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    Anlık Bildirim

    Intel’in 13. Nesil Raptor Lake üst seviye dizüstü işlemcileri ortaya çıktı

    Intel, halihazırda sadece masaüstü 13. Nesil Core işlemcileri ile piyasaya girmiş durumda. Son gelen bilgiler ise 13. Nesil üst seviye dizüstü işlemcilerini gün yüzüne çıkarıyor.
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    Intel’in 13. Nesil üst seviye dizüstü işlemcileri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Intel, 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerini ilk olarak masaüstü segmentine getirmişti. Firmanın önümüzdeki dönemlerde bu nesli dizüstü segmentine de getirmesini bekliyoruz. Bu bağlamda dizüstü platformları için geliştirilen 13. Nesil Raptor Lake-HX işlemcilerinin sızdırıldığını görüyoruz.

    Intel'in 12. Nesil Alder Lake-HX işlemcilerinin yerini alacak olan 13. Nesil Raptor Lake-HX işlemciler, daha yüksek çekirdek sayıları, daha yüksek çekirdek hızları, daha yüksek I/O şeritleri, daha fazla önbellek ve daha hızlı bellekler gibi yeni özellikler sunmak için optimize edilmiş 10nm ESF işlem sürecini kullanacak. Bu aradan Intel’in dizüstü segmentinde sunduğu HX işlemciler üst seviyeyi gösteriyor.

    13. Nesil Raptor Lake-HX işlemci özellikleri

    Intel’in 13. Nesil üst seviye dizüstü işlemcileri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Intel 13. Nesil Raptor Lake-HX dizüstü işlemcileri ailesinde en az 5 model olması bekleniyor. Bunlar: Core i9-13900HX, Core i7-13700HX, Core i5-13650HX, Core i5-13500HX ve Core i5-13450HX. Tüm işlemcilerde Raptor Cove P-Core ve Gracemont E-Core yapılandırmasıyla performans ve verimlilik çekirdekleri yer alacak. Core i9-13900HX işlemcisinin Core i9-13900K ile aynı konfigürasyona sahip olduğu ve 24 çekirdek 32 izlek yapılandırmasıyla geleceği belirtiliyor.

    Sızdırılan işlemcilerden yalnızca iki tanesi Core i9-13900HX ve Core i7-13700HX, 5GHz ve üstü frekansları görebilecek. Diğer geride kalan işlemciler 4,5GHz ila 5GHz arasında saat frekans hızlarına sahip olacak gibi görünüyor.

    Intel 13 nesil laptoplar ne zaman çıkacak?

    Öte yandan Intel 13. Nesil Raptor Lake-HX dizüstü işlemcileri yerel DDR5-4800 bellek hızına ek olarak DDR5-5600 ve DDR4-3200 desteğine sahip olacak. Hız aşırtma destekleyen bu işlemcilerin artırılmış ön bellek ve PCIe 4 hatlarıyla birlikte bu yılın sonlarına doğru RTX 30 serisi ve Intel Arc A7 entegre ekran kartlarıyla birlikte dizüstü laptoplarda boy göstermeye başlaması bekleniyor. Ek olarak RTX 40 destekli çözümlerin ise CES 2023’te duyurulması ve 2023’ün ilk yarısında da piyasaya çıkması beklenmekte.

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