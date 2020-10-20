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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel NAND bellek bölümünü SK Hynix satın alıyor

    Uzun yıllardır NAND sektöründe faaliyet gösteren Intel, sürpriz bir kararla elindeki tüm patent ve tesisleri; 9 milyar dolar karşılığında rakibi SK Hynix’e satma kararı aldı.
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    HDD / SSD
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel NAND bellek bölümünü SK Hynix satın alıyor
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    Rekabetin giderek ısındığı NAND bellek sektöründe bu hafta sürpriz bir gelişme yaşandı. Sektörün önemli oyuncularından olan Intel; NAND bellek bölümünü rakibi SK Hynix’e satmaya hazırlandığını duyurdu.

    Sürpriz satış

    Intel’in NAND bellek sektöründe uzun süredir varlık gösterdiği ve başarılara imza attığı biliniyor. Son olarak çok daha hızlı erişim değerlerine sahip olan Optane bellek teknolojisini kullanıma sunmuştu.

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    Yılın ilk altı ayında 2.8 milyar dolar gelir ve 600 milyon dolar faaliyet karına imza atan NAND bellek bölümü yine de firmayı tatmin edebilmiş değil. Özellikle yeni grafik birimine ve rekabetçi işlemcilere odaklanmak isteyen firmanın NAND bölümünü elden çıkaracağı haberi gündeme bomba gibi düştü.

    Intel’in NAND bellek bölümünü rakibi SK Hynix satın alacak. Hali hazırda sektörün önemli bir oyuncusu olan SK Hynix; bu anlaşma ile gücünü katlayacak. Samsung’u da hesaba katarsak NAND sektöründe artık Güney Kore’nin hakim olduğunu söyleyebiliriz.

    Intel NAND bellek bölümünü SK Hynix satın alıyor
    Tam Boyutta Gör

    SK Hynix satın alım için Intel’e toplamda 9 milyar dolar ödeyecek. 2021 sonuna kadar NAND bölümü, bölümün çalışanları, Dalian üretim tesisleri ve patentler SK Hynix bünyesine katılacak. Firma bu dönemde 7 milyar dolar ödeme yapacak.

    Mart 2025 tarihine kadar ise NAND plakalarının tasarım patentleri, Ar-Ge ekibi ve Dalian tesislerindeki tüm çalışanlar SK Hynix’e devredilmiş olacak. SK Hynix bu dönemde 2 milyar dolar daha ödeme yapacak. Ayrıca Intel 2025 yılına kadar elinde kalan NAND varlıkları ile çalışmaya devam edecek. Son olarak Intel Optane teknolojisinin anlaşma dışında kaldığı ifade ediliyor.



    https://www.techpowerup.com/273566/sk-hynix-to-acquire-intel-nand-flash-memory-business-for-usd-9-billion Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gun (Gün Oksay) 2 gün en beğenilen
    Kimse kusura bakmasın sunucu dahil yıllardır SSD kullanıyorum en kaliteli ürünler Intel’den geliyordu. Çok yazık olmuş mühendislik hassiyetini gösteren Ar-Ge’sini yapan bir firmayı kaybettik.
    Kimse kusura bakmasın sunucu dahil yıllardır SSD kullanıyorum en kaliteli ürünler Intel’den geliyordu. Çok yazık olmuş mühendislik hassiyetini gösteren Ar-Ge’si...
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    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün
    Yazıklar olsun lan yazıklar olsun başka birşey demiyorum
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    Turkforce (.. ..) 2 gün
    Intel ürünleri ucuza alabiliyorsanız sebebi SK - Toshiba veya Samsung gibi diğer üretilerdir. Bilgi için geçmiş fiyatlarını inceleyebilirsiniz.

    Piyasa Intel'e kalsa şimdi hala 120GB SSD için 250$ falan ödüyor olurduk.
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 2 gün
    1tb 660p modelini 630 TL ye almıştım en memnun olduğum donanım parçalarından biri, başlığı görünce bir an intel Sk yı satın alıyor iyi işleri büyütüyorlar diyordum meğer intel ssd den çıkıyormuş.
    Yanıtla +2
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    gun (Gün Oksay) 2 gün en beğenilen
    Kimse kusura bakmasın sunucu dahil yıllardır SSD kullanıyorum en kaliteli ürünler Intel’den geliyordu. Çok yazık olmuş mühendislik hassiyetini gösteren Ar-Ge’sini yapan bir firmayı kaybettik.
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    gtx295 (RnC ) 2 gün gun
    Malesef öyle hem fiyatlarida güzel oluyordu. Ucuza 1tb ssd aliyorduk. Umarım fiyatlarda "güncelleme" olmaz
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    karayulun (ka yu) 1 gün gun
    intel bir çok konuda beyin satın alarak ar-ge yi zaten uzakdoğu kökenlilerle yapıyordu.
    sk hynix zaten başarılı bir üretici.
    nitelikte fark olacağı pek mümkün görünmüyor.
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    fhrstw 3 gün
    Sk hynix yükselişe geçer sanırım intel bellek konusunda rakiplerinden öndeydi en son belki intel amd baskısını nand bellekten çekilirerek azaltma çabası içinde olabilir oluşacak kaynakla yeni işlemcilere ayrılabilir. Ama üzücü olmuş gerçi şimdi sk hynix daha ucuza bu teknolojilerle buluşturur bizi
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