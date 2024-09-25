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    Anlık Bildirim

    Intel’in masaüstü ekran kartı pazar payı yüzde “0” oldu

    Jon Peddie Research tarafından yayınlanan rapora göre masaüstü ekran kartı pazarındaki aslan payı yine Nvidia’nın olurken AMD için de işler yolunda. Ancak Intel ise sıfırı gördü.
    Intel’in masaüstü ekran kartı pazar payı yüzde 0 oldu Tam Boyutta Gör
    2024’ün ikinci çeyreğine ilişkin ekran kartı pazar bilgilerine göre Nvidia ve AMD olumlu bir çeyrek geçirdi. Öte yandan Intel, halen sektöre girmekte zorlandığı için kendisine yer edinmekte zorlanıyor. Jon Peddie Research'ün bir raporuna göre, masaüstü ekran kartı satışları 2024'ün ikinci çeyreğinde Intel dışındaki herkes için önemli ölçüde arttı.

    Intel dibi gördü

    Intel’in masaüstü ekran kartı pazar payı yüzde 0 oldu Tam Boyutta Gör
    Ayrık ekran kartı sevkiyatları 2024'ün ilk çeyreğine göre yüzde 9,4 ve 2023'ün ikinci çeyreğine göre yüzde 48 artışla yaklaşık 9,5 milyon adede ulaştı. Üç aylık sıçrama ortalamanın oldukça üzerinde ve güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor. Nvidia, çeyrek bazda yüzde 9,7 ve yıllık bazda yüzde 61,9'luk bir artışla bu dönemi en güçlü geçiren şirket oldu. AMD tarafında ise yıldan yıla artış sadece yüzde 3 olarak gerçekleşti. Ancak çeyrekten çeyreğe artış Nvidia'nınkine benzer.
    Intel’in masaüstü ekran kartı pazar payı yüzde 0 oldu Tam Boyutta Gör
    Intel için ise işler burada da iyi değil. 2022'de Arc Alchemist serisiyle ayrık ekran kartı pazarına girdikten sonra Intel, o yılın sonuna doğru kısa bir süre için yüzde dört pazar payı elde etti, ancak bu pay 2024'te buharlaştı. Alchemist'in rakip orta sınıf ekran kartlarına bir alternatif sunması gerekirken Intel, rakiplerinin rekabetine yanıt veremedi.

    Elbette Intel için her şey bitmiş değil. Her üç üretici de yeni nesil ekran kartlarını hazırlıyor. Nvidia (RTX 5000) ve AMD’nin (RX 8000) Ocak 2025’te, muhtemelen CES döneminde yeni nesil kartlarını sergilemesi bekleniyor. Intel’in ise Arc Battlemage serisini bu yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtacağı söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 7 saat önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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