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Intel, tarihindeki en büyük satın alma hamlesini tamamladı

Zaman zaman teknoloji firmalarının dev satın alma hamlelerini okuyoruz. Bunlardan en sonuncusu Intel'e ait. Firma, uzun soluklu ortağı Altera'yı bünyesine kattı.
3 yıl
7,6b
1
28
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel, tarihindeki en büyük satın alma hamlesini tamamladı


Yonga dünyasının dev ismi Intel, programlanabilir yonga alanındaki önemli isimlerden olan ve ARM işlemci dökümü konusunda uzun süredir ortaklık halinde olduğu Altera firmasını resmi olarak bünyesine kattığını duyurdu. Intel ile Altera arasındaki dedikodular yılın başından beri vardı. 

Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri olarak da adlandırılan FPGA, mantık bloklarının ve ara bağlantıların imalat sürecinden sonra programlanabilmesini sağlıyor. Dolayısıyla her bir mantık bloğunun işlevi kullanıcı tarafından düzenlenebiliyor. 

Heterojen bilişim döneminin içerisinde kabul edilen FPGA, grafik birimi veya dijital sinyal işlemcisine benzetebileceğimiz programlanması zor ve maliyetli olan yongaları kapsıyor. Intel hali hazırda 14nm fabrikasyon sürecinde FPGA üretimi gerçekleştiriyor ve Xeon işlemcilerine FPGA entegrasyonu yapmayı planlıyor. 

Intel'in Altera için gözden çıkardığı meblağ 16.7 milyar dolar ve firmanın tarihindeki en büyük satın alma hamlesi durumunda. Intel satın aldığı Altera ile FPGA üretiminde vites artırmayı ve belirli programların daha iyi çalışması konusunda başarı elde etmeyi amaçlıyor. 

Altera, satın alma sonrasında Programmable Solutions Group (PSG) adında yeni bir oluşum haline gelecek. Grubun liderliğini ise Altera'nın başkan yardımcısı Dan McNamara üstlenecek. Gerçekleşen bu iş, Intel'in tarihindeki en büyük satın alım hamlesi olsa da bu yılın yonga tarafındaki en büyük olayı Broadcom'un 37 milyar dolara Avago'ya satılması olmuştu. 

http://mashable.com/2015/12/29/intel-altera-16-7-billion/#9KyacZc_daqM Yorum Yaz
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acmtncy 3 yıl en beğenilen
adamlar AR-GE yatırımına çuvalla para döküyor. Bu parayı bizimkilere versen ancak bina falan dikerler.
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OverClocK1ng 3 yıl
Ac1DBuRN
En buyuk olay 37 milyon dolara satin alma mi simdi?

Yahu sen de...
Bu soruyu sormadan önce, düşünmedün mi ki? Haberi yapan kişi Ekrem71.
Hemen düşünüp, "Ekrem71, haberi yayınlamadan önce okumadığı için her zamanki gibi hata yapmıştır, kesin 37 Milyar Dolardır o" diye düşünmen gerekirdi...
Sevgili Ekrem71! Bak görüyorsun ki, neredeyse dalga geçilecek duruma geldin.
Ne zaman şu haberleri yayınlamadan önce dikkatlice okuyup, hatalarını gözden geçirip öyle yayınlamayı düşüneceksin be güzel kardeşim?
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Lazeran 3 yıl
bi şirken satın alınması durumuna neden herkes arge demiş?
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takip1 3 yıl
Devlet destegi ile beraber yerli ticari markalarımız yeni gelişmekte olan alanlara ar-ge vb yatırımlar yaparak ileride intel`İDE biz harcarız.
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EnemyDestroyeD 3 yıl
eşşek yüküyle para kazanıyolar ciklet parası o para
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Cpt. MacMillan 3 yıl
Eee gelişim için bu tarz satın alımlar şart.
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T A R I K 3 yıl
Çok fazla soket değiştiriyorlar gözümden düştü son zamanlarda intel
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DH Misafiri 3 yıl
En büyük olay 37 milyon dolara yapılan satın alma mi yani? Milyardir o bence o
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sabit771 3 yıl
alırlar tabi, bir işlemciyi 4000 tl'den satıyor adamlar.

Intel Core i7 5960X Soket 2011V3 8 Çekirdekli 3.0GHz 20MB Önbellek 140w İşlemci 3.974,65

Editör Notu : tamam olur, olurda 2300 tl olur 2700 olur. zaten vuran vurmuş ülkeye. gel sende 4000 den işlemci sat bakalım :D
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DH Misafiri 3 yıl
Yazılanı iyi okuyun kardeşim,17 milyar dolar yazıyo görmüyomusun.Sonrada moderatöre laf ediyosunuz.
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kadirirdem 3 yıl
Argelere iyi para gidiyor güzel bir gelişme artık daha iyi olacaklar....
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Tolgá 3 yıl
ne işe yarayacak anlamadım ?

@rubisco bir şeyler söyle.
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M.e.t 3 yıl
Önceki haberdede aynı hata vardı burada da var. Fgpa değil FPGA(Field Programmable Gate Array - Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri) olacak.
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artenis 3 yıl
Beyler şirketler arasında konuşulan meblaların, bizim ülkemiz için ne ifade ettiğini hesaplayabilen var mı?
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acmtncy 3 yıl artenis
artenis

Beyler şirketler arasında konuşulan meblaların, bizim ülkemiz için ne ifade ettiğini hesaplayabilen var mı?


Hocam ülkemizin 2014 yılındaki gayri safi milli hasılası yaklaşık 800 milyar dolar. Yani 800 milyar dolarlık mal ve hizmet üretmişiz. Tüm ülke olarak 2014 yılında kazandığımız paranın yaklaşık %2'sini intel bu alım için harcamış.
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mamad 3 yıl artenis
artenis

Beyler şirketler arasında konuşulan meblaların, bizim ülkemiz için ne ifade ettiğini hesaplayabilen var mı?


1 saray, 3 rezidas, 12 villa ve bunların alt yapı harcamaları.
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