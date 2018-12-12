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Intel’in grafik birimi Xe adını alacak

Intel’in 2020 yılında piyasaya sürmeyi planladığı Arctic Sound kod adlı bağımsız grafik biriminin nihai adı açıklandı. Intel Xe isimlendirmesi yeni grafik biriminde sıkça karşımıza çıkacak.
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Ekran Kartı
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Haber Editörü
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Bugün başlayan Intel’in Mimari Günü etkinliği önemli konulara ev sahipliği yaptı. En önemlisi ise grafik teknolojileri pazarına damga vurmuş Raja Khoduri, Jimmy Keller ve Chris Hook gibi efsane isimleri yıllar sonra bir arada görmek oldu. Raja’nın açılışını yaptığı etkinlikte efsane isimler farklı sunumlarda ziyaretçilerin karşısına çıktı.

Intel Xe nedir?

Intel Mimari Günü’nde en büyük beklenti bağımsız grafik birimi tarafındaydı ve beklendiği gibi bazı önemli bilgiler verildi. Şimdilik isimlendirme ve sektörel stratejiler konusunda bilgiler verilirken mimari veya teknolojiler konusunda ise sonraki dönem işaret edildi.

Ayrıca Bkz. "Giyilebilir cihazların ilk örneklerinden olan Puma RS-Computer yeniden piyasaya çıkıyor"

Arctic Sound olarak isimlendirilen ve Gen12 olarak bilinen bağımsız grafik birimi Intel Xe adı altında toplanacak. Hitap ettiği sektöre göre bu isimlendirmede bazı eklemeler de olabileceği ifade ediliyor.

 

Intel’in grafik birimi Xe adını alacak

Intel Xe grafik birimi sadece ana akım Intel işlemciler üzerinde yer almayacak. Sunuculardan veri merkezlerine yapay zekâ sistemlerine ve entegre sistemlere kadar her alanda kendisini göstermeyi planlıyor.

Intel bu bakımdan grafik birimini iki ayrı kategoride sınıflandırmış. Intel Xe Client adı verilen kategori üretici ortakların talebine göre tasarlanan grafik birimlerini barındırıyor. Intel Xe DC ise bunun haricindeki ana akım, sunucu ve entegre sistemleri hedefliyor. Intel’in grafik birimi tarihinde yeni bir dönemin kapısını açacak olan Intel Xe ile ilgili gelecek yıl daha fazla bilgi alabileceğiz.   

 

https://www.anandtech.com/show/13699/intel-architecture-day-2018-core-future-hybrid-x86/5 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Exterminio 5 ay en beğenilen
Kendisi hakkında çok kısıtlı bilgiye sahip olsam da, Raja Koduri'nin Intel'deki bu görevinde de başarılı olamayacağını, RTG'ye yaşattıklarının benzerini Intel'e de yaşatacağını düşünüyorum.
Kendisi RTG grubunun başına geçtiğinde, AMD grafik bölümünün hemen hemen her segmente mantıklı cevapları var iken; görevinin sonlarına doğru, AMD'nin ürün gamı parçalanmış ve mahvolmuştu. En azından ben böyle düşünüyorum
Kendisi hakkında çok kısıtlı bilgiye sahip olsam da, Raja Koduri'nin Intel'deki bu görevinde de başarılı olamayacağını, RTG'ye yaşattıklarının benzerini Intel'e...
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Father Torque 5 ay
Intel'in yeni GPU'suyla ilgili dikkatimi çeken en önemli özelliği Adaptive Sync destekliyor oluşu. FreeSync'in bu gelişme sonucu piyasada çok daha fazla kullanılan bir teknoloji haline geleceği bir gerçek.
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Exterminio 5 ay en beğenilen
Kendisi hakkında çok kısıtlı bilgiye sahip olsam da, Raja Koduri'nin Intel'deki bu görevinde de başarılı olamayacağını, RTG'ye yaşattıklarının benzerini Intel'e de yaşatacağını düşünüyorum.
Kendisi RTG grubunun başına geçtiğinde, AMD grafik bölümünün hemen hemen her segmente mantıklı cevapları var iken; görevinin sonlarına doğru, AMD'nin ürün gamı parçalanmış ve mahvolmuştu. En azından ben böyle düşünüyorum
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