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    Intel EVO işlemciler geliyor

    2021 yılı ile birlikte yeni bir döneme geçiş yapacak olan Intel; Core isimlendirmesinin yanına bir de EVO isimlendirmesini ekleyecek. EVO işlemciler big.LITTLE mantığında çalışacak.
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel EVO işlemciler geliyor
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    Son dönemde üretim verimliliğinde sıkıntı yaşıyor ve hisseleri değer kaybediyor olsa da Intel çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Büyük ve küçük çekirdek formatı ile yeni bir stratejiye geçiş yapan firma logolarında da değişikliğe gidiyor.

    Intel EVO ve Core işlemciler

    ARM mimarisinde gördüğümüz ve yoğun yüklerde performans çekirdeklerini, düşük yüklerde de verimlilik çekirdeklerini devreye alan Big.LITTLE yapısı ilk kez Intel tarafından x86 tarafına da sunulmuştu.

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    LakeField dizüstü işlemcilerle bir ana çekirdek ve 4 yardımcı Atom çekirdeğini bir araya getiren Intel; Alder Lake ile bu yapıyı masa üstüne taşıyacak. Bununla birlikte firma isimlendirme konusunda Core ekini kullanmak istemiyor.

    Intel EVO işlemciler geliyor
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    Kaynaklar Evolution yani evrim anlamına gelen EVO takısının yeni işlemcilerde kullanılacağını belirtiyor. Core i5 ve üzeri işlemcilerde yer alacak Big.LITTLE yapısı Intel EVO ile tanımlanacak. Alt kısmında ise Powered By Core açıklaması olacak.

    EVO isimlendirmesi ile ayrıca yeni bir logo tasarımı da geliyor. Mevcut canlı ve boyutlu görünümün yerine artık mat renklere sahip ve biraz daha 2 boyutlu olarak yansıtılan logolar kullanılacak.

    Henüz EVO isimlendirmesi ve logo değişikliği ile ilgili resmi bir açıklama mevcut değil. Alder Lake işlemciler en erken 2021 yılında geleceği için CES 2021 sanal fuarında Intel bir duyuru yapabilir.



    https://wccftech.com/intel-evo-branding-core-overhauled/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    reklamcixo 1 gün yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com/...
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    DIA (Gürkan Gülmez) 2 gün
    Tsmc ye fason arm işlemci yaptıracak intel. ismini de falan filan işte



    Bu süre zarfında da kendi üretim bantını ve silikon yerine başka bir substrate kullanmak için ARGE kasacak.



    Mevzu bundan ibaret
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    Mugetsuga 2 gün
    8C/12T işlemciler mi gelecek şimdi
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 2 gün
    samsung'un hız hız diyenlere sattığı TLC nand disklere evo, kapasite kapasite diyenlere sattığı QLC nand olanlara QVO demesi gibi olmuş.Core'nin karizma çizilmesin demişler demek ki core ölmemiş.8-10 harbici core vereyim abime yapacaklar.ryzen manyakları da alın len size çekirdek bir ton.. 16 tane gözünüz doysun Allah sizi kahretsin rezil ettiniz firmayı...

    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Khoradasein (Mahmut Mümtaz Apostrof Er) 2 gün Wilson Fisk
    Das Borak, Evo soket Allah belanı versin diyor.
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    BekirHan (Bekir Han) 2 gün
    Üreticiler mevcut yönteme göre oldukça ucuz ve bir o kadar performanslı olan ARM tipi işlemcilerden uzak duramıyor. Düşük maliyet benzer etiket fiyatı (belki sınırlı oranda daha ucuz) kar maksimizasyonu..
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