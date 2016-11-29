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YunOS platformu Çin’de iOS’u geçmek üzere

Alibaba’nın büyük yatırımlar yaptığı ve ucuz akıllı telefonlarda kendisine yer bulan modifiye Android işletim sistemi YunOS, ülkesinde iOS’u geride bırakmaya hazırlanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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YunOS platformu Çin’de iOS’u geçmek üzere

Android işletim sistemini modifiye ederek ortaya çıkan üçüncü taraf kullanıcı arayüzleri herhalde en çok Çin’de kullanılıyor. Bu konuda artık uzman olan Çinliler, kullanıcılarına kendi çizdikleri sınırlar içerisinde hizmet sunuyor. Alibaba’nın YunOS platformu bunlardan birisi.

Geçmişi Eskiye Dayanıyor

YunOS veya eski adıyla Aliyun OS işletim sistemini aslında ilk kez 2012 yılında duyurmuştuk. Alibaba tarafından modifiye edilen Android tabanlı işletim sistemi Aliyun OS, Acer marka bir akıllı telefon üzerinde piyasaya çıkmaya hazırlanıyordu. Ne var ki Google, işletim sisteminin belirlenen gereksinimleri taşımadığını duyurdu ve bir Açık Telefon Birliği üyesi olan Acer’ı telefonu satışa sunmaması konusunda uyardı. Böylece Alibaba’nın hamlesi hayal kırıklığı ile son bulmuş oldu.

Bununla birlikte Alibaba pes etmedi ve işletim sistemini geliştirdi. Bulut tabanlı özelliklerle sistemini destekleyen firma ismini de YunOS olarak değiştirdi. Örneğin Meizu’ya 590 milyon dolar yatırım yaparak YunOS tabanlı telefonların piyasada yaygınlaşmasını sağladı. Bugün geldiğimiz noktada ise Çin’de iOS platformunu geride bırakmaya hazırlanan bir dev bizi karşılıyor.

Destek Büyük

Alibaba’nın yatırımları ile Meizu, XiaoLaJiao ve Doov üreticileri en büyük destekçiler haline geldi. Bu üreticilerden pek çok model YunOS ile piyasaya sürüldü. Bunların çok ucuz olması ilgiyi arttırdı. Yılın sonunda YunOS platformunun 100 milyon satış ile Çin’de yüzde 14 pazar payı elde etmesi bekleniyor. Böylece iOS işletim sistemini geride bırakacak ve ikinci sıraya yerleşecek. İlk sırada ise elbette orijinal Android işletim sistemi var.

YunOS az gelişmiş eyaletlerde yüzde 59 civarında bir benimsenme oranına sahip. Gelişmiş eyaletlerde ise bu oran yüzde 9 seviyesine kadar iniyor. Firma sadece telefonlarda değil set üstü televizyon kutuları, akıllı televizyonlar, akıllı ev aletleri, akıllı arabalar ve robotlarda YunOS platformunun yaygınlaşmasını istiyor.

Ayrıca Bkz. "ABD donanmasının 4 milyar dolarlık yeni destroyeri yine bozuldu"

Bunun için şimdiden önemli ortaklıklar yapılıyor. Örneğin set üstü televizyon kutusu üreticileri YunOS kullandıkları takdirde 4-8 dolar civarında sübvansiyon yani para yardımı alabiliyor. Yine Spreadtrum ve RDA tasarımcıları, Nesnelerin İnterneti sektörü için YunOS ile uyumlu özel bir yonga tasarladı. Alibaba internet bağlantılı hemen tüm sektörlerde YunOS ile yer almanın mücadelesini veriyor. 

 

http://www.cnbc.com/2016/11/28/alibabas-yunos-to-overtake-apples-ios-as-chinas-2nd-biggest-smartphone-operating-system.html?__source=twitter Yorum Yaz
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cinemaker 3 yıl en beğenilen
yerli telefondan sonra yerli os istiyoruz adı da "OSman" olsun
2 Yanıt Yanıtla +42
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grafman09 3 yıl
Osman güzel isim neden olmasın. Apple (Elma) demek kimseyi rahatsız etmiyor. Osman olur olur.
Yanıtla +27
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TheOrdery 3 yıl cinemaker
cinemaker
yerli telefondan sonra yerli os istiyoruz adı da "OSman" olsun

BORla çalışsın ister misiniz ?
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Xeblion 2 yıl
BorOS2023
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vedat1966 2 yıl
Note 2 için uyarlanan sürümünü şu an kullanıyorum. Bence oldukça sade ve ios benzeri bir android olmuş.
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MHEC 3 yıl
osBor(n) olsun süper teknolojik gözüksün
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DH Misafiri 3 yıl
ios demek iphone demek. digerleri android ve klonu. sapla samani karistirmayin. cin de yunos satisi ios u gecmis demek iphone den daha fazla satmislar demek. kelime oyununa gerek yok.
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okan_cehapelioglu 3 yıl
BorOs olsun borla çalışsın
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granma79 3 yıl
2023'te yasaklar kalkınca kendimize ait yazılımlarla dünyanın en iyisi olacağız!
Bekleyinnnnn....!
Ceddin dedeeeeen...
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BekirHan 3 yıl
TurcOS neden olmuyor?
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premiumbeyin 3 yıl
Uzun zamn önce meslek lisesinden arkadaşın yunus Çin e göömüştü..
Geçen fax çekti işler güzel yazdırıyoruz diyordu
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Ontwerper 3 yıl
Sistemi yapabildikte ismi kaldı. Hadi isim bulalım :D Tam bizlere özel durum.
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dark_hell_86 3 yıl
OS-droid olsun o zaman
Hem İOS hem Android karışımı hibrit bir işletim sistemi.
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