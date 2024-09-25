Intel’in masaüstü ekran kartı pazar payı yüzde “0” oldu

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Tam Boyutta Gör 2024’ün ikinci çeyreğine ilişkin ekran kartı pazar bilgilerine göre Nvidia ve AMD olumlu bir çeyrek geçirdi. Öte yandan Intel, halen sektöre girmekte zorlandığı için kendisine yer edinmekte zorlanıyor. Jon Peddie Research'ün bir raporuna göre, masaüstü ekran kartı satışları 2024'ün ikinci çeyreğinde Intel dışındaki herkes için önemli ölçüde arttı.

Intel dibi gördü

Tam Boyutta Gör Ayrık ekran kartı sevkiyatları 2024'ün ilk çeyreğine göre yüzde 9,4 ve 2023'ün ikinci çeyreğine göre yüzde 48 artışla yaklaşık 9,5 milyon adede ulaştı. Üç aylık sıçrama ortalamanın oldukça üzerinde ve güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor. Nvidia, çeyrek bazda yüzde 9,7 ve yıllık bazda yüzde 61,9'luk bir artışla bu dönemi en güçlü geçiren şirket oldu. AMD tarafında ise yıldan yıla artış sadece yüzde 3 olarak gerçekleşti. Ancak çeyrekten çeyreğe artış Nvidia'nınkine benzer.

Tam Boyutta Gör Intel için ise işler burada da iyi değil. 2022'de Arc Alchemist serisiyle ayrık ekran kartı pazarına girdikten sonra Intel, o yılın sonuna doğru kısa bir süre için yüzde dört pazar payı elde etti, ancak bu pay 2024'te buharlaştı. Alchemist'in rakip orta sınıf ekran kartlarına bir alternatif sunması gerekirken Intel, rakiplerinin rekabetine yanıt veremedi.

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Elbette Intel için her şey bitmiş değil. Her üç üretici de yeni nesil ekran kartlarını hazırlıyor. Nvidia (RTX 5000) ve AMD’nin (RX 8000) Ocak 2025’te, muhtemelen CES döneminde yeni nesil kartlarını sergilemesi bekleniyor. Intel’in ise Arc Battlemage serisini bu yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtacağı söyleniyor.

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