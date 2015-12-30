Intel, tarihindeki en büyük satın alma hamlesini tamamladı

Haber Editörü
Yonga dünyasının dev ismi Intel, programlanabilir yonga alanındaki önemli isimlerden olan ve ARM işlemci dökümü konusunda uzun süredir ortaklık halinde olduğu Altera firmasını resmi olarak bünyesine kattığını duyurdu. Intel ile Altera arasındaki dedikodular yılın başından beri vardı.
Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri olarak da adlandırılan FPGA, mantık bloklarının ve ara bağlantıların imalat sürecinden sonra programlanabilmesini sağlıyor. Dolayısıyla her bir mantık bloğunun işlevi kullanıcı tarafından düzenlenebiliyor.
Heterojen bilişim döneminin içerisinde kabul edilen FPGA, grafik birimi veya dijital sinyal işlemcisine benzetebileceğimiz programlanması zor ve maliyetli olan yongaları kapsıyor. Intel hali hazırda 14nm fabrikasyon sürecinde FPGA üretimi gerçekleştiriyor ve Xeon işlemcilerine FPGA entegrasyonu yapmayı planlıyor.
Intel'in Altera için gözden çıkardığı meblağ 16.7 milyar dolar ve firmanın tarihindeki en büyük satın alma hamlesi durumunda. Intel satın aldığı Altera ile FPGA üretiminde vites artırmayı ve belirli programların daha iyi çalışması konusunda başarı elde etmeyi amaçlıyor.
Altera, satın alma sonrasında Programmable Solutions Group (PSG) adında yeni bir oluşum haline gelecek. Grubun liderliğini ise Altera'nın başkan yardımcısı Dan McNamara üstlenecek. Gerçekleşen bu iş, Intel'in tarihindeki en büyük satın alım hamlesi olsa da bu yılın yonga tarafındaki en büyük olayı Broadcom'un 37 milyar dolara Avago'ya satılması olmuştu.
http://mashable.com/2015/12/29/intel-altera-16-7-billion/#9KyacZc_daqM Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yahu sen de...
Bu soruyu sormadan önce, düşünmedün mi ki? Haberi yapan kişi Ekrem71.
Hemen düşünüp, "Ekrem71, haberi yayınlamadan önce okumadığı için her zamanki gibi hata yapmıştır, kesin 37 Milyar Dolardır o" diye düşünmen gerekirdi...
Sevgili Ekrem71! Bak görüyorsun ki, neredeyse dalga geçilecek duruma geldin.
Ne zaman şu haberleri yayınlamadan önce dikkatlice okuyup, hatalarını gözden geçirip öyle yayınlamayı düşüneceksin be güzel kardeşim?
Intel Core i7 5960X Soket 2011V3 8 Çekirdekli 3.0GHz 20MB Önbellek 140w İşlemci 3.974,65
Editör Notu : tamam olur, olurda 2300 tl olur 2700 olur. zaten vuran vurmuş ülkeye. gel sende 4000 den işlemci sat bakalım :D
@rubisco bir şeyler söyle.
Hocam ülkemizin 2014 yılındaki gayri safi milli hasılası yaklaşık 800 milyar dolar. Yani 800 milyar dolarlık mal ve hizmet üretmişiz. Tüm ülke olarak 2014 yılında kazandığımız paranın yaklaşık %2'sini intel bu alım için harcamış.
1 saray, 3 rezidas, 12 villa ve bunların alt yapı harcamaları.
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