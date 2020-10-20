Intel NAND bellek bölümünü SK Hynix satın alıyor

Rekabetin giderek ısındığı NAND bellek sektöründe bu hafta sürpriz bir gelişme yaşandı. Sektörün önemli oyuncularından olan Intel; NAND bellek bölümünü rakibi SK Hynix’e satmaya hazırlandığını duyurdu.
Sürpriz satış
Intel’in NAND bellek sektöründe uzun süredir varlık gösterdiği ve başarılara imza attığı biliniyor. Son olarak çok daha hızlı erişim değerlerine sahip olan Optane bellek teknolojisini kullanıma sunmuştu.İlginizi Çekebilir Intel Optane bellek ve QLC NAND depolama aynı yongada birleşiyor
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Yılın ilk altı ayında 2.8 milyar dolar gelir ve 600 milyon dolar faaliyet karına imza atan NAND bellek bölümü yine de firmayı tatmin edebilmiş değil. Özellikle yeni grafik birimine ve rekabetçi işlemcilere odaklanmak isteyen firmanın NAND bölümünü elden çıkaracağı haberi gündeme bomba gibi düştü.
Intel’in NAND bellek bölümünü rakibi SK Hynix satın alacak. Hali hazırda sektörün önemli bir oyuncusu olan SK Hynix; bu anlaşma ile gücünü katlayacak. Samsung’u da hesaba katarsak NAND sektöründe artık Güney Kore’nin hakim olduğunu söyleyebiliriz.
SK Hynix satın alım için Intel’e toplamda 9 milyar dolar ödeyecek. 2021 sonuna kadar NAND bölümü, bölümün çalışanları, Dalian üretim tesisleri ve patentler SK Hynix bünyesine katılacak. Firma bu dönemde 7 milyar dolar ödeme yapacak.
Mart 2025 tarihine kadar ise NAND plakalarının tasarım patentleri, Ar-Ge ekibi ve Dalian tesislerindeki tüm çalışanlar SK Hynix’e devredilmiş olacak. SK Hynix bu dönemde 2 milyar dolar daha ödeme yapacak. Ayrıca Intel 2025 yılına kadar elinde kalan NAND varlıkları ile çalışmaya devam edecek. Son olarak Intel Optane teknolojisinin anlaşma dışında kaldığı ifade ediliyor.
https://www.techpowerup.com/273566/sk-hynix-to-acquire-intel-nand-flash-memory-business-for-usd-9-billion Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Piyasa Intel'e kalsa şimdi hala 120GB SSD için 250$ falan ödüyor olurduk.
sk hynix zaten başarılı bir üretici.
nitelikte fark olacağı pek mümkün görünmüyor.