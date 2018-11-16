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Intel yeni USB tabanlı yapay zekâ belleğini duyurdu

Neural Compute Stick 2 cihaz tarafında yapay zekâ işlemlerini gerçekleştirerek önemli bir avantaj sağlıyor. Böylece uzak sunucuda işleme zahmetinden de kurtarıyor.
6 ay
6,5b
1
6
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Yapay zekâ işlemleri yoğun yükler barındırdığı için özel donanımlar ve güçlü sistemler gerektiriyor. Düne kadar bu böyle idi ancak bugün gereksinimler çeşitlendiği için küçük yapay zekâ sistemleri geliştirilebiliyor. Örneğin mobil yonga setlerinde artık yapay zekâ işlemleri için bağımsız çekirdekler yer alıyor.

Neural Compute Stick 2 özellikleri ve fiyatı

Taşınabilirlik imkânı herhangi bir yapay zekâ birimi taşımayan cihazlara da bu yeteneği sunmayı sağlıyor. Taşınabilir yapay zekâ bellekleri geliştiren Movidius bir süre önce Intel tarafından satın alınmıştı. Geçen yıl ilk nesil yapay zekâ belleğini piyasaya süren Intel şimdi ikinci nesle geçiş yapıyor.

Ayrıca Bkz. "Moment akıllı telefonlar için telefoto lensini duyurdu"

Neural Compute Stick 2 – NCS 2 adındaki USB çubuk Movidius’un Myriad X görsel işlem birimini barındırıyor. Bunun yanında nöral işlem hızlandırıcısı da kullanılarak yapay zekâ işlemlerinde performans artırılmış.

NCS 2 konsepti; güvenlik kamerası, Drone, robot, akıllı ev aletleri gibi pek çok cihazdan elde edilen verileri uzak sunuculara göndermeden yerinde işlemeyi sağlıyor. USB 3.0 üzerinden cihaza bağlayacağınız belleği sonrasında bir bilgisayara eşleştiriyorsunuz. Yani bir mini sunucu gibi çalışıyor.

Geliştiriciler farklı alanlarda yapay zekâ projeleri geliştirerek prototip haline getirebiliyor. Ayrıca bu prototipleri farklı projelere de uygulayabiliyorsunuz. Böylece ticari anlamda da geliştiricilere fayda sağlıyor.

İlk nesli on binlerce geliştirici tarafından kullanılan ve kendisine has bir ekosistem oluşturan NCS’nin ikinci nesli de merakla bekleniyor. Intel NCS 2 belleği 100$ gibi uygun bir fiyata sahip.

 

https://www.guru3d.com/news-story/intel-uncovers-its-neural-compute-stick-2.html Yorum Yaz
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lzerk 6 ay en beğenilen
100 dolara arka kapı ha, bence pahalı
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denizbay1 6 ay
Çipler ile neler yapıldığını gördük! Mikro düzeyde miniminnacık bir çipin bile tüm veriyi, hiç bir güvenlik yazılımına yakalanmadan, sanki o donanımın doğal bir elemanıymış gibi dışarı sızdırdığını... Yıl 2004, ekran kartı kitapçığında aynen şunlar yazıyordu; "Bu donanım dışarıdan ekstra radyo sinyallerini alabilir ve dışarı radyo sinyali yayını yapabilir. Ortam dinlemesi yapabilir ve bunu iletebilir!" Şu akıllı tvler, telefonlar, anakartlar, kameralar vs... Bir de şimdi şu usb' ler çıktı öyle mi. Kim bilir bu bilgi transferini bir de yapay zekayla hangi korkunç seviyeye taşımışlardır!
Çipler ile neler yapıldığını gördük! Mikro düzeyde miniminnacık bir çipin bile tüm veriyi, hiç bir güvenlik yazılımına yakalanmadan, sanki o donanımın doğal bir...
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Y-ZiyA 6 ay
Hata olduğunda hata dökümleri AMD ye iletilebilir anlamında yazılmıştır o bence.
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DH Misafiri 6 ay
Amishler tarikatına üye olacağım en sonunda :)
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denizbay1 6 ay
Çipler ile neler yapıldığını gördük! Mikro düzeyde miniminnacık bir çipin bile tüm veriyi, hiç bir güvenlik yazılımına yakalanmadan, sanki o donanımın doğal bir elemanıymış gibi dışarı sızdırdığını... Yıl 2004, ekran kartı kitapçığında aynen şunlar yazıyordu; "Bu donanım dışarıdan ekstra radyo sinyallerini alabilir ve dışarı radyo sinyali yayını yapabilir. Ortam dinlemesi yapabilir ve bunu iletebilir!" Şu akıllı tvler, telefonlar, anakartlar, kameralar vs... Bir de şimdi şu usb' ler çıktı öyle mi. Kim bilir bu bilgi transferini bir de yapay zekayla hangi korkunç seviyeye taşımışlardır!
1 Yanıt Yanıtla +8
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viper17 6 ay denizbay1
2004 yılında hangi ekran kartıymış o maşallah, çeviri hatası olmasın
1 Yanıt Yanıtla
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lzerk 6 ay en beğenilen
100 dolara arka kapı ha, bence pahalı
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