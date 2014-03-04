Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel giyilebilir teknolojiler geliştiren Basis firmasını satın aldı

5 yıl
7,4b
1
4
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel giyilebilir teknolojiler geliştiren Basis firmasını satın aldı

CES 2014 etkinliğinde giyilebilir cihazlara yönelik Edison adlı küçük bilgisayarını tanıtan Intel, bu sektöre yaptığı yatırımlara devam ediyor. Intel son olarak yeni bir satın almaya imza attı.

Giyilebilir cihazlar konusunda teknolojiler geliştiren ve Apple, Google gibi devleri peşinde sürükleyen Basis, Intel tarafından satın alındı. Basis; nabız, uyku düzeni, atılan adım gibi etkinlikleri takip edebilen dikkat çekici giyilebilir ürünler geliştiriyordu ve bazı teknolojileri rakipsiz olarak görülüyordu. 

100 veya 150 milyon dolar olduğu tahmin edilen satın alma ile Intel giyilebilir cihaz pazarına yönelik çalışmalarını yoğunlaştıracak. Ancak bu yeni bir ürün tarzında değil teknoloji tarzında olacak.
Firma piyasaya sunduğu yongasetlerinde sensör entegrasyonu gibi bir takım geliştirmeler yapmayı planlıyor. Bu bakımdan tüm Basis ekibi Ar-Ge bölümüne dahil olacak. Basis hali hazırda sağlık takip segmentinde yüzde 7 civarında pazar payı sahibiydi. 

http://www.slashgear.com/intel-gobbles-up-basis-for-around-100m-04319347/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sniko1 5 yıl en beğenilen memoseler
memoseler
Bu satın alma ile Intel'de yarışa katıldı. Bunu gören amd hemen bu sektöre atılırsa diğer markalar demekki para bunda diyerek rağbet gösterir. Ve aynı bugün telefonlarda olduğu gibi bu sektör patlar ve fiyatlar düşer herkes mutlu olur.

Abi sonu masallardaki gibi bitirmişsin
memoselerBu satın alma ile Intel'de yarışa katıldı. Bunu gören amd hemen bu sektöre atılırsa diğer markalar demekki para bunda diyerek rağbet ...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MrT4ngo 5 yıl
İntel diyoruz işlemci diyoruz nerelere kayıyor adamlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoseler 5 yıl
Bu satın alma ile Intel'de yarışa katıldı. Bunu gören amd hemen bu sektöre atılırsa diğer markalar demekki para bunda diyerek rağbet gösterir. Ve aynı bugün telefonlarda olduğu gibi bu sektör patlar ve fiyatlar düşer herkes mutlu olur.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniko1 5 yıl memoseler
memoseler
Bu satın alma ile Intel'de yarışa katıldı. Bunu gören amd hemen bu sektöre atılırsa diğer markalar demekki para bunda diyerek rağbet gösterir. Ve aynı bugün telefonlarda olduğu gibi bu sektör patlar ve fiyatlar düşer herkes mutlu olur.

Abi sonu masallardaki gibi bitirmişsin
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dadaş orhan 5 yıl
Helal olsun intele gerçekten büyük bir dev.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl LG G Flex'e 4K video kayıt özelliği geliyor [Özel Video] 5 yıl En iyisi hangisi? Xperia Z2, Galaxy S5, G Pro2 ve Yeni One özel video değerlendirme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim