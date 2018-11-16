Intel yeni USB tabanlı yapay zekâ belleğini duyurdu

Yapay zekâ işlemleri yoğun yükler barındırdığı için özel donanımlar ve güçlü sistemler gerektiriyor. Düne kadar bu böyle idi ancak bugün gereksinimler çeşitlendiği için küçük yapay zekâ sistemleri geliştirilebiliyor. Örneğin mobil yonga setlerinde artık yapay zekâ işlemleri için bağımsız çekirdekler yer alıyor.

Neural Compute Stick 2 özellikleri ve fiyatı

Taşınabilirlik imkânı herhangi bir yapay zekâ birimi taşımayan cihazlara da bu yeteneği sunmayı sağlıyor. Taşınabilir yapay zekâ bellekleri geliştiren Movidius bir süre önce Intel tarafından satın alınmıştı. Geçen yıl ilk nesil yapay zekâ belleğini piyasaya süren Intel şimdi ikinci nesle geçiş yapıyor.

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Neural Compute Stick 2 – NCS 2 adındaki USB çubuk Movidius’un Myriad X görsel işlem birimini barındırıyor. Bunun yanında nöral işlem hızlandırıcısı da kullanılarak yapay zekâ işlemlerinde performans artırılmış.

NCS 2 konsepti; güvenlik kamerası, Drone, robot, akıllı ev aletleri gibi pek çok cihazdan elde edilen verileri uzak sunuculara göndermeden yerinde işlemeyi sağlıyor. USB 3.0 üzerinden cihaza bağlayacağınız belleği sonrasında bir bilgisayara eşleştiriyorsunuz. Yani bir mini sunucu gibi çalışıyor.

Geliştiriciler farklı alanlarda yapay zekâ projeleri geliştirerek prototip haline getirebiliyor. Ayrıca bu prototipleri farklı projelere de uygulayabiliyorsunuz. Böylece ticari anlamda da geliştiricilere fayda sağlıyor.

İlk nesli on binlerce geliştirici tarafından kullanılan ve kendisine has bir ekosistem oluşturan NCS’nin ikinci nesli de merakla bekleniyor. Intel NCS 2 belleği 100$ gibi uygun bir fiyata sahip.