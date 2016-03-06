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Intel, iPhone 7 için önemli miktarda bir sipariş aldı

Asya tedarik zinciri kaynaklı yeni bir rapor Apple'ın bir sonraki iPhone modelinde Intel tarafından üretilen LTE Cat 10 destekli modemleri kullanabileceğini gösteriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Yeni bir rapor, Intel'in iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'larda yer alacak LTE modemlerin yüzde 30 ila 40'ını üreteceğini gösteriyor. CLSA analisti Srini Pajjuri tarafından kaleme alınan raporda, Apple'ın yeni akıllı telefon modeli için Intel'in XMM 7360 LTE modemini kullanmayı düşündüğü yer alıyor. Bahsi geçen çip, 450Mbps indirme ve 100Mbps yükleme hızı sunabilen LTE Cat 10'u destekliyor.
Apple şu anda iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinde Qualcomm'un MDM9635 LTE modemini kullanıyor. Bu çip 300Mbps download ve 50Mbps upload hızına imkan sağlıyor. Açıkçası böyle bir hamle Qualcomm'un gelirleri üzerinde olumsuz bir etki yaratacağı gibi Intel'e pozitif bir güç verebilecek. Daha fazlası da var...

Apple, Qualcomm'la bağları koparmak istemiyor

Raporda ayrıca Apple'ın A serisi SoC üretimi için Intel'i yetkilendirmeyi düşündüğü ve mevcut üreticiler Samsung ve TSMC kanadını saf dışı bırakabileceği de yer alıyor. Son olarak A10 yonga setinin yüzde 100'lük kısmının da TSMC tarafından üretileceği söyleniyordu.
Asya tedarik zincirinden beslenen analist ayrıca Apple'ın operasyonlarını azaltmak istese de aslında Qualcomm'la tam olarak bağlarını koparmak istemediğini söylüyor. Aksine 2017 yılında çip üreticisine değişim payını geri vereceğine inanıyor. Qualcomm son üç yıldır iPhone'larda yer alan özel LTE modemleri tedarik ediyordu.

http://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/intel-to-make-significant-portion-of-the-iphone-7s-lte-modems-report-809824 Yorum Yaz
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ShadowofDeath06 3 yıl en beğenilen
yunus626emre
Apple 7 ile adam akıllı bi devrim yapamazsa pazarı Androide bırakır

Hiç bi değişiklik yapmasa bile yine bırakmaz
1 Yanıt Yanıtla +13
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Jül Sezar 3 yıl yunus626emre
yunus626emre
Apple 7 ile adam akıllı bi devrim yapamazsa pazarı Android'e bırakır

Susun artık
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Arthalion 3 yıl
Aldığı telefonu kendisi beğenmiş ve kalitesinden emin olan insan, gelip burada iphone daha iyi samsung daha iyi diye yorum yapmaz. Demek ki satın aldığınız cihazın kalitesinden sizinde şüpheniz var ki, buralara yazıp inanma katsayınızı arttırmaya çalışıyorsunuz:)
Aldığı telefonu kendisi beğenmiş ve kalitesinden emin olan insan, gelip burada iphone daha iyi samsung daha iyi diye yorum yapmaz. Demek ki satın aldığınız ciha...
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Emre Kocakaya 3 yıl
Arakadasim su iphone nasil olursa olsun,ne yaparsa yapsin cok antipatik cihazlari var,iyidir hostur kalitelidir tartisilir,ama bana gore degil,bilenin bilmeyeynin iphooooneee diyip gozlerinden kalplaer cikmasindan acaip uyuz oluyorum,o cihazi almam kullanmam.
Adamin elinden iphone4 var,bende note5 bir yerin fotografini cekecektik,eleman dediki bir dakika abim bende iphone var daha iyi ceker koy onu cebine,ipohne kullanicisinin %80`i budur..
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SEANKingston 3 yıl Emre Kocakaya



Ben 6S Plus kullanıyorum ama kamerası berbat.
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tobepeople 3 yıl
Apple'ın Android cihazlar ile dalga geçtiğini anlamıyor musunuz ? Adamlar 512MB-1 GB ram ile çift çekirdek işlemcilerle yeni sürümlerini tanıtıyorlar çünkü işletim sistemi kusursuz. Android ne kadar gelişirse gelişsin bir yerde tıkanacak çünkü işletim sistemi kusurlu. yani şuan istese en iyi cihazı üretecek alt yapısı yok mu sanıyorsunuz Apple'ın bilerek koymuyorlar aslında 4 çekirdekli 4 gb ramli bir cihaz bile yapsalar direk ezici üstünlüğünü gösterecekler ancak rekabet olmazsa gelişim olmaz bunun bilincinde oldukları için ve maliyeti boşa arttırmaya sebep olacağı için gerek duyulmadığını düşünüyorum.

10 yıl önce Microsoft'un şansı yaver gitti Windows 7 ve DX10-11 ile kendini kurtardı ancak gelişebileceği kadar gelişti bir yerde sınıra geldiler CPU gücü maksimum ortalama 4gb ı geçmemeli soğutmak için harcanan miktar yarardan çok zarara sebep oluyor sonrasında ayrıca çok güç harcıyor ve bunlar için Apple bütçe ayırmadı gerek yok alt yapı gibi kullanıyor sınırları zorluyor Microsoft yoksa sinek gibi ezileceğinin bilincinde ancak Apple işletim sistemi her zaman pürüzsüzdü tek kusur bana kalırsa modem kısmındaydı onu da gideriyorlar bir yerde kendi kuyusunu kazacak zaten Microsoft bu yüzden Apple kaz gelen yerden tavuk esirgemiyor kazanmalarına izin veriyor rekabet olmazsa gelişim durur ayrıca hali hazırda bütçe harcamadan gelişmeye çalışan bir alt yapı var Microsoft gibi bunu niçin bozsun ki?

Android ise Microsoft kadar bile alt yapısı yok o sadece microsoft gibi gelişime katkı sağlıyor,cep telefonu alanında bu da kötü bir şey deği,l cep telefonu alanında rekabet olması güzel sonuçta altın yumurtlayan tavukları var. Kusursuz bir işletim sistemi başka bir şeye gerek yok... Microsoft'un marketi için yeterince güncel program çıkartılmıyor bunun arkasında da bize çıkartacağın ürünü Microsoft marketinde programlarınızı görmek istemiyorum alın size şu kadar da ekstra bu miktar yeter sanırım dendiği kanaatindeyim çünkü en yakın rakibi her zaman Microsoft şuan ki işletim sistemleri gayet iyi aslında ama hala kusursuz değil bu yüzden bu kez haddini bil anlamında 4 gb işlemci ve 3-4 GB ram çıkaracakları kanaatindeyim.

Apple tek bir telefon modeli çıkartıp her zamanki gibi gücünü ve zarafetini gösterecektir ancak bu kez 8-16 çekirdek sığdırmaya başladılar artık 4 çekirdek kullanması gerektiğini düşünüyorum modem hızı da biraz yavaştı biraz onunda artması iyi olur...
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VulonViing 3 yıl
Intelin bir an önce mobil pazarda genişleyip rekabet oluşturması lazım. Sadece modem değil, CPU alanında da böyle.
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Arthalion 3 yıl
Aldığı telefonu kendisi beğenmiş ve kalitesinden emin olan insan, gelip burada iphone daha iyi samsung daha iyi diye yorum yapmaz. Demek ki satın aldığınız cihazın kalitesinden sizinde şüpheniz var ki, buralara yazıp inanma katsayınızı arttırmaya çalışıyorsunuz:)
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MALTHAEL 3 yıl
Android geliyormuş arkadaşlar aman haa .
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kadirirdem 3 yıl
Apple iyi bir devrim yapamazsa bu sene android....
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beter.böcek 3 yıl
Mobil platform da intel gayet başarısız, apple tamamen kâr pesinde ama işler yine samsunga ve Qualcomm'a kalacak .
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Guest-BF8E9B238 3 yıl beter.böcek
beter.böcek

Mobil platform da intel gayet başarısız, apple tamamen kâr pesinde ama işler yine samsunga ve Qualcomm'a kalacak .

Burada bahsedilen şey apple ın A serisi SoC üretimini intele yaptırmayı düşünmesi. Son kullanıcı açısından fark eden bişey yok, ha intel üretmiş, ha tsmc, ha başkası.
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1ses1 3 yıl
ryalp
iosunu sevdigimin iphone tirnagi bile farklibe

O kısma girersen bir sürü çalışanların uzvu var. :D
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ryalp 3 yıl 1ses1
1ses1
ryalp
iosunu sevdigimin iphone tirnagi bile farklibe

O kısma girersen bir sürü çalışanların uzvu var. :D



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bonzoom 3 yıl 1ses1


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1ses1 3 yıl
Birşey merak ediyorum işlemci teknolojisi en iyi olan marka hangisi. TSMC 10nm üretim yapabiliyor gibi haberlerde okudum yanlış okumadıysam. intel amd pc den biliyorum ama bunun haricinde TSMC qualcomm gibi firmaları ben telefonlardaki işlemci üreticisi olarak biliyorum.
Teknolojik olarak hangi firma daha üstün yada nm bazında hangisi önde.Konuyla alakalı değil ama çok merak ettim.
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Guest-BF8E9B238 3 yıl 1ses1
1ses1

Birşey merak ediyorum işlemci teknolojisi en iyi olan marka hangisi. TSMC 10nm üretim yapabiliyor gibi haberlerde okudum yanlış okumadıysam. intel amd pc den biliyorum ama bunun haricinde TSMC qualcomm gibi firmaları ben telefonlardaki işlemci üreticisi olarak biliyorum.

Teknolojik olarak hangi firma daha üstün yada nm bazında hangisi önde.Konuyla alakalı değil ama çok merak ettim.

TSMC tasarımcı değil, sadece üretim yapıyor. Yani sen elindeki dijital devre tasarımını verirsin, onlar da fiziksel olarak üretimini yapar. Devre tasarımcılarının çoğunun üretim fabrikası olmadığı için tsmc, umc, intel, samsung gibi üretim tesisi olanlara giderler.

Qualcomm ve apple sadece tasarımcı, yani parayı basıp ürettirirler. Amd nin eskiden fabrikaları vardı ama maddi sıkıntıya girince sattı. Şimdi o da tsmc ve globalfoundries'e gidiyor. Zaten globalfoundries amdnin eski fabrikalarını işletiyor.

Dünyada çok sayıda yonga dökümcüsü olsa da samsung, intel, tsmc ve GF haricinde sürekli üretim teknolojisini yenileyen yok. Çoğu 90nm civarında üretim yapıyor.
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ryalp 3 yıl
iosunu sevdigimin iphone tirnagi bile farklibe
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