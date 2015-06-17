Intel, giyilebilir ürünler hazırlayan Recon firmasını satın aldı

Giyilebilir teknolojiler konusunda önemli yatırımları bulunan ve bu tarz ürünleri geliştiren diğer firmalara da destek sağlayan işlemci devi Intel, alanında öne çıkan isimlerden Recon firmasını satın aldı.

Daha önce de haberlerine yer verdiğimiz Recon, zorlu şartlara uygun akıllı gözlükler üretiyor ve bu noktada oldukça başarılı çözümlere imza atıyor. Aynı zamanda Oakley Airwave'in de arkasındaki isim olan firma, belirtildiği kadarıyla Intel ile 2013 yılında bu yana yakın ilişkiler içerisinde bulunuyor.

TechVibes'ın tahminleriyle yaklaşık 175 milyon dolara Intel tarafından satın alınan Recon, yapılan açıklamalara göre ürünlerini geliştirmeye ve satmaya devam edecek ancak Intel'in akıllı cihazlar platformu kapsamında da aktif olarak görev alacak. Intel'in geniş teknoloji portfolyosunu arkasına alan Recon, geleceğe yönelik HUD birimleri / teknolojileri de hazırlayacak.

http://thenextweb.com/insider/2015/06/17/intel-snaps-up-sports-wearable-company-recon/