden bir tanesi. editör arkadaş 10 dk ayırararak bu bilgilere google üzerinden erişebilir..

    orjinal kaynağa bakmadım orası da hatalımı ancak doğrusu yukarda yazdıklarım..
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    Schtroumpf Grognon 2 hf.
    coin mining piyasasinda direk yerini almistir
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    1ses1 2 hf.
    Yorumlara baktım teknik bir bilgi bulamadım. Arkadaş haberden hiç birşey anlamıyorum yorum yapan arkadaşlarım daha doyurucu daha öğretici oluyor. Bilgili arkadaşların yorumunu bekliyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Ulan Musk 2 hf. 1ses1
    Hocam cevabını aradığınız soru sanırım "FPGA nedir?". Kısaca açıklamak gerekirse bu işlemcileri donanımsal seviyede çalışma şeklini değiştirebilen esnek işlemciler gibi düşünebilirsiniz. Bu işlemcilere kendisini donanımsal olarak yapılandırıp bir x86 işlemciye dönüştürmesini de söyleyebilirsiniz bir arm işlemciye de. Veya herhangi başka bir çipe.
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    V4LKyR 2 hf.
    Yaşasın AMD
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