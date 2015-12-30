Intel, tarihindeki en büyük satın alma hamlesini tamamladı





Yonga dünyasının dev ismi Intel, programlanabilir yonga alanındaki önemli isimlerden olan ve ARM işlemci dökümü konusunda uzun süredir ortaklık halinde olduğu Altera firmasını resmi olarak bünyesine kattığını duyurdu. Intel ile Altera arasındaki dedikodular yılın başından beri vardı.





Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri olarak da adlandırılan FPGA, mantık bloklarının ve ara bağlantıların imalat sürecinden sonra programlanabilmesini sağlıyor. Dolayısıyla her bir mantık bloğunun işlevi kullanıcı tarafından düzenlenebiliyor.





Heterojen bilişim döneminin içerisinde kabul edilen FPGA, grafik birimi veya dijital sinyal işlemcisine benzetebileceğimiz programlanması zor ve maliyetli olan yongaları kapsıyor. Intel hali hazırda 14nm fabrikasyon sürecinde FPGA üretimi gerçekleştiriyor ve Xeon işlemcilerine FPGA entegrasyonu yapmayı planlıyor.





Intel'in Altera için gözden çıkardığı meblağ 16.7 milyar dolar ve firmanın tarihindeki en büyük satın alma hamlesi durumunda. Intel satın aldığı Altera ile FPGA üretiminde vites artırmayı ve belirli programların daha iyi çalışması konusunda başarı elde etmeyi amaçlıyor.





Altera, satın alma sonrasında Programmable Solutions Group (PSG) adında yeni bir oluşum haline gelecek. Grubun liderliğini ise Altera'nın başkan yardımcısı Dan McNamara üstlenecek. Gerçekleşen bu iş, Intel'in tarihindeki en büyük satın alım hamlesi olsa da bu yılın yonga tarafındaki en büyük olayı Broadcom'un 37 milyar dolara Avago'ya satılması olmuştu.

http://mashable.com/2015/12/29/intel-altera-16-7-billion/#9KyacZc_daqM