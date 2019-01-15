Intel gözüne Lisa Su’yu kestirdi

Uzun süredir kalıcı bir CEO olmadan faaliyetlerine devam eden Intel, önemli hamleler yapmaktan uzak kaldı. Üretim süreci avantajını AMD’ye kaptıran yonga devinin bu yıl kötü bir performans sergilemesi bekleniyor.

Lisa Su Intel’e mi gidiyor?

CES 2019 fuarının sona ermesi ile birlikte bazı iddialar da gün ışığına çıktı. Özellikle üst seviye yöneticiler arasında Intel’in AMD’yi satın almak için planları olduğu konuşuluyor. Elbette buradaki asıl hedef Lisa Su.

Geçen yıl Brian Krzanich’in kural dışı ilişki yaşaması nedeniyle görevden ayrılması Intel’i zor durumda bırakmıştı. 10nm sürecine geçilemeyiş ve 14nm sürecinde yetersiz kalış sorunlarına sağlam hamleler yapılamayınca pek çok önemli müşteri ikinci tedarikçi olarak AMD’ye yönelmeye başladı.

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Yaşanan olumsuzluklar ve analiz raporları Intel’in kalıcı bir CEO atamasını zorunlu hale getiriyor. Nvidia’nın grafik pazarından çıkıp yapay zekâ ve otomotiv sektörü gibi alanlara hamle yapması yanında Google, Facebook gibi şirketlerin kendi işlemcilerini kullanmaya başlaması yonga pazarını çok daha çetrefilli hale getirdi.

Bazı uzmanlar ve adı açıklanmaya şirket CEO’ları Intel ve AMD birleşmesinin bu kompleks yapıya iyi bir hamle olacağını düşünüyor. Bununla birlikte hemen herkes FTC gibi denetleyici kurumların bu birleşmeye kesinlikle izin vermeyeceğini ifade ediyor. Peki Intel’in amacı ne?

Aslında bunun cevabı çoktan belli. IBM dahil çalıştığı her görevde hırsı ve inancıyla takdir toplayan Lisa Su. AMD’yi düştüğü yerden kaldırarak grafik ve işlemci pazarında iki büyük deve yeniden kafa tutar hale getiren Lisa Su elbette teknoloji dünyasının da dikkatini çekiyor.

Intel zaten uzun bir süredir efsane AMD yonga mühendislerini kadrosuna katmakla meşguldü. Bu bakımdan AMD kültürüne uzak değil. Lisa Su’nun muhtemel bir Intel tercihi yapması dengeleri değiştirecektir. Diğer taraftan Intel’e geçen efsane isimlerin çok geniş bir bütçe ile daha rahat hareket ettikleri biliniyor. Lisa Su da AMD’de kısıtlı bir bütçe ile mucizeler yaratmaya çalışıyor. Elbette büyük başarılar ortaya çıksa da bir süre sonra yıpratıcı olmaya başlıyor.

Elbette bunlar sadece iddiadan ibaret ve resmi bir açıklama mevcut değil. Bununla birlikte Intel’in güçlü bir CEO arayışı içerisinde olduğu kesin. Bakalım yonga devi Lisa Su’nun gönlünü fethedebilecek mi?