Intel Ivy Bridge masaüstü işlemci fiyatlandırmaları internete sızdı

Intel'in 2012 yılı için masaüstü, dizüstü ve ultrabook segmentinde liderliğini pekiştirmek için piyasaya sürmeye hazırlandığı 22nm fabrikasyon sürecine ve 3D Tri-Gate transistör teknolojisine sahip Ivy Bridge işlemcilerin mobil cihazlar için olan serilerine ait fiyatlandırma bilgileri bir süre önce ortaya çıkmıştı. Şimdi ise 2012 ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen masaüstü Ivy Bridge işlemci ailesinin fiyatlandırması ile ilgili detaylar internete sızdırıldı.





Tabloda Ivy Bridge serisinin önceki Sandy Bridge serisi ile olan fiyat karşılaştırması da görülüyor. Buna göre eski ve yeni işlemci ailesi arasında fark yok denebilir. Fiyatlandırma düşük seviye Core i5-3450 modelinden en hızlısı olan Core i7-3770K modeline kadar olan işlemci gamını kapsıyor.





Tabloda 4 çekirdekli 3.5GHz saat hızındaki Core i7-3770K modelinin 332$ fiyat etiketine sahip olduğu görülüyor. Şu anki muadili Sandy Bridge mimarisine sahip Core i7-2700K da yine aynı fiyata sahip.





Giriş seviyesindeki 3.1GHz hızında 4 çekirdekli Core i5-3450, 2.8GHz hızında 4 çekirdekli 3450S ve 2.9GHz hızında 2 çekirdekli 3450T modelleri 184$ seviyesinden sunuluyor. Yine muadilleri olan Core i5 2400, 2400S, 2390T modelleri de aynı fiyata sahip.





Tabloda fiyatı artan sadece 3.4GHz hızında 4 çekirdekli Core i5-3570K modeli olmuş. Şu anki muadili Core i5-2500K 216$ iken 3750K modeli 225$ olarak belirilenmiş. Tablodaki modellerin hepsi Nisan ayı civarında tüketiciyle buluşacak. Sadece Core i5-3470T modelinin Mayıs ayında piyasada olması bekleniyor.