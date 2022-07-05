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    M2 çipli MacBook'ların piyasaya sürülmesi, Intel işlemcili dizüstü bilgisayar satışlarını düşürebilir

    Yakında satışa sunulacak M2 çipli MacBook Air, Windows tabanlı dizüstü bilgisayar üreticilerini tedirgin ediyor. Zira satıcılar Intel tabanlı dizüstü bilgisayar satışlarının düşmesinden endişeleniyor.
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    Intel işlemcili dizüstü bilgisayar satışları düşebilir
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    Apple'ın yeniden tasarlanan M2 çipli MacBook Air'i yakında piyasaya sürülecek. Bu durum ise bazı Windows dizüstü bilgisayar üreticilerini endişelendiriyor. Zira Intel tabanlı dizüstü bilgisayar satışları bu durumdan olumsuz etkilenebilir.

    M2 çipinin Intel'den daha iyi sonuç vermesi, Windows tabanlı dizüstü bilgisayar satanları tedirgin ediyor

    Intel işlemcili dizüstü bilgisayar satışları düşebilir

    DigiTimes tarafından hazırlanan rapora göre 1.000 dolar ile1.500 dolar arasında bir fiyata sahip MacBook Air'in diğer üst düzey dizüstü bilgisayarları geride bırakacak. Ayrıca raporda Windows dizüstü bilgisayar üreticilerinin, enflasyon ve ekonomik gerilemenin yol açtığı fiyatlar yüzünden tüketici duyarlılığının zayıflamasından dolayı endişe duydukları belirtildi.

    Apple'ın geliştirdiği işlemci, Mac serisi için oyunun kurallarını değiştirdi. 2020'de yapılan kıyaslamalar, M1 çipli MacBook Air'in, Intel tabanlı 16 inç MacBook Pro'dan daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymuştu. Aynı zamanda yapılan testler sonucu M2 yongasının 8 çekirdekli Intel Xeon W işlemciden daha hızlı olduğuda ortaya kondu. Bu sebeplerden ötürü ise Intel satıcıları, yakında satışa sunulacağı tahmin edilen M2 çipli MacBook Air'in piyasaya sürülmesinden tedirgin.

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