Intel EVO işlemciler geliyor

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Son dönemde üretim verimliliğinde sıkıntı yaşıyor ve hisseleri değer kaybediyor olsa da Intel çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Büyük ve küçük çekirdek formatı ile yeni bir stratejiye geçiş yapan firma logolarında da değişikliğe gidiyor.

Intel EVO ve Core işlemciler

ARM mimarisinde gördüğümüz ve yoğun yüklerde performans çekirdeklerini, düşük yüklerde de verimlilik çekirdeklerini devreye alan Big.LITTLE yapısı ilk kez Intel tarafından x86 tarafına da sunulmuştu.

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LakeField dizüstü işlemcilerle bir ana çekirdek ve 4 yardımcı Atom çekirdeğini bir araya getiren Intel; Alder Lake ile bu yapıyı masa üstüne taşıyacak. Bununla birlikte firma isimlendirme konusunda Core ekini kullanmak istemiyor.

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Kaynaklar Evolution yani evrim anlamına gelen EVO takısının yeni işlemcilerde kullanılacağını belirtiyor. Core i5 ve üzeri işlemcilerde yer alacak Big.LITTLE yapısı Intel EVO ile tanımlanacak. Alt kısmında ise Powered By Core açıklaması olacak.

EVO isimlendirmesi ile ayrıca yeni bir logo tasarımı da geliyor. Mevcut canlı ve boyutlu görünümün yerine artık mat renklere sahip ve biraz daha 2 boyutlu olarak yansıtılan logolar kullanılacak.

Henüz EVO isimlendirmesi ve logo değişikliği ile ilgili resmi bir açıklama mevcut değil. Alder Lake işlemciler en erken 2021 yılında geleceği için CES 2021 sanal fuarında Intel bir duyuru yapabilir.

https://wccftech.com/intel-evo-branding-core-overhauled/

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