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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'den Apple ve Qualcomm anlaşması sonrası telefonlar için 5G modem işinden çekilme kararı

Apple ve Qualcomm arasındaki sürpriz anlaşma haberlerinin ardından, Intel bugün yayınladığı basın açıklamasıyla telefonlar için 5G modem işinden çekileceğini belirtti.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Intel'den Apple ve Qualcomm anlaşması sonrası telefonlar için 5G modem işinden çekilme kararı
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Beklenmedik bir gelişme sonucu Apple ve Qualcomm arasında yıllardır devam eden davaların sonlanacağı öğrenildi. İki firmanın 6 yıl + 2 yıl opsiyonlu lisans anlaşmasına ek olarak çoklu yıllık yonga tedarik etme anlaşması da yapacağı belirtildi. Bu anlaşmanın diğer modem tedarikçilerini etkileyebileceği tahmin ediliyordu. Intel de bugün yayınladığını basın açıklamasıyla telefonlar için 5G modem üretme işinden çıktığını açıkladı.

Bilgisayarlara ve diğer akıllı ev cihazlarına odaklanılacak

“Telefonlar için” kısmının altını çizmek gerekiyor çünkü firma 4G ve 5G modem üretimine bilgisayarlar ve diğer akıllı ev cihazları için devam edeceğini belirtti. Intel’in bu kararı ne zaman Apple’a aktardığı konusu net olarak bilinmiyor. Yani Intel’in verdiği karar sonrasında da Apple, Qualcomm ile anlaşmak zorunda kalmış olabilir. Her ne olursa olsun 5G modem satın almak isteyen Apple gibi akıllı telefon üreticileri bu isteklerini artık Intel tarafından karşılayamayacaklar.

Ayrıca Bkz. "Apple ve Qualcomm anlaşmaya vardı, yıllar süren davalar sonlanıyor!"

Firmanın CEO’su Bob Swan tarafından “5G’deki fırsatlar ve ağların bulut teknolojilerine uyumluluğu konusunda oldukça heyecanlıyız ama akıllı telefon modem işinde karlılık ve olumlu geri dönüşler için bir yol göremiyoruz.” açıklaması yapıldı. Bu açıklamaya önemli kablosuz ürünler geliştirdikleri ve 5G’ye verdikleri stratejik önceliğin değişmediği de eklendi.

Intel'den Apple ve Qualcomm anlaşması sonrası telefonlar için 5G modem işinden çekilme kararı
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Apple’ın 5G dönüşümünde hangi firmayla devam edeceği konusu oldukça önemliydi. Qualcomm ile yapılan anlaşma ve Intel’in 5G işinden çekilmesi bir arada düşünüldüğünde 5G bağlantı destekli yeni iPhone’larda Qualcomm modem tercihi göreceğimiz daha net bir hale geldi diyebiliriz.


https://newsroom.intel.com/news-releases/intel-modem-statement/#gs.5kuupz Yorum Yaz
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dr20mouse 1 ay en beğenilen
Eeee mecbur dönecekler qualcomm bu işin piri.
Ben bile telefon alacak olsam qualcomm modem var mı diye bakarım önce sonra lte kategori sınıfına bakarım.
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Mr. Jingles 1 ay
Intel modem üretmekten çekildiği için mi Apple Qualcomm ile anlaştı yoksa Apple ile Qualcomm anlaştığı için mi Intel çekildi?
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Askaparta 1 ay
Önce dövüş sonra seviş.
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esmerbuyucu 1 ay
Qualcomm tekel davası yememek için fahiş olmayan fiyattan Apple'a modem tedarik vermek zorundaydı. Apple'da Intel'e bu yüzden çekilmesi yönünde emir verdi. Kendi modemlerini kullanana kadar 5G'ye erkenden geçebilecekler.
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kültürlü cingen 1 ay
Üzülüyorum şu güzelim ülkede söyle güzel firmalar olmadığı için. Didiniyoruz çabalıyoruz bir tane de biz yapalım diye ama gelsin beton gitsin beton. Hayırlı işler ne diyelim
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serafon 1 ay kültürlü cingen
Türkiye aslında bu işi de ilk anda yakalamıştı ama arkası çağlamadığı için ilk engelde bozuldu gitti. Bir kere bu işlerden para kazanıldığını gösterebilsek sermaye oraya akacak ama para sahipleri bunu bilmedikleri yada o ışığı görmedikleri ya da riskli gördükleri için bu işlere yatırım yapmıyorlar, ufak tefek girişimler de el birliğiyle engelleniyor.
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renega 1 ay kültürlü cingen
bizi uğraştıran dış güçler var. Terörle, dolarla, satılmış türklerle bizi uğraştırırlarken nasıl gelişmemizi beklersin?
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dr20mouse 1 ay en beğenilen
Eeee mecbur dönecekler qualcomm bu işin piri.
Ben bile telefon alacak olsam qualcomm modem var mı diye bakarım önce sonra lte kategori sınıfına bakarım.
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qualcomm, akıllı telefon ve
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