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Intel işlemcilerde big.Little dönemi başlıyor

Ultra ince sistemlerde ve taşınabilir dizüstü modellerinde daha verimli tasarımlar isteyen Intel, mobil dünyadan tanıdığımız big.Little prensibini kullanmaya başlıyor.
5 ay
11,1b
1
12
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel işlemcilerde big.Little dönemi başlıyor

Uzun yıllardır ARM mimarisinde gördüğümüz ve verimlilik anlamında avantaj sağlayan big.Little çekirdek mimarisi x86 tarafına da geliyor. Intel gelecek dönemde sıralı şekilde çalışacak çekirdeklere sahip işlemciler tasarlayacak.

Intel Hybrid x86 nedir?

Aslında big.Little prensibi ilk kez giyilebilir cihazlara yönelik Intel Edison yonga setinde kullanılmıştı ancak firma sektörden çekildiği için yaygınlaşma fırsatı bulamadı. Şimdi ise Hybrid x86 tanımlaması ile ana akım işlemcilere geliyor.

Intel’in yeni melez tasarımı 10nm sürecinde üretilecek. 12mmx12mm boyutlarında zar alanına sahip olan işlemci tasarımı 7W enerji tüketiyor. Bekleme modunda ise 2 mW harcıyor. Bu da taşınabilir ve ultra ince sistemlerde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.

Ayrıca Bkz. "Intel’in grafik birimi Xe adını alacak"

Melez x86 tasarımında ikinci 10nm nesli olan Ice Lake mimarisinin ana akım işlemcilerinde kullanılacak Sunny Cove çekirdeği kullanılıyor. 1 adet Sunny Cove çekirdeği 4 adet Atom çekirdeğiyle eşleşiyor. Yine grafik tarafında ise 64 kümeli Gen11 birimine yer veriliyor.

 

Intel işlemcilerde big.Little dönemi başlıyor

Intel’in ilk prototip anakartında M.2 için PCIe desteği, SIM kart bağlantıları ve UFS depolama belleği desteği yer alıyor. Bu da Qualcomm’un dizüstü sistemler için geliştirdiği Snapdragon yonga setleri için rakip olacağı anlamına geliyor.

Tasarımda büyük çekirdek için 512KB özel orta seviye bellek, 4 adet Atom çekirdeği için 1.5MB paylaşımlı Seviye 2 ön bellek ayrılmış. Ayrıca LPDDR4 ve DisplayPort 1.4 gibi destekler de yer alıyor.

Jimmy Keller halen geliştirme aşamasında olan bu yeni melez tasarımı en iyi hale getirmek için çalıştıklarını belirtiyor. Üretim sürecini de hesaba katarak melez x86 tasarımların en erken 2019 sonunda karşımıza çıkacaı tahminini yapabiliriz.

 

https://www.anandtech.com/show/13699/intel-architecture-day-2018-core-future-hybrid-x86/7 Yorum Yaz
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kuruwa 5 ay en beğenilen
Atom lafı geçti tüylerim diken diken oldu
1 Yanıt Yanıtla +19
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Mete Can Karahasan 5 ay kuruwa
Tüm olay zaten GlobalFoundries'in FD-SOI atılımına engel olmak. Mobil grubun bunun evvelinde batmış olması, FD-SOI'nin %65 düşük güç tüketimiyle gelecek olması ve yekpare zarda anten aygıtını da barındıracağını düşünürsek rekabet sağlam geliyor, çünkü GlobalFoundries bu üretim hattına talep çekmeyi başardı. Acı reçete geliyor Intel!
Tüm olay zaten GlobalFoundries'in FD-SOI atılımına engel olmak. Mobil grubun bunun evvelinde batmış olması, FD-SOI'nin %65 düşük güç tüketimiyle gelecek olması...
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OnTEC 5 ay
Amd girmedi ama intel girdi, atom işlemciler ile asus zenfone 2 vardi mesela benim, ama sonra geri çekildi.
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BirDost9999 5 ay OnTEC
intel'in telefon işlemci çok kötü olduğu için geri çekildi intel Ocean Cove gibi yeni mimari ile çok iyi telefon işlemcileri üretebilir.
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BirDost9999 5 ay
Keşke telefon işlemci pazarına AMD ile intel girseydi ARM bu kadar hızlı gelişemezdi ARM'nin intel ile AMD'ye göre saf performansı çok önünde tek izlek performansı çok önünde IPC olarak çok önünde.
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Hakimutata Insane 5 ay
artık fiyatıda duyunca, tüyleriniz diken diken olur. :D :D :D
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OnTEC 5 ay
Arm islemcili laptoplarin karsisina yine yuksek batarya ömrü avantajına karşı bir çalışma. Super ince laptop lar için. Film izle, webe bak, mail ve doküman yaz pcleri kisacasi
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Mete Can Karahasan 5 ay OnTEC
Hiçbir müstakil işlemcili cihazın ekranı iyi değil - kuzuyu marka ismi sahibi aracılığıyla teknoloji sağlayıcısı götürüyor. Dizüstü ekranları artık çağın gerisinde kaldı.
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BirDost9999 5 ay
intel çok güvendiği i7 mühendislerin yüzüne bakmayıp Jim Keller'ı bu işin başına geçirmesine hiç şaşırmıyorum intel anca AMD'nin başarılı mühendislerini kullanır
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ParaMounT99229 5 ay
İntelin acizliği başka bir şey değil zaten amd firması entegre disk denetleyicisi usb denetleyici HDMİ vb daha üşendiğim bir çok desteği işlemci çekirdeğine gömdü intel daha top çevirmekle uğraşa dursun ayağında.
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SEO-Uzmanı 5 ay
serverlerden parayı bulma derdinde bu
xeon-ist seni !
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Spider_hip 5 ay
Bu seferde sanki intelin eteklerini Qualcomm tutuşturmuş :D
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kuruwa 5 ay en beğenilen
Atom lafı geçti tüylerim diken diken oldu
1 Yanıt Yanıtla +19
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Mete Can Karahasan 5 ay kuruwa
Tüm olay zaten GlobalFoundries'in FD-SOI atılımına engel olmak. Mobil grubun bunun evvelinde batmış olması, FD-SOI'nin %65 düşük güç tüketimiyle gelecek olması ve yekpare zarda anten aygıtını da barındıracağını düşünürsek rekabet sağlam geliyor, çünkü GlobalFoundries bu üretim hattına talep çekmeyi başardı. Acı reçete geliyor Intel!
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