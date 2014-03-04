Intel giyilebilir teknolojiler geliştiren Basis firmasını satın aldı





CES 2014 etkinliğinde giyilebilir cihazlara yönelik Edison adlı küçük bilgisayarını tanıtan Intel, bu sektöre yaptığı yatırımlara devam ediyor. Intel son olarak yeni bir satın almaya imza attı.





Giyilebilir cihazlar konusunda teknolojiler geliştiren ve Apple, Google gibi devleri peşinde sürükleyen Basis, Intel tarafından satın alındı. Basis; nabız, uyku düzeni, atılan adım gibi etkinlikleri takip edebilen dikkat çekici giyilebilir ürünler geliştiriyordu ve bazı teknolojileri rakipsiz olarak görülüyordu.





100 veya 150 milyon dolar olduğu tahmin edilen satın alma ile Intel giyilebilir cihaz pazarına yönelik çalışmalarını yoğunlaştıracak. Ancak bu yeni bir ürün tarzında değil teknoloji tarzında olacak.

Firma piyasaya sunduğu yongasetlerinde sensör entegrasyonu gibi bir takım geliştirmeler yapmayı planlıyor. Bu bakımdan tüm Basis ekibi Ar-Ge bölümüne dahil olacak. Basis hali hazırda sağlık takip segmentinde yüzde 7 civarında pazar payı sahibiydi.

http://www.slashgear.com/intel-gobbles-up-basis-for-around-100m-04319347/