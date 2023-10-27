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    Intel düze çıktı: Oldukça güçlü geçen çeyrek, hedefler için umut veriyor

    Intel, perşembe günü, gelirleri bir önceki yıla göre azalmış olsa bile, kâr ve satışlarda beklentileri aştı. Kötü gidişata dur diyen firma, gelecek planları açısından da ufukta ışığı gördü.
    Intel’in oldukça güçlü geçen çeyreği hedefler için umut veriyor Tam Boyutta Gör
    Intel, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Intel’in gelirleri bir önceki yıla göre azalmış olsa bile, kâr ve satış noktasında sektör beklentilerinin üstünde performans sergilendi. Intel CEO'su Pat Gelsinger analistlerle yaptığı görüşmede şirketin bu yıl maliyetleri yaklaşık 3 milyar dolar azaltacağını söyledi. Ayrıca şirketin geçen yıl 131.500 olan çalışan sayısının 120.300'e düştüğü açıklandı.

    Intel ışığı gördü ancak kayıp sürüyor

    Intel’in üçüncü çeyrekteki geliri bir yıl önceki 15,33 milyar dolar seviyesinden %8 düşerek üst üste yedinci çeyrekte de düşüş gösterdi. Ancak yonga üreticisi yatırımcılara yaptığı açıklamada içinde bulunduğumuz çeyrekte gelirlerin yeniden artmasını beklediğini söyledi. Intel, geçen yılın aynı çeyreğindeki 1,02 milyar dolar net gelire karşılık bu çeyrekte 297 milyon dolar net gelir elde etti. Bu, beklentilerin üstünde bir değer. Ancak düşüşün boyutu oldukça büyük. Tam Boyutta Gör
    Intel’in üçüncü çeyrekteki geliri bir yıl önceki 15,33 milyar dolar seviyesinden %8 düşerek üst üste yedinci çeyrekte de düşüş gösterdi. Ancak yonga üreticisi yatırımcılara yaptığı açıklamada içinde bulunduğumuz çeyrekte gelirlerin yeniden artmasını beklediğini söyledi. Intel, geçen yılın aynı çeyreğindeki 1,02 milyar dolar net gelire karşılık bu çeyrekte 297 milyon dolar net gelir elde etti. Bu, beklentilerin üstünde bir değer. Ancak düşüşün boyutu oldukça büyük.

     

    Intel’in oldukça güçlü geçen çeyreği hedefler için umut veriyor
    Üçüncü çeyrekte Intel'in dizüstü bilgisayar ve PC işlemci sevkiyatlarını içeren İstemci Bilişim grubundaki satışlar %3 düşüşle 7,9 milyar dolara geriledi. Intel'in sunucu çipleri sunan Veri Merkezi ve Yapay Zeka bölümünün satışları ise %10 düşüşle 3,8 milyar dolara geriledi. Firma, sürücüsüz otomobil parçaları üreten Mobileye'ın satışlarının %18 artarak 530 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

    Şirketin gelişmekte olan çip üretim işi olan Intel dökümhane hizmetleri, 311 milyon dolar gelirle Intel'in küçük bir parçası olmaya devam ediyor, ancak bir önceki yıla göre yaklaşık %300 büyüdü. Intel, büyük bir müşterinin Intel'in kapasitesinin bir kısmını kullanmayı taahhüt ettiğini ve ön ödeme yaptığını söyledi. Intel'in ağ parçaları satan bölümünün satışları ise %32 azalarak 1,5 milyar dolara düştü.

    ARM’a göz kırpıldı

    Nvidia ve AMD'nin PC pazarında Intel ile rekabet edebilmek için Arm tabanlı çipler üzerinde çalıştığı bildiriliyor. CEO Pat Gelsinger, tarihsel olarak Arm çiplerinin pazarda çok fazla ilgi görmediğini ve Intel'in Arm PC çipleri üretme potansiyelini bir fırsat olarak gördüğünü söyledi.

    Gelsinger, “Arm ve Windows istemci alternatifleri, genellikle PC işinde oldukça önemsiz rollere sahip oldular. Tüm rekabeti ciddiye alıyoruz. Ancak tarihin bize yol gösterdiğini düşünürsek, bunların potansiyel olarak genel anlamda o kadar da önemli olduğunu düşünmüyoruz.” ifadelerini kullandı. Intel, 2025 yılına kadar Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. şirketinin yonga üretim teknolojisini yakalama yolunda ilerlediğini ve bu planı şirketin "dört yılda beş üretim süreci" olarak adlandırdığını söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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