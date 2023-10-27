Intel düze çıktı: Oldukça güçlü geçen çeyrek, hedefler için umut veriyor

Şirketin gelişmekte olan çip üretim işi olan Intel dökümhane hizmetleri, 311 milyon dolar gelirle Intel'in küçük bir parçası olmaya devam ediyor, ancak bir önceki yıla göre yaklaşık %300 büyüdü. Intel, büyük bir müşterinin Intel'in kapasitesinin bir kısmını kullanmayı taahhüt ettiğini ve ön ödeme yaptığını söyledi. Intel'in ağ parçaları satan bölümünün satışları ise %32 azalarak 1,5 milyar dolara düştü.
ARM’a göz kırpıldı
Nvidia ve AMD'nin PC pazarında Intel ile rekabet edebilmek için Arm tabanlı çipler üzerinde çalıştığı bildiriliyor. CEO Pat Gelsinger, tarihsel olarak Arm çiplerinin pazarda çok fazla ilgi görmediğini ve Intel'in Arm PC çipleri üretme potansiyelini bir fırsat olarak gördüğünü söyledi.
Gelsinger, “Arm ve Windows istemci alternatifleri, genellikle PC işinde oldukça önemsiz rollere sahip oldular. Tüm rekabeti ciddiye alıyoruz. Ancak tarihin bize yol gösterdiğini düşünürsek, bunların potansiyel olarak genel anlamda o kadar da önemli olduğunu düşünmüyoruz.” ifadelerini kullandı. Intel, 2025 yılına kadar Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. şirketinin yonga üretim teknolojisini yakalama yolunda ilerlediğini ve bu planı şirketin "dört yılda beş üretim süreci" olarak adlandırdığını söyledi.
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.