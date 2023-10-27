Intel düze çıktı: Oldukça güçlü geçen çeyrek, hedefler için umut veriyor

Tam Boyutta Gör Intel, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Intel’in gelirleri bir önceki yıla göre azalmış olsa bile, kâr ve satış noktasında sektör beklentilerinin üstünde performans sergilendi. Intel CEO'su Pat Gelsinger analistlerle yaptığı görüşmede şirketin bu yıl maliyetleri yaklaşık 3 milyar dolar azaltacağını söyledi. Ayrıca şirketin geçen yıl 131.500 olan çalışan sayısının 120.300'e düştüğü açıklandı.

Intel ışığı gördü ancak kayıp sürüyor

Tam Boyutta Gör Intel’in üçüncü çeyrekteki geliri bir yıl önceki 15,33 milyar dolar seviyesinden %8 düşerek üst üste yedinci çeyrekte de düşüş gösterdi. Ancak yonga üreticisi yatırımcılara yaptığı açıklamada içinde bulunduğumuz çeyrekte gelirlerin yeniden artmasını beklediğini söyledi. Intel, geçen yılın aynı çeyreğindeki 1,02 milyar dolar net gelire karşılık bu çeyrekte 297 milyon dolar net gelir elde etti. Bu, beklentilerin üstünde bir değer. Ancak düşüşün boyutu oldukça büyük.

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Üçüncü çeyrekte Intel'in dizüstü bilgisayar ve PC işlemci sevkiyatlarını içeren İstemci Bilişim grubundaki satışlar %3 düşüşle 7,9 milyar dolara geriledi. Intel'in sunucu çipleri sunan Veri Merkezi ve Yapay Zeka bölümünün satışları ise %10 düşüşle 3,8 milyar dolara geriledi. Firma, sürücüsüz otomobil parçaları üreten Mobileye'ın satışlarının %18 artarak 530 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Şirketin gelişmekte olan çip üretim işi olan Intel dökümhane hizmetleri, 311 milyon dolar gelirle Intel'in küçük bir parçası olmaya devam ediyor, ancak bir önceki yıla göre yaklaşık %300 büyüdü. Intel, büyük bir müşterinin Intel'in kapasitesinin bir kısmını kullanmayı taahhüt ettiğini ve ön ödeme yaptığını söyledi. Intel'in ağ parçaları satan bölümünün satışları ise %32 azalarak 1,5 milyar dolara düştü.

ARM’a göz kırpıldı

Nvidia ve AMD'nin PC pazarında Intel ile rekabet edebilmek için Arm tabanlı çipler üzerinde çalıştığı bildiriliyor. CEO Pat Gelsinger, tarihsel olarak Arm çiplerinin pazarda çok fazla ilgi görmediğini ve Intel'in Arm PC çipleri üretme potansiyelini bir fırsat olarak gördüğünü söyledi.

Gelsinger, “Arm ve Windows istemci alternatifleri, genellikle PC işinde oldukça önemsiz rollere sahip oldular. Tüm rekabeti ciddiye alıyoruz. Ancak tarihin bize yol gösterdiğini düşünürsek, bunların potansiyel olarak genel anlamda o kadar da önemli olduğunu düşünmüyoruz.” ifadelerini kullandı. Intel, 2025 yılına kadar Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. şirketinin yonga üretim teknolojisini yakalama yolunda ilerlediğini ve bu planı şirketin "dört yılda beş üretim süreci" olarak adlandırdığını söyledi.

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