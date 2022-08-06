Intel, Meteor Lake işlemcilerin 2024 yılına erteleneceğini yalanladı

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Intel, bir süre önce yaklaşık yarım milyar dolar zarar ettiğini son çeyrek raporunda açıklamıştı. Son derece zorlu bir dönemi arkasında bırakmaya çalışan firma için kara bulutlar henüz dağılmış değil. Zira Intel’in Meteor Lake işlemcilerinin ertelenebileceği konuşuluyor.

Erteleme yok, Meteor Lake 2023’te çıkacak

Bildiğiniz gibi kullanıcılar halihazırda 13. nesil Raptor Lake işlemcilerini bekliyor. Bu nesilde bir üretim sorunu yok ve yakında işlemcilerin piyasaya çıkacağını biliyoruz. Fakat daha şimdiden gözler Intel'in 14. nesil Meteor Lake işlemcilerine çevrilmiş durumda.

TrendForce’a dayanan habere göre Intel’in Meteor Lake işlemcileri 2023 yılından 2024 yılına sarkacaktı. Öte taraftan Intel ise bu söylentileri açıkça reddediyor. Intel’in sözcüsü Thomas Hannaford yaptığı açıklamada Meteor Lake işlemcilerinin 2023 yılında tanıtılacağını ve yıl için tüketicilere sunulacağını söyledi. Performans ve enerji verimliliği noktasında önemli bir gelişim gösterecek olan Meteor Lake işlemcilerinin yeni soket yapısına geçeceğinin de altını çizelim.

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Erteleme olmaması Intel için son derece önemli. Zira firma uzun yıllardan beri Meteor Lake işlemcileri üzerinde çalışıyor. Yeni işlemcilerde, Intel 4 olarak adlandırılan 7nm işlem süreciyle birlikte EUV (aşırı ultraviyole litografi) tekniğini ilk defa göreceğiz. Ayrıca, Intel’in daha modüler bir yonga tasarımına da adım atacak. Firma 12. Nesil Alder Lake işlemciler ile hibrit çiplere geçmeye başlamıştı fakat bu aynı şey değil.

Meteor Lake mimarisi, farklı fabrikasyon teknolojileriyle üretilen yonga tasarımlarına sahip olacak. Yani, Meteor Lake işlemcilerinin, hesaplama bölümü Intel 4, grafik bölümü TSMC N3 ve SoC kalıbı da yine TSMC’nin N4/N5 süreçlerinde üretilecek. Intel Meteor Lake işlemcilerinin 2023’ün ikinci yarısında çıkması bekleniyor. 13. Nesil Raptor Lake işlemciler ise bu yıl içerisinde çıkacak.

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Intel, Meteor Lake işlemcilerin ertelendiğini yalanladı