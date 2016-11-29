YunOS platformu Çin’de iOS’u geçmek üzere

Android işletim sistemini modifiye ederek ortaya çıkan üçüncü taraf kullanıcı arayüzleri herhalde en çok Çin’de kullanılıyor. Bu konuda artık uzman olan Çinliler, kullanıcılarına kendi çizdikleri sınırlar içerisinde hizmet sunuyor. Alibaba’nın YunOS platformu bunlardan birisi.

Geçmişi Eskiye Dayanıyor

YunOS veya eski adıyla Aliyun OS işletim sistemini aslında ilk kez 2012 yılında duyurmuştuk. Alibaba tarafından modifiye edilen Android tabanlı işletim sistemi Aliyun OS, Acer marka bir akıllı telefon üzerinde piyasaya çıkmaya hazırlanıyordu. Ne var ki Google, işletim sisteminin belirlenen gereksinimleri taşımadığını duyurdu ve bir Açık Telefon Birliği üyesi olan Acer’ı telefonu satışa sunmaması konusunda uyardı. Böylece Alibaba’nın hamlesi hayal kırıklığı ile son bulmuş oldu.

Bununla birlikte Alibaba pes etmedi ve işletim sistemini geliştirdi. Bulut tabanlı özelliklerle sistemini destekleyen firma ismini de YunOS olarak değiştirdi. Örneğin Meizu’ya 590 milyon dolar yatırım yaparak YunOS tabanlı telefonların piyasada yaygınlaşmasını sağladı. Bugün geldiğimiz noktada ise Çin’de iOS platformunu geride bırakmaya hazırlanan bir dev bizi karşılıyor.

Destek Büyük

Alibaba’nın yatırımları ile Meizu, XiaoLaJiao ve Doov üreticileri en büyük destekçiler haline geldi. Bu üreticilerden pek çok model YunOS ile piyasaya sürüldü. Bunların çok ucuz olması ilgiyi arttırdı. Yılın sonunda YunOS platformunun 100 milyon satış ile Çin’de yüzde 14 pazar payı elde etmesi bekleniyor. Böylece iOS işletim sistemini geride bırakacak ve ikinci sıraya yerleşecek. İlk sırada ise elbette orijinal Android işletim sistemi var.

YunOS az gelişmiş eyaletlerde yüzde 59 civarında bir benimsenme oranına sahip. Gelişmiş eyaletlerde ise bu oran yüzde 9 seviyesine kadar iniyor. Firma sadece telefonlarda değil set üstü televizyon kutuları, akıllı televizyonlar, akıllı ev aletleri, akıllı arabalar ve robotlarda YunOS platformunun yaygınlaşmasını istiyor.

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Bunun için şimdiden önemli ortaklıklar yapılıyor. Örneğin set üstü televizyon kutusu üreticileri YunOS kullandıkları takdirde 4-8 dolar civarında sübvansiyon yani para yardımı alabiliyor. Yine Spreadtrum ve RDA tasarımcıları, Nesnelerin İnterneti sektörü için YunOS ile uyumlu özel bir yonga tasarladı. Alibaba internet bağlantılı hemen tüm sektörlerde YunOS ile yer almanın mücadelesini veriyor.