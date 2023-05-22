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    Intel Meteor Lake-S masaüstü işlemciler rafa kalkıyor

    Intel, 2023 yılı için hazırlanan Meteor Lake masaüstü işlemcileri iptal etmeye başladı. 2024'e kadar Raptor Lake yenilemesi ve Arrow Lake işlemciler geliyor. İşte detaylar
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    Intel Meteor Lake-S masaüstü işlemciler rafa kalkıyor Tam Boyutta Gör
    İşlemci pazarının önde gelen isimlerinden Intel, 14.Nesil Meteor Lake işlemciler için planlarını değiştirmiş olabilir. Şirketin mevcut yol haritasını içeren yeni bir sızıntı, belirli Meteor Lake masaüstü işlemcilerin iptal edildiğini ortaya çıkardı. Gelin detaylara hep birlikte bakalım.

    Meteor Lake-S masaüstü işlemciler iptal edilebilir

    Bilmeyenler için LGA 1851 soketli Meteor Lake-S masaüstü işlemcilerin, Arrow Lake işlemcilere eşlik etmesi bekleniyordu. Ancak uzun süredir ortaya atılan iddialar, Meteor Lake masaüstü işlemcilerin iptal edileceği yönünde.

    Intel'den alınan ve 1 Mayıs - 7 Mayıs tarihinde güncellenen yol haritası ise, masaüstü serisi için MTL S6+8 Meteor Lake-S kalıbının iptal edildiğini doğruluyor. Tabloda yer alan detaylara baktığımızda, işlemcilerin S, H, PX, M ,U ve N serilerine ayrıldığını görüyoruz. Yani Intel Core yelpazesinin tam halini bizlere gösteriyor. 

    Intel Meteor Lake-S masaüstü işlemciler rafa kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Tablonun büyük bir bölümü gizlenmiş durumda. Bu nedenle Meteor Lake serisini çevreleyen kafa karışıklığı henüz sona ermedi diyebiliriz. Mevcut sızıntılar ise, iptal edilen MTL S6+8 Meteor Lake-S kalıbının aynı konfigürasyona sahip bir Arrow Lake kalıbıyla değiştirileceğini belirtiliyor.

    Dolayısıyla Arrow Lake Masaüstü CPU serisi, Raptor Lake-S Masaüstü CPU'larda aldığımız 24 çekirdek ve 32 iş parçacığından (8+16) çok daha az maksimum 14 çekirdek ve 20 iş parçacığında karşımıza çıkabilir. 

    Meteor Lake-S ve Arrow Lake-S serisinde yer alması beklenen CPU'lar

    • MTL-S 22 (6P + 16E)  / 4 Xe Çekirdek / 125W TDP
    • MTL-S 22 (6P + 16E)  / 4 Xe Çekirdek / 65W TDP
    • MTL-S 22 (6P + 16E)  / 4 Xe Çekirdek / 35W TDP
    • MTL-S 14 (6P + 8E)  / 4 Xe Çekirdek / 65WTDP
    • MTL-S 14 (6P + 8E)  / 4 Xe Çekirdek / 35WTDP
    • Arrow Lake-S 24 (8P + 16E)  / 4 Xe Çekirdek / 125W TDP
    • Arrow Lake-S 24 (8P + 16E)  / 4 Xe Çekirdek / 65W TDP
    • Arrow Lake-S 24 (8P + 16E)  / 4 Xe Çekirdek / 35W TDP
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 2 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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