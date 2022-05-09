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    Anlık Bildirim

    Intel Meteor Lake tamamen TSMC tarafından üretilebilir

    Çoklu yonga tasarımı, artan performans ve çekirdek ölçeklendirmesi, melez yapı gibi yenilikler getirmesi beklenen Intel Meteor Lake mimarisinde değişiklik yapılıyor. 
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    Intel Meteor Lake
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    Alder Lake tabanlı işlemcileri ile rakibi AMD’ye pay kaptırmamayı amaçlayan Intel’in yılın üçüncü çeyreğinde Raptor Lake mimarisine başlaması bekleniyor. Daha yüksek performans ve daha yüksek ön bellek kapasitesi ile gelecek olan Raptor Lake akabinde Meteor Lake mimarisi bekleniyor. 

    Meteor Lake mimarisi neler sunacak?

    On dördüncü nesil işlemcileri barındıracak olan Meteor Lake mimarisi firmanın 5nm izleri taşıyan 7nm EUV süreci ile üretilecekti. Ne var ki özellikle Apple M1 ile verimlilik konusunun daha fazla ön plana çıkması Intel’in stratejisinde de değişikliğe neden oldu. 

    Kaynaklardan gelen bilgilere göre Meteor Lake mimarisinin tamamı TSMC tarafından 5nm sürecinde üretilecek. Normalde TSMC’nin sadece grafik birimini ve girdi-çıktı kontrol birimlerini 5nm sürecinde üretmesi planlanıyordu. Böylece daha verimli bir yapı elde edilecek. 

    Meteor Lake platformunun gelecek yıl piyasada olması bekleniyor. Çoklu yonga tasarımı, yeni nesil grafik motoru, entegre yapay zekâ hızlandırıcı, melez çekirdek yapısı, artan performans şeklinde yenilikler bizi bekliyor olacak. 
     

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 2 saat önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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