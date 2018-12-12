Intel işlemcilerde big.Little dönemi başlıyor

Uzun yıllardır ARM mimarisinde gördüğümüz ve verimlilik anlamında avantaj sağlayan big.Little çekirdek mimarisi x86 tarafına da geliyor. Intel gelecek dönemde sıralı şekilde çalışacak çekirdeklere sahip işlemciler tasarlayacak.

Intel Hybrid x86 nedir?

Aslında big.Little prensibi ilk kez giyilebilir cihazlara yönelik Intel Edison yonga setinde kullanılmıştı ancak firma sektörden çekildiği için yaygınlaşma fırsatı bulamadı. Şimdi ise Hybrid x86 tanımlaması ile ana akım işlemcilere geliyor.

Intel’in yeni melez tasarımı 10nm sürecinde üretilecek. 12mmx12mm boyutlarında zar alanına sahip olan işlemci tasarımı 7W enerji tüketiyor. Bekleme modunda ise 2 mW harcıyor. Bu da taşınabilir ve ultra ince sistemlerde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.

Ayrıca Bkz.

"Intel’in grafik birimi Xe adını alacak"

Melez x86 tasarımında ikinci 10nm nesli olan Ice Lake mimarisinin ana akım işlemcilerinde kullanılacak Sunny Cove çekirdeği kullanılıyor. 1 adet Sunny Cove çekirdeği 4 adet Atom çekirdeğiyle eşleşiyor. Yine grafik tarafında ise 64 kümeli Gen11 birimine yer veriliyor.

Intel’in ilk prototip anakartında M.2 için PCIe desteği, SIM kart bağlantıları ve UFS depolama belleği desteği yer alıyor. Bu da Qualcomm’un dizüstü sistemler için geliştirdiği Snapdragon yonga setleri için rakip olacağı anlamına geliyor.

Tasarımda büyük çekirdek için 512KB özel orta seviye bellek, 4 adet Atom çekirdeği için 1.5MB paylaşımlı Seviye 2 ön bellek ayrılmış. Ayrıca LPDDR4 ve DisplayPort 1.4 gibi destekler de yer alıyor.

Jimmy Keller halen geliştirme aşamasında olan bu yeni melez tasarımı en iyi hale getirmek için çalıştıklarını belirtiyor. Üretim sürecini de hesaba katarak melez x86 tasarımların en erken 2019 sonunda karşımıza çıkacaı tahminini yapabiliriz.