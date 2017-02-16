Intel işlemcilerde Vulkan dönemi başlıyor

Son dönemin grafik tarafındaki en heyecan verici gelişmelerinden birisi olan Vulkan arayüzü, genişlemeye devam ediyor. İşlemci devi Intel, belirli yongalarında Vulkan desteğine yer verme kararı aldı.

Vulkan desteği büyüyor

Firmanın yayınladığı 15.45.14.4590 numaralı entegre grafik birimi güncellemesinde Vulkan desteği de yer alıyor. Skylake ve Kaby Lake tabanlı işlemcilerde yer alan Iris 500 ile 600 serisi grafik birimleri Windows 10 üzerinde Vulkan desteğine kavuşmuş oldu.

İçeriklerin grafik birimine doğrudan erişerek daha verimli ve akıcı çalışmasını sağlayan Vulkan arayüzü geçen yıl bu zamanlarda resmiyet kazanmıştı. Birinci yılını doldurduğu bir dönemde gelen Intel desteği anlamlı oldu.

Khronos grubu tarafından geliştirilen Vulkan arayüzü uygulandığı oyunlarda performansı yüzde 25-30 civarında arttırıyor. Yani standart yaygınlaştıktan sonra orta halli ekran kartlarında bile büyük performans farkları görülebilecek.

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Sadece oyunlarda değil grafik tabanlı kullanıcı arayüzlerinde, işletim sistemlerinde ve daha pek çok alanda Vulkan kullanılabiliyor. AMD ve Nvidia yanında Samsung, Google gibi firmalar da Vulkan desteğini son ürünlerinde sunmaya başladı.