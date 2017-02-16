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Intel işlemcilerde Vulkan dönemi başlıyor

İçeriklerin grafik birimine doğrudan erişerek daha verimli ve akıcı çalışmasını sağlayan Vulkan arayüzü, desteğini arttırıyor. Intel, belirli yongalarında Vulkan desteğine yer verme kararı aldı.
2 yıl
3,2b
1
17
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemin grafik tarafındaki en heyecan verici gelişmelerinden birisi olan Vulkan arayüzü, genişlemeye devam ediyor. İşlemci devi Intel, belirli yongalarında Vulkan desteğine yer verme kararı aldı.

Vulkan desteği büyüyor

Firmanın yayınladığı 15.45.14.4590 numaralı entegre grafik birimi güncellemesinde Vulkan desteği de yer alıyor. Skylake ve Kaby Lake tabanlı işlemcilerde yer alan Iris 500 ile 600 serisi grafik birimleri Windows 10 üzerinde Vulkan desteğine kavuşmuş oldu.

İçeriklerin grafik birimine doğrudan erişerek daha verimli ve akıcı çalışmasını sağlayan Vulkan arayüzü geçen yıl bu zamanlarda resmiyet kazanmıştı. Birinci yılını doldurduğu bir dönemde gelen Intel desteği anlamlı oldu.

Khronos grubu tarafından geliştirilen Vulkan arayüzü uygulandığı oyunlarda performansı yüzde 25-30 civarında arttırıyor. Yani standart yaygınlaştıktan sonra orta halli ekran kartlarında bile büyük performans farkları görülebilecek.

Ayrıca Bkz. "14 inçlik Razer Blade dizüstü modeli Kaby Lake işlemciler ile güncelleniyor"

Sadece oyunlarda değil grafik tabanlı kullanıcı arayüzlerinde, işletim sistemlerinde ve daha pek çok alanda Vulkan kullanılabiliyor. AMD ve Nvidia yanında Samsung, Google gibi firmalar da Vulkan desteğini son ürünlerinde sunmaya başladı. 

 

https://arstechnica.com/gadgets/2017/02/intels-newest-gpu-driver-adds-vulkan-support-for-skylake-and-kaby-lake-gpus/ Yorum Yaz
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Farwynd 2 yıl en beğenilen Mete Can Karahasan
Mete Can Karahasan

Vulkan'ı AMD geliştirdi. Khronos sadece kurulu yönetiyor ve onların aktif rolü rafa kalkan eski OpenGL ile bitti.



Yanlış bilgi. AMD Mantle'ı geliştirdi ve sektörde benimsenebilmesi için Khronos'a verdi. Onlar da Vulkan olarak isimlendirdi ve geliştirmeye devam ediyorlar. Yani Vulkan, Mantle'ın devamı.
Mete Can KarahasanVulkan'ı AMD geliştirdi. Khronos sadece kurulu yönetiyor ve onların aktif rolü rafa kalkan eski OpenGL ile bitti....
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Mete Can Karahasan 2 yıl Farwynd
Bravo.

Kâr gütmeyen şirketin geliştirme yapamayacağını da sana izah etmek gerekiyor herhalde.
İlginçtir, Nvidia'ya teşekkür etmediler diye alındınız herhâl. OpenGL tarihin tozlu raflarında kendisine köşe beğensin. AMD-Qualcomm azar azar piyasayı parsellemekte. Taşınabilirde Qualcomm'un rakibi yok, masaüstünde de AMD'nin... Vulkan sadece bu liderliği vurgulayacak, performansta yeni pencereler aralayacağı için. Hiçbir şey artık eskisi gibi değil.
Bravo.Kâr gütmeyen şirketin geliştirme yapamayacağını da sana izah etmek gerekiyor herhalde.İlginçtir, Nvidia'ya teşekkür etmediler diye alınd...
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***Leopard*** 2 yıl pUnduli
Yok yahu,dahili gpu ile nereye o kadar artis

Amd Apu lar daha iyi hafif oyun oynamak icin
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meco06 2 yıl
İntel amd geliyor 😂
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kadirirdem 2 yıl
başlasın bakalım ne kadar fark edecek...
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pUnduli 2 yıl
Intel önce openGL 4.5 versinde sonra Vulkan verir.
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***Leopard*** 2 yıl pUnduli
OpenGL 4.5 Haswell lerde var zaten şu an
Hangi gpu için dediniz ki?
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Mutlak.Sıfır 2 yıl
Intel'in yaptığı en akıllı hamlelerden birisi, entegre gpular için yeni bir dönem başlıyor gibi.
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***Leopard*** 2 yıl
Windows 10'a yeni gelmiş demekki.
Linux Mesa sürücülerinde şu an hem Intel hemde Amd Vulkan desteği var.
Zaten Android 7.0 ile gelen bence en büyük yenilik OpenGL Es'nin bırakılıp Vulkan'a geçilmesi oldu.
Bu api ile artık platforma özel api kavramı pek kalmayacağından gelecekte geliştiricilerin kullanacağı yegane api olacak gibi.
Şu an Vulkan Windows 7,8,10,Linux,Android 7.0 ve sonrası,Nintendo Switch tarafında destekleniyor.Directx 12 ile benzer,low level bir api ve Windows 10'a mahkum etmiyor insanları.Zaten Doom'un Vulkan ile gelmesinde bunun da etkisi var.
Apple ise kendisi api yaptı Metal adında,istisna olarak kalacak gibi şu anlık.
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senjido 2 yıl
vulkan yaygınlaşana kadar dahili gpular bugünün orta sınıf gpuları haline gelecektir. bir süre sonra üst sınıf gtx 1080 gibi kartlar haricinde her şeyi dahiliden oynayabileceğiz gibi geliyor.
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CWaRRioR 2 yıl
Beta ile zaten sunulmamış mıydı?
software.intel.com/...
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Mete Can Karahasan 2 yıl
Vulkan'ı AMD geliştirdi. Khronos sadece kurulu yönetiyor ve onların aktif rolü rafa kalkan eski OpenGL ile bitti.
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Farwynd 2 yıl Mete Can Karahasan
Mete Can Karahasan

Vulkan'ı AMD geliştirdi. Khronos sadece kurulu yönetiyor ve onların aktif rolü rafa kalkan eski OpenGL ile bitti.



Yanlış bilgi. AMD Mantle'ı geliştirdi ve sektörde benimsenebilmesi için Khronos'a verdi. Onlar da Vulkan olarak isimlendirdi ve geliştirmeye devam ediyorlar. Yani Vulkan, Mantle'ın devamı.
1 Yanıt Yanıtla +23
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