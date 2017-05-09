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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel, otonom araç yatırımlarını artırıyor: Sıradaki durak Silikon Vadisi

Otonom araç geliştirme sektöründe ciddi bir çıkış yakalayan Intel, şimdi Arizona, Oregon ve Almanya'daki merkezlerinin arasına bir yenisini daha ekleyecek. Yeni laboratuvarın adresi ise Silikon Vadisi
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Intel, otonom araç yatırımlarını artırıyor: Sıradaki durak Silikon Vadisi
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Geçtiğimiz hafta BMW ortaklığıyla kurdukları otonom araç filosunun yollara çıktığını duyuran Intel, hız kesmeden bu alanda yatırımlar yapmaya devam ediyor. Mart ayında İsrailli, otonom araç yazılımı geliştirme şirketi olan MobilEye'ı, otonom araç sektöründe rekor olacak şekilde, 15.3 milyar dolar karşılığında satın alan teknoloji devi şimdi de otonom sürüş çalışmalarını desteklemek için Silikon Vadisi'nde bir araştırma merkezi açtığını duyurdu.


Şirketin; Arizona ve Oregon eyaletlerinde ve Almanya'da bulunan merkezleri ile paralel çalışacak olan yeni araştırma merkezinde neler yapılacağı ise Intel'in yaptığı basın toplantısında netlik kazandı. Otonom araçların; kameralar, LIDAR, RADAR ve diğer sensörler sayesinde topladığı bilgiler ile birlikte her 90 dakikada yaklaşık 4 terabayt veri elde ettiğine değinen şirket bu verinin işlenmesi, filtrelenmesi, analiz edilmesi ve haritaların güncellenmesi için en yeni teknolojileri Silikon Vadisi'ndeki mühendisleriyle birlikte geliştirmeye çalışacağını açıkladı.


Şirket ayrıca laboratuvardaki mühendislerin sadece teorik olarak çalışmayacağını bizzat Intel imzası taşıyan otonom araçlar ve çeşitli ekipmanlardan da faydalanarak doğrudan testleri yapabileceğini paylaştı.


NVIDIA ile Rekabet Sürüyor 

Otonom araç dünyasında otomobil üreticilerinin yazılımsal anlamda en büyük destekçisi olmak isteyen şirketin, bu alandaki önemli rakiplerinden birisi de aynı zamanda bilgisayar dünyasında rekabeti sürdürdüğü NVIDIA. Intel her ne kadar otonom çalışmalarına NVIDIA'ya kıyasla çok daha geç başlamış olsa da şirket hem yaptığı yatırımlar hem de sahadaki çalışmalarıyla bir an önce üstünlüğü ele almak istiyor.

https://cleantechnica.com/2017/05/05/intels-new-autonomous-driving-lab-silicon-valley-unveiled/ Yorum Yaz
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BlindGuardianNN 2 yıl
harita gerçek oldu
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interwap 2 yıl
CPU ve GPU'nun gücü adına. AMD reis nerelerdesin?
1 Yanıt Yanıtla +2
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jedi39 2 yıl interwap
interwap
CPU ve GPU'nun gücü adına. AMD reis nerelerdesin?

Ver çekirdeği !
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kadirirdem 2 yıl
:D :D
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