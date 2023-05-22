Intel Meteor Lake-S masaüstü işlemciler rafa kalkıyor

Meteor Lake-S masaüstü işlemciler iptal edilebilir
Bilmeyenler için LGA 1851 soketli Meteor Lake-S masaüstü işlemcilerin, Arrow Lake işlemcilere eşlik etmesi bekleniyordu. Ancak uzun süredir ortaya atılan iddialar, Meteor Lake masaüstü işlemcilerin iptal edileceği yönünde.
Intel'den alınan ve 1 Mayıs - 7 Mayıs tarihinde güncellenen yol haritası ise, masaüstü serisi için MTL S6+8 Meteor Lake-S kalıbının iptal edildiğini doğruluyor. Tabloda yer alan detaylara baktığımızda, işlemcilerin S, H, PX, M ,U ve N serilerine ayrıldığını görüyoruz. Yani Intel Core yelpazesinin tam halini bizlere gösteriyor.
Dolayısıyla Arrow Lake Masaüstü CPU serisi, Raptor Lake-S Masaüstü CPU'larda aldığımız 24 çekirdek ve 32 iş parçacığından (8+16) çok daha az maksimum 14 çekirdek ve 20 iş parçacığında karşımıza çıkabilir.
Meteor Lake-S ve Arrow Lake-S serisinde yer alması beklenen CPU'lar
- MTL-S 22 (6P + 16E) / 4 Xe Çekirdek / 125W TDP
- MTL-S 22 (6P + 16E) / 4 Xe Çekirdek / 65W TDP
- MTL-S 22 (6P + 16E) / 4 Xe Çekirdek / 35W TDP
- MTL-S 14 (6P + 8E) / 4 Xe Çekirdek / 65WTDP
- MTL-S 14 (6P + 8E) / 4 Xe Çekirdek / 35WTDP
- Arrow Lake-S 24 (8P + 16E) / 4 Xe Çekirdek / 125W TDP
- Arrow Lake-S 24 (8P + 16E) / 4 Xe Çekirdek / 65W TDP
- Arrow Lake-S 24 (8P + 16E) / 4 Xe Çekirdek / 35W TDP
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.