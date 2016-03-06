Intel, iPhone 7 için önemli miktarda bir sipariş aldı

Yeni bir rapor, Intel'in iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'larda yer alacak LTE modemlerin yüzde 30 ila 40'ını üreteceğini gösteriyor. CLSA analisti Srini Pajjuri tarafından kaleme alınan raporda, Apple'ın yeni akıllı telefon modeli için Intel'in XMM 7360 LTE modemini kullanmayı düşündüğü yer alıyor. Bahsi geçen çip, 450Mbps indirme ve 100Mbps yükleme hızı sunabilen LTE Cat 10'u destekliyor.

Apple şu anda iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinde Qualcomm'un MDM9635 LTE modemini kullanıyor. Bu çip 300Mbps download ve 50Mbps upload hızına imkan sağlıyor. Açıkçası böyle bir hamle Qualcomm'un gelirleri üzerinde olumsuz bir etki yaratacağı gibi Intel'e pozitif bir güç verebilecek. Daha fazlası da var...

Apple, Qualcomm'la bağları koparmak istemiyor

Raporda ayrıca Apple'ın A serisi SoC üretimi için Intel'i yetkilendirmeyi düşündüğü ve mevcut üreticiler Samsung ve TSMC kanadını saf dışı bırakabileceği de yer alıyor. Son olarak A10 yonga setinin yüzde 100'lük kısmının da TSMC tarafından üretileceği söyleniyordu.

Asya tedarik zincirinden beslenen analist ayrıca Apple'ın operasyonlarını azaltmak istese de aslında Qualcomm'la tam olarak bağlarını koparmak istemediğini söylüyor. Aksine 2017 yılında çip üreticisine değişim payını geri vereceğine inanıyor. Qualcomm son üç yıldır iPhone'larda yer alan özel LTE modemleri tedarik ediyordu.

http://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/intel-to-make-significant-portion-of-the-iphone-7s-lte-modems-report-809824