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    Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin çıkış tarihi belli oldu

    Intel 14. Nesil Core masaüstü serisinin bir haftadan biraz daha uzun bir süre içinde duyurulmasını planlıyor. Ancak Intel, her zamanki gibi CPU'ları bir ay daha piyasaya sürmeyecek.
    Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Intel, yakın bir zaman diliminde yeni 14. Nesil Core işlemcilerini duyuracak. Raptor Lake Refresh olarak adlandırılan aile, adından da anlaşılacağı gibi mevcutta bulunan 13. Nesil işlemcilerin yeni bir revizyonu olacak. Dolayısıyla soket değişimi olmayacağı gibi ciddi performans iyileştirmeleri de olmayacak. Şimdi ise Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin çıkış tarihi belli oldu.

    Intel 14. Nesil Raptor Lake Refresh çıkış tarihi

    Aktarılanlara göre Intel, 14. Nesil işlemcilerini 17 Ekim tarihinde piyasaya sürecek. Bu tarihte işlemciler satın alınabilecek ve aynı zamanda incelemeler de yayına girebilecek. Bir gün önce, 16 Ekim'de ise Intel uyguladığı 'reklam' ambargosunu kaldıracak. Dolayısıyla ön siparişlere özel kampanyalar görebiliriz.

    Ek olarak bu çıkış tarihi yalnızca al işlemci modelini kapsayacak. Core i9-14900K (24 çekirdek), Core i7-14700K (20 çekirdek) ve Core i5-14600K (14 çekirdek) ile entegre grafik birimi desteği olmayan ilgili KF varyantları dahil olmak üzere özellikle K ve KF serilerini kapsadığını belirtelim. Bunların hepsi çaroan kilitsiz 125W TDP modeller olacak. 65W veya daha düşük TDP'lere sahip K serisi olmayan varyantlar ise gelecek yıl CES 2024 dönemlerinde piyasaya sürülecek.

    Intel, Raptor Lake Refresh serisini 19 Eylül'de yapılması planlanan Innovation 2023'te duyurmaya hazırlanıyor. Şirketin, kod adı "Meteor Lake" olan mobil Core 100 Ultra serisi ve muhtemelen Raptor Lake Refresh serisinden bazı mobil işlemcilerin tanıtılması bekleniyor. Ayrıca, Intel bu etkinlikte Arc ekran kartları hakkında da bilgiler verebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 9 saat önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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