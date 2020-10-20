Intel NAND bellek bölümünü SK Hynix satın alıyor

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Rekabetin giderek ısındığı NAND bellek sektöründe bu hafta sürpriz bir gelişme yaşandı. Sektörün önemli oyuncularından olan Intel; NAND bellek bölümünü rakibi SK Hynix’e satmaya hazırlandığını duyurdu.

Sürpriz satış

Intel’in NAND bellek sektöründe uzun süredir varlık gösterdiği ve başarılara imza attığı biliniyor. Son olarak çok daha hızlı erişim değerlerine sahip olan Optane bellek teknolojisini kullanıma sunmuştu.

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Yılın ilk altı ayında 2.8 milyar dolar gelir ve 600 milyon dolar faaliyet karına imza atan NAND bellek bölümü yine de firmayı tatmin edebilmiş değil. Özellikle yeni grafik birimine ve rekabetçi işlemcilere odaklanmak isteyen firmanın NAND bölümünü elden çıkaracağı haberi gündeme bomba gibi düştü.

Intel’in NAND bellek bölümünü rakibi SK Hynix satın alacak. Hali hazırda sektörün önemli bir oyuncusu olan SK Hynix; bu anlaşma ile gücünü katlayacak. Samsung’u da hesaba katarsak NAND sektöründe artık Güney Kore’nin hakim olduğunu söyleyebiliriz.

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SK Hynix satın alım için Intel’e toplamda 9 milyar dolar ödeyecek. 2021 sonuna kadar NAND bölümü, bölümün çalışanları, Dalian üretim tesisleri ve patentler SK Hynix bünyesine katılacak. Firma bu dönemde 7 milyar dolar ödeme yapacak.

Mart 2025 tarihine kadar ise NAND plakalarının tasarım patentleri, Ar-Ge ekibi ve Dalian tesislerindeki tüm çalışanlar SK Hynix’e devredilmiş olacak. SK Hynix bu dönemde 2 milyar dolar daha ödeme yapacak. Ayrıca Intel 2025 yılına kadar elinde kalan NAND varlıkları ile çalışmaya devam edecek. Son olarak Intel Optane teknolojisinin anlaşma dışında kaldığı ifade ediliyor.

https://www.techpowerup.com/273566/sk-hynix-to-acquire-intel-nand-flash-memory-business-for-usd-9-billion

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