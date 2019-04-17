Intel'den Apple ve Qualcomm anlaşması sonrası telefonlar için 5G modem işinden çekilme kararı

Beklenmedik bir gelişme sonucu Apple ve Qualcomm arasında yıllardır devam eden davaların sonlanacağı öğrenildi. İki firmanın 6 yıl + 2 yıl opsiyonlu lisans anlaşmasına ek olarak çoklu yıllık yonga tedarik etme anlaşması da yapacağı belirtildi. Bu anlaşmanın diğer modem tedarikçilerini etkileyebileceği tahmin ediliyordu. Intel de bugün yayınladığını basın açıklamasıyla telefonlar için 5G modem üretme işinden çıktığını açıkladı.

Bilgisayarlara ve diğer akıllı ev cihazlarına odaklanılacak

“Telefonlar için” kısmının altını çizmek gerekiyor çünkü firma 4G ve 5G modem üretimine bilgisayarlar ve diğer akıllı ev cihazları için devam edeceğini belirtti. Intel’in bu kararı ne zaman Apple’a aktardığı konusu net olarak bilinmiyor. Yani Intel’in verdiği karar sonrasında da Apple, Qualcomm ile anlaşmak zorunda kalmış olabilir. Her ne olursa olsun 5G modem satın almak isteyen Apple gibi akıllı telefon üreticileri bu isteklerini artık Intel tarafından karşılayamayacaklar.

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"Apple ve Qualcomm anlaşmaya vardı, yıllar süren davalar sonlanıyor!"

Firmanın CEO’su Bob Swan tarafından “5G’deki fırsatlar ve ağların bulut teknolojilerine uyumluluğu konusunda oldukça heyecanlıyız ama akıllı telefon modem işinde karlılık ve olumlu geri dönüşler için bir yol göremiyoruz.” açıklaması yapıldı. Bu açıklamaya önemli kablosuz ürünler geliştirdikleri ve 5G’ye verdikleri stratejik önceliğin değişmediği de eklendi.

Apple’ın 5G dönüşümünde hangi firmayla devam edeceği konusu oldukça önemliydi. Qualcomm ile yapılan anlaşma ve Intel’in 5G işinden çekilmesi bir arada düşünüldüğünde 5G bağlantı destekli yeni iPhone’larda Qualcomm modem tercihi göreceğimiz daha net bir hale geldi diyebiliriz.

https://newsroom.intel.com/news-releases/intel-modem-statement/#gs.5kuupz