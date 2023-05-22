Intel Meteor Lake-S masaüstü işlemciler rafa kalkıyor

Tam Boyutta Gör İşlemci pazarının önde gelen isimlerinden Intel, 14.Nesil Meteor Lake işlemciler için planlarını değiştirmiş olabilir. Şirketin mevcut yol haritasını içeren yeni bir sızıntı, belirli Meteor Lake masaüstü işlemcilerin iptal edildiğini ortaya çıkardı. Gelin detaylara hep birlikte bakalım.

Meteor Lake-S masaüstü işlemciler iptal edilebilir

Bilmeyenler için LGA 1851 soketli Meteor Lake-S masaüstü işlemcilerin, Arrow Lake işlemcilere eşlik etmesi bekleniyordu. Ancak uzun süredir ortaya atılan iddialar, Meteor Lake masaüstü işlemcilerin iptal edileceği yönünde.

Intel'den alınan ve 1 Mayıs - 7 Mayıs tarihinde güncellenen yol haritası ise, masaüstü serisi için MTL S6+8 Meteor Lake-S kalıbının iptal edildiğini doğruluyor. Tabloda yer alan detaylara baktığımızda, işlemcilerin S, H, PX, M ,U ve N serilerine ayrıldığını görüyoruz. Yani Intel Core yelpazesinin tam halini bizlere gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Tablonun büyük bir bölümü gizlenmiş durumda. Bu nedenle Meteor Lake serisini çevreleyen kafa karışıklığı henüz sona ermedi diyebiliriz. Mevcut sızıntılar ise, iptal edilen MTL S6+8 Meteor Lake-S kalıbının aynı konfigürasyona sahip bir Arrow Lake kalıbıyla değiştirileceğini belirtiliyor.

Dolayısıyla Arrow Lake Masaüstü CPU serisi, Raptor Lake-S Masaüstü CPU'larda aldığımız 24 çekirdek ve 32 iş parçacığından (8+16) çok daha az maksimum 14 çekirdek ve 20 iş parçacığında karşımıza çıkabilir.

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Meteor Lake-S ve Arrow Lake-S serisinde yer alması beklenen CPU'lar

MTL-S 22 (6P + 16E) / 4 Xe Çekirdek / 125W TDP

/ 4 Xe Çekirdek / 125W TDP MTL-S 22 (6P + 16E) / 4 Xe Çekirdek / 65W TDP

/ 4 Xe Çekirdek / 65W TDP MTL-S 22 (6P + 16E) / 4 Xe Çekirdek / 35W TDP

/ 4 Xe Çekirdek / 35W TDP MTL-S 14 (6P + 8E) / 4 Xe Çekirdek / 65WTDP

/ 4 Xe Çekirdek / 65WTDP MTL-S 14 (6P + 8E) / 4 Xe Çekirdek / 35WTDP

/ 4 Xe Çekirdek / 35WTDP Arrow Lake-S 24 (8P + 16E) / 4 Xe Çekirdek / 125W TDP

/ 4 Xe Çekirdek / 125W TDP Arrow Lake-S 24 (8P + 16E) / 4 Xe Çekirdek / 65W TDP

/ 4 Xe Çekirdek / 65W TDP Arrow Lake-S 24 (8P + 16E) / 4 Xe Çekirdek / 35W TDP

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Intel Meteor Lake-S masaüstü işlemciler rafa kalkıyor