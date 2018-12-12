Intel’in grafik birimi Xe adını alacak

Bugün başlayan Intel’in Mimari Günü etkinliği önemli konulara ev sahipliği yaptı. En önemlisi ise grafik teknolojileri pazarına damga vurmuş Raja Khoduri, Jimmy Keller ve Chris Hook gibi efsane isimleri yıllar sonra bir arada görmek oldu. Raja’nın açılışını yaptığı etkinlikte efsane isimler farklı sunumlarda ziyaretçilerin karşısına çıktı.

Intel Xe nedir?

Intel Mimari Günü’nde en büyük beklenti bağımsız grafik birimi tarafındaydı ve beklendiği gibi bazı önemli bilgiler verildi. Şimdilik isimlendirme ve sektörel stratejiler konusunda bilgiler verilirken mimari veya teknolojiler konusunda ise sonraki dönem işaret edildi.

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Arctic Sound olarak isimlendirilen ve Gen12 olarak bilinen bağımsız grafik birimi Intel Xe adı altında toplanacak. Hitap ettiği sektöre göre bu isimlendirmede bazı eklemeler de olabileceği ifade ediliyor.

Intel Xe grafik birimi sadece ana akım Intel işlemciler üzerinde yer almayacak. Sunuculardan veri merkezlerine yapay zekâ sistemlerine ve entegre sistemlere kadar her alanda kendisini göstermeyi planlıyor.

Intel bu bakımdan grafik birimini iki ayrı kategoride sınıflandırmış. Intel Xe Client adı verilen kategori üretici ortakların talebine göre tasarlanan grafik birimlerini barındırıyor. Intel Xe DC ise bunun haricindeki ana akım, sunucu ve entegre sistemleri hedefliyor. Intel’in grafik birimi tarihinde yeni bir dönemin kapısını açacak olan Intel Xe ile ilgili gelecek yıl daha fazla bilgi alabileceğiz.