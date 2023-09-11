Tam Boyutta Gör Intel, yakın bir zaman diliminde yeni 14. Nesil Core işlemcilerini duyuracak. Raptor Lake Refresh olarak adlandırılan aile, adından da anlaşılacağı gibi mevcutta bulunan 13. Nesil işlemcilerin yeni bir revizyonu olacak. Dolayısıyla soket değişimi olmayacağı gibi ciddi performans iyileştirmeleri de olmayacak. Şimdi ise Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin çıkış tarihi belli oldu.

Intel 14. Nesil Raptor Lake Refresh çıkış tarihi

Aktarılanlara göre Intel, 14. Nesil işlemcilerini 17 Ekim tarihinde piyasaya sürecek. Bu tarihte işlemciler satın alınabilecek ve aynı zamanda incelemeler de yayına girebilecek. Bir gün önce, 16 Ekim'de ise Intel uyguladığı 'reklam' ambargosunu kaldıracak. Dolayısıyla ön siparişlere özel kampanyalar görebiliriz.

Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin tam listesi paylaşıldı 1 gün önce eklendi

Ek olarak bu çıkış tarihi yalnızca al işlemci modelini kapsayacak. Core i9-14900K (24 çekirdek), Core i7-14700K (20 çekirdek) ve Core i5-14600K (14 çekirdek) ile entegre grafik birimi desteği olmayan ilgili KF varyantları dahil olmak üzere özellikle K ve KF serilerini kapsadığını belirtelim. Bunların hepsi çaroan kilitsiz 125W TDP modeller olacak. 65W veya daha düşük TDP'lere sahip K serisi olmayan varyantlar ise gelecek yıl CES 2024 dönemlerinde piyasaya sürülecek.

Intel, Raptor Lake Refresh serisini 19 Eylül'de yapılması planlanan Innovation 2023'te duyurmaya hazırlanıyor. Şirketin, kod adı "Meteor Lake" olan mobil Core 100 Ultra serisi ve muhtemelen Raptor Lake Refresh serisinden bazı mobil işlemcilerin tanıtılması bekleniyor. Ayrıca, Intel bu etkinlikte Arc ekran kartları hakkında da bilgiler verebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin çıkış tarihi belli oldu