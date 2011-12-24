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Intel Ivy Bridge masaüstü işlemci fiyatlandırmaları internete sızdı

7 yıl
4,2b
1
26
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in 2012 yılı için masaüstü, dizüstü ve ultrabook segmentinde liderliğini pekiştirmek için piyasaya sürmeye hazırlandığı 22nm fabrikasyon sürecine ve 3D Tri-Gate transistör teknolojisine sahip Ivy Bridge işlemcilerin mobil cihazlar için olan serilerine ait fiyatlandırma bilgileri bir süre önce ortaya çıkmıştı. Şimdi ise 2012 ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen masaüstü Ivy Bridge işlemci ailesinin fiyatlandırması ile ilgili detaylar internete sızdırıldı. 

Tabloda Ivy Bridge serisinin önceki Sandy Bridge serisi ile olan fiyat karşılaştırması da görülüyor. Buna göre eski ve yeni işlemci ailesi arasında fark yok denebilir. Fiyatlandırma düşük seviye Core i5-3450 modelinden en hızlısı olan Core i7-3770K modeline kadar olan işlemci gamını kapsıyor.

Tabloda 4 çekirdekli 3.5GHz saat hızındaki Core i7-3770K modelinin 332$ fiyat etiketine sahip olduğu görülüyor. Şu anki muadili Sandy Bridge mimarisine sahip Core i7-2700K da yine aynı fiyata sahip. 

Giriş seviyesindeki 3.1GHz hızında 4 çekirdekli Core i5-3450, 2.8GHz hızında 4 çekirdekli 3450S ve 2.9GHz hızında 2 çekirdekli 3450T modelleri 184$ seviyesinden sunuluyor. Yine muadilleri olan Core i5 2400, 2400S, 2390T modelleri de aynı fiyata sahip.

Tabloda fiyatı artan sadece 3.4GHz hızında 4 çekirdekli Core i5-3570K modeli olmuş. Şu anki muadili Core i5-2500K 216$ iken 3750K modeli 225$ olarak belirilenmiş. Tablodaki modellerin hepsi Nisan ayı civarında tüketiciyle buluşacak. Sadece Core i5-3470T modelinin Mayıs ayında piyasada olması bekleniyor.

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hacı.basat 7 yıl
Tepe modellerine o paraları bayılıp alan kişinin gerekçeleri olabilir ama düşük segmetlerde intel işlemci tercihi gün geçtikçe azalıyor, misal şu anda piyasada intel G620 2.6GHz 3MB Cache 32nm işlemci var, AMD değil başka bir işlemciyle kıyaslıyorum, Via işlemciyle.
Via 1.Ghz küçük itx kasa, uydu alıcı gibi TVnin altına koyulabiliyor, portatif,bu ikisi yakın performanslar veriyorlar ama intel diğer bileşenlerle beraber daha pahalıya geliyor.
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PS3!BF3! 7 yıl
Hani Sandy Bridge'ler geri çağırılmıştı, bunlar da öyle olmasın kullanıcıya sunulduktan sonra?
Ayrıca bunlar çıkınca i7-2600k ve i5-2500k fiyatları iner mi?
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl PS3!BF3!
Tritium

Hani Sandy Bridge'ler geri çağırılmıştı, bunlar da öyle olmasın kullanıcıya sunulduktan sonra?
Ayrıca bunlar çıkınca i7-2600k ve i5-2500k fiyatları iner mi?

Geri çağırılan P67 Anakartlardı, İşlemciler değil

Zaten bu işlemciler P67/Z68 kartlarda da çalışacak.
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berkkarabacak 7 yıl
SÜPER Bİ HABER...Bu beni çok sevindirdi ilk defa sırf intelin uçuk fiyatları yüzünden Amd alcaktım bu sefer, fakat bu haberi görünce Core i7-3770 için beklmeye karar verdim.
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tamtamam 7 yıl
kim ne derse desin APPLE...
opps yanlış forum
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ahmetsaid_ak 7 yıl
Ya ben i3 2100K istiyorum.
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bocekgrafik 7 yıl
Haberin başlığını okuyan birisi, haberi Intel'le alakası olmayan birisinin yaptığını sanacak ancak bu haber, forumun Intel sayfasında olunca sızdırılmış değil de kendileri tarafından sızdırılmış ayağına sunulmuş olduğunu anliyorum. Ne iş, Intel'ciler kendilerinden mi sızdırma yapıyorlar yoksa?
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X-FI 7 yıl
i5 3570K .. eğer ben PC upgrade edeceğim vakit bu ürün i5 2500K dan daha performanslı ise kesin bunu tercih ederim...
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KKochaKK 7 yıl
seneye bunlardan bir tane almayı düşünüyorum.
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yc#1 7 yıl
@ mhmt06
BIOS güncellemesiyle yeni nesil işlemcileri kullanabilirsiniz.
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The Conqueror 7 yıl yc#1
yc#1

@ mhmt06

BIOS güncellemesiyle yeni nesil işlemcileri kullanabilirsiniz.

hocam çok teşekkürler...
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OverClocK1ng 7 yıl
"bunlar TR fiyatları olamaz zaten. TR de 3770k 400-450 dolardan aşağı olmaz."
Tabi. Böyle deyip durun ki ithalatçılar da 450 Dolardan satmayı akıllarına koysunlar.
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alito 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

"bunlar TR fiyatları olamaz zaten. TR de 3770k 400-450 dolardan aşağı olmaz."

Tabi. Böyle deyip durun ki ithalatçılar da 450 Dolardan satmayı akıllarına koysunlar.

bizim dememizle fiyatlar değişse keşke ama nerde o günleeer. devamlı indirim çekerdim yorumlarımda
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Lord Kumandan 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

"bunlar TR fiyatları olamaz zaten. TR de 3770k 400-450 dolardan aşağı olmaz."

Tabi. Böyle deyip durun ki ithalatçılar da 450 Dolardan satmayı akıllarına koysunlar.

bu komplo teorileri bitmez,ama sivil darbe öneriyorum
sen almazsan,ben almazsam o da olmazsa ... ya
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Batuist 7 yıl
Anlaşıldı bu nanometrik küçülmenin hiçbir zaman fiyatlara etkisi olmayacak...
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