Intel, genç girişimcilere yönelik olarak Çözüm Kumbarası projesini başlatıyor





Özellikle ABD başta olmak üzere pek çok ülkede genç ve gelecek vaad eden girişimcileri desteklemeye yönelik Melek Yatırımcı olarak tabir edilen yatırımcı kuruluşları mevcut. Ülkemizde de yılın ilk aylarında çıkan bir kanunla Melek Yatırımcı kavramı resmiyet kazanmıştı.





Son dönemlerde ülkemizde farklı girişimlerin finansal olarak desteklendiğine daha fazla şahit olmaya başladık. Yonga devi Intel de bugüne kadar ki en kapsamlı girişimcilik ve sosyal inovasyon projesini hayata geçiriyor.





Çözüm Kumbarası adı verilen projede gençlere teknolojiyi kullanarak hayatı kolaylaştıran ve toplumsal fayda yaratan iş çözümleri geliştirme fırsatı sunma amacı güdülüyor. Çözüm Kumbarası projesinde Intel'in yanında Ashoka, Endeavor ve Galata İş Melekleri (GBA) çözüm ortağı olarak yer alıyor.





Çözüm Kumbarası; işbirliği ortamı sunan bir platform olmasının yanı sıra eğitim ve mentorluk desteğinden, projelerin hayata geçirilmesine uzanan süreçlerin tamamını bünyesinde barındıracak.





Proje kapsamında gençlerin teknolojiyi kullanarak farklı alanlarda toplumsal fayda sağlayacak yenilikçi iş çözümleri, www.cozumkumbarasi.com sitesinde biriktirilecek, fikirlerin hayata geçmesi için gerekli süreçler yönetilecek.





Çözüm Kumbarası'nın aşamaları ise şöyle şekillenecek:





- Üniversitelerde gönüllü Çözüm Kumbarası elçileri, gençleri fikir üretmeye ve projeye dahil olmaya teşvik edecek.





- 3 ay boyunca Türkiye çapında üniversitelerde proje sahiplerinin ve danışma kurulu üyelerinin katılacağı etkinlikler gerçekleştirilecek.





- 2014 Haziran ayı başlarında en iyi 40 proje seçilecek.





- İlk 40 proje sahibine mentorluk desteği verilecek. Proje sahipleri; girişimciler ve yatırımcılar ile hızlı danışma ve ağ kurma fırsatına sahip olacakları özel bir etkinliğe katılacak.





- Haziran ayı sonunda 40 proje arasından seçilen ilk 10 proje açıklanacak.





- En iyi 10 projenin sahiplerine çalıştay, eğitim ve mentorluk buluşmaları düzenlenecek.





- Ekim ayında finale kalan 10 proje arasında yapılacak değerlendirmede en başarılı ilk 3 proje Intel tarafından toplam 50.000 TL nakit ödülle ödüllendirilecek. Intel, danışma kurulu tarafından birinci seçilen proje sahibine 25.000 TL, ikincisine 15.000 TL, üçüncü proje sahibine de 10.000 TL ödül verecek. Yurtdışında eğitim ve yatırım desteği ile toplam ödül ve destek 100.000 TL olacak.





- GBA ise, en iyi 10 içinden seçeceği bir veya birden fazla projeye tohum aşaması fonu sağlayacak.





Çözüm Kumbarası platformu ile Türkiye çapında yaklaşık 250 bin öğrenciye ulaşılması, sosyal girişimcilik ve teknolojinin toplumsal fayda için kullanılması konularında farkındalık yaratılması hedefleniyor.





Çözüm Kumbarası Danışma Kurulu başkanlığını Inteln Yeni Teknolojiler Bölümü Dünya Başkan Yardımcısı Ayşegül İldeniz yürütüyor. Kurul ise Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın, Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ve Faruk Eczacıbaşı gibi isimlerden oluşuyor.