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Intel gözüne Lisa Su’yu kestirdi

CES 2019 fuarında üst düzey yöneticiler arasında ilginç bir iddia geziniyordu. Intel’in AMD’yi satın alacağı iddiaları uzun süredir var ancak bu kez konu daha farklı.
4 ay
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39
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süredir kalıcı bir CEO olmadan faaliyetlerine devam eden Intel, önemli hamleler yapmaktan uzak kaldı. Üretim süreci avantajını AMD’ye kaptıran yonga devinin bu yıl kötü bir performans sergilemesi bekleniyor.

Lisa Su Intel’e mi gidiyor?

CES 2019 fuarının sona ermesi ile birlikte bazı iddialar da gün ışığına çıktı. Özellikle üst seviye yöneticiler arasında Intel’in AMD’yi satın almak için planları olduğu konuşuluyor. Elbette buradaki asıl hedef Lisa Su.

Geçen yıl Brian Krzanich’in kural dışı ilişki yaşaması nedeniyle görevden ayrılması Intel’i zor durumda bırakmıştı. 10nm sürecine geçilemeyiş ve 14nm sürecinde yetersiz kalış sorunlarına sağlam hamleler yapılamayınca pek çok önemli müşteri ikinci tedarikçi olarak AMD’ye yönelmeye başladı.

Ayrıca Bkz. "AMD Radeon VII sadece 5000 adet üretildi, özelleştirilmiş versiyon olmayacak"

Yaşanan olumsuzluklar ve analiz raporları Intel’in kalıcı bir CEO atamasını zorunlu hale getiriyor. Nvidia’nın grafik pazarından çıkıp yapay zekâ ve otomotiv sektörü gibi alanlara hamle yapması yanında Google, Facebook gibi şirketlerin kendi işlemcilerini kullanmaya başlaması yonga pazarını çok daha çetrefilli hale getirdi.

Bazı uzmanlar ve adı açıklanmaya şirket CEO’ları Intel ve AMD birleşmesinin bu kompleks yapıya iyi bir hamle olacağını düşünüyor. Bununla birlikte hemen herkes FTC gibi denetleyici kurumların bu birleşmeye kesinlikle izin vermeyeceğini ifade ediyor. Peki Intel’in amacı ne?

Aslında bunun cevabı çoktan belli. IBM dahil çalıştığı her görevde hırsı ve inancıyla takdir toplayan Lisa Su. AMD’yi düştüğü yerden kaldırarak grafik ve işlemci pazarında iki büyük deve yeniden kafa tutar hale getiren Lisa Su elbette teknoloji dünyasının da dikkatini çekiyor.

Intel zaten uzun bir süredir efsane AMD yonga mühendislerini kadrosuna katmakla meşguldü. Bu bakımdan AMD kültürüne uzak değil. Lisa Su’nun muhtemel bir Intel tercihi yapması dengeleri değiştirecektir. Diğer taraftan Intel’e geçen efsane isimlerin çok geniş bir bütçe ile daha rahat hareket ettikleri biliniyor. Lisa Su da AMD’de kısıtlı bir bütçe ile mucizeler yaratmaya çalışıyor. Elbette büyük başarılar ortaya çıksa da bir süre sonra yıpratıcı olmaya başlıyor.

Elbette bunlar sadece iddiadan ibaret ve resmi bir açıklama mevcut değil. Bununla birlikte Intel’in güçlü bir CEO arayışı içerisinde olduğu kesin. Bakalım yonga devi Lisa Su’nun gönlünü fethedebilecek mi?

 

https://www.eetimes.com/author.asp?section_id=36&doc_id=1334179 Yorum Yaz
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Mr. Jingles 4 ay en beğenilen
Allah korusun. Düşünmesi bile korkunç. Gerekirse Intel batsın AMD tekel olsun. Ama Intel’in tek başına olacağı bir pazar AMD’nin tek başına olacağı bir pazara göre tüketici açısından daha vahim olacaktır.
Allah korusun. Düşünmesi bile korkunç. Gerekirse Intel batsın AMD tekel olsun. Ama Intel’in tek başına olacağı bir pazar AMD’nin tek başına olacağı bir pazara ...
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Mutlak.Sıfır 4 ay
Zaten Amd'yi anca böyle yavaşlatabilirsin.
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Bromton 4 ay
bükemediğin bileği öpeceksin diyor yani intel.. tüm teknoloji dünyası için çok kötü olur
bir de 'intelin elinde önümüzdeki 200 yılın teknolojisi var' cılar vardı ne oldu onlara? şu ara aya inişin neden fake olduğunu youtube videolarıyla 500 kere yanıtlanmış soruları tekrar tekrar sorarak ispatlamakla meşguller galiba..
bükemediğin bileği öpeceksin diyor yani intel.. tüm teknoloji dünyası için çok kötü olurbir de 'intelin elinde önümüzdeki 200 yılın teknolojisi var' cılar ...
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Arisaka 4 ay
Olacağını sanmıyorum da farz edelim oldu artık 8-10 nesil 6 core i5, 8 core i7, 8/16 i9 görürüz.
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BirDost9999 4 ay
Lisa Su AMD'den çok mutlu asla gitmez sanmam.
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BirDost9999 4 ay
Allah korusun tövbe yarabbi tövbe tövbe hayatımda ilk defa bu kadar kötü başlık görmedim ve okumadım. şeytan kulağına düşüncesi bile çok kötü. çok kötü bir başlık olmuş birisi ekrem'e soğuk su döksün iyi gelir adam hararet yaptı :) bir tek başlık değil yazılan herşey 1 numaralı kolpa. Amerika AMD'nin intel'e satılmasına izin vermez. neden diye sorarsanız Amerika çok kötü ekonomik kriz ile boğuşuyor olsada AMD gibi intel gibi Nvidia gibi IBM gibi şirketleri etkilemez. zaten Amerikayı Amerika yapanda bu şirketler AMD 20 b paraya sahip ve satılmak gibi hiç bir sebeb yok ki. AMD'yi kurtaranda Ryzen'ler zaten ve Ryzen yokken AMD 1.90 b paraya sahipti iflastan son and kurtuldu şimdi o zaman denk gelseydi yine satılmazdı Amerika sattırmaz. Amerika'nın ekmek teknesi AMD gibi şirketler dolar bunlar sayesinde değer kazanıyor sonuç olarak Amerika'da dev bir ekonomi çıkıyor. zaten 2006 yılında AMD intel'i satın alacaktı Amerika buna izin vermedi ve vermezlerde. Lisa Su intel'i Sniper ile tam kalbinden vurdu Jim Keller intel'i 2 kere tam kalbinden vurdu Lisa Su intel gitmez sanmam neden diye sorarsanız Lisa Su gibi çin halkının bir çok kitlesi AMD hayranı çin halkı bunu istemez :)
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-dehşet- 4 ay BirDost9999
2006'da AMD, Intel'i nasıl alıyor? 2006'da AMD'nin en fazla 20 milyar, Intel'in ise en az 73 milyar dolar piyasa değeri vardı.
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RaptorFX 4 ay
Elbette güzel bir haber diyemeyeceğim. Elbette bu olursa AMD büyük bir kayıp yaşayacaktır. Elbette elbetteyi çok yazarsam okuyucunun gözü kanayacaktır.
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Mete Can Karahasan 4 ay
Ben yalnız tek bir şeyde tereddüde düştüm: sunumun CES performansını yetersiz bulmamış mıydınız? Daha birkaç güne kadar CES şöyle, CES böyle, ne umduk da ne bulduk diye ağzımızın tadını kaçırıyordunuz - nereden çıktı bu "olağanüstü CES performansı" söylentisi?
AMD karşıtı trollerin üst aklından duyduklarını yaydıklarını düşünüyorum, makalelerde şahane deniyor, bir bakıyorsun troller de aynısına nakarattan giriş yapmış.
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mesci_663 4 ay
Tövbe tövbe bu nasıl bir başlık
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berkhandemirci 4 ay
Şaka olsun bu lütfen
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fractal design 4 ay
Intel'in AMD'yi aldığını düşünelim;
Her sene yenilenen ve arasında %10 fark olan 6 çekirdekli işlemcilerle geçecek bir 10 yıl daha.
775p'den bu yana değişmeyen ve soğutamayan beş para etmez sözde işlemci soğutucuları.
Her sene %10 farkı olan işlemciler için zorunlu yeni anakart alımı ile tam bir tüketici dostu(!)
Fiyat politikasına girmiyorum bile.
Hepimiz biliyoruz ki Ryzen serisi çıkmasaydı Intel hala 4 çekirdek 4 izlek işlemcileri kazık fiyatlara satmaya devam edecekti.
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Bloodin 4 ay
Lisa Su dürüst biri, Intel çakalı ile kimyaları uyuşmaz ki zaten :D
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mamad 4 ay
İşlemci tarafı tamam da grafik tarafında kime kafa tutuyor Amd? Sis'e mi? S3'e mi? Yoksa orda da mı Intel'e kafa tutuyor?
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