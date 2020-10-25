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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel üçüncü çeyrekte düşüşe geçti

    Yılın ilk yarısında başarılı bir performans sergileyen Intel ikinci yarısından itibaren düşüşe geçti. Artan rekabet ve üretim sıkıntıları Intel’in gardını düşürüyor.
    12 sa.
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel üçüncü çeyrekte düşüşe geçti
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    Pandemi döneminde uzaktan eğitim ve iş ortamlarına olan ilginin artması nedeniyle bilgisayar pazarında da büyüme yaşanıyor. Bununla birlikte alış veriş fırtınasının dinmesi ilgili firmaların da mali tablolarına eksi olarak yansıyor

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    Intel veri merkezlerinden kazandı

    Pandeminin etkisiyle yılın ilk iki çeyreğinde rekor büyüme kaydeden Intel de yavaş yavaş normale dönüyor. Firmanın üçüncü çeyrek mali raporuna göre 18.3 milyar dolar gelir elde edildi ve yıl bazında yüzde 4 civarında düşüş yaşandı. Faaliyet karı ise 5.1 milyar dolar ile önceki dönemlerin altına indi.

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    Bu çeyrekte en fazla veri merkezleri kazandırdı. Toplamda 8.5 milyar dolar gelir elde eden bölüm yüzde 10 düşüş yaşadı. Bölüm içerisinde en fazla düşüş ise yüzde 33 ile Nesnelerin İnterneti kısmında yaşandı. Bununla birlikte bulut bilişim kısmı ise yüzde 15 büyüme yakalamayı başardı. PC bölümü ise 9.8 milyar dolar ile yüzde 1 civarında bir büyüme elde etti.

    Önümüzdeki dönem Intel için biraz daha zorlu geçecek zira AMD’nin Ryzen rüzgarını ensesinde hissediyor. Diğer taraftan pek çok ARM tabanlı çözüm de başta Apple olmak üzere son kullanıcı veya sunucu odaklı firmaların portföyünde yer almaya başladı. Henüz 10nm üretim sürecini tam oturtamayan ve TSMC dökümcüsünden bant kapma yarışına giren Intel rekabeti güçlü bir şekilde göğüsleyemeyebilir.



    https://www.techpowerup.com/273684/intel-reports-third-quarter-2020-financial-results Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    ..........

    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
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    21 saat önce
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    21 saat önce
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    21 saat önce
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    21 saat önce
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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    1 gün önce
    guneyk

    xd

    2 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    2 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    3 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    V4LKyR 12 sa. (düzenlendi)
    Vah vah... tüh.

    14+++++++++++++++++++++++++++++++++ nm teknolojisine bir artı daha eklerlerse belki işleri iyiye gidebilir...?
    Yanıtla +14
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 10 sa. en beğenilen
    Daha sert vur AMD, henüz ölmemişler.
    Yanıtla +14
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ridianod (Rıdvan A. ) 2 sa. (düzenlendi)
    İntel öyle bir çıkmaza girdi ki inanılmaz ya. Rakip yok diye köklü mimari yenilemeden yürümeye çalıştı şimdi pandemi ile hayatta yenilik yapamaz. Bence sürekli öteledikleri yeni nm dizaynları cevap verecek nitelikte olabilir fakat o kadar yatırımı 10 sene en az sürmesi beklenen kriz halinde nasıl geri toplayacak ? hepten iflas etmek demek. Değer kaybetmeyi, kardan zarar etmeyi göze alabilir. Bu süreçte ar-ge çalışmaları devam ederse dünya ekonomik olarak düzelmeye başladığında yapıştırıp geçer diye tahmin ediyorum. işsizliğin tavan yapacağı, birçok şirketin batacağı söylenen bir devre giriyoruz. gündemimiz hala virüs ve ölenler olduğu için daha anlaşılmadı durum ama paranızı keyiften boşa harcamayın. intel de akıllı ise öyle yapmayacaktır. en kral işlemciyi alacak insan sayısı ciddi oranda azalınca yapsa ne olur? Daha iyi şeyleri daha uyguna veren amd'ciyim lakin son işlemcileri ile yaptığını gördünüz. Her şirket tekelleştikçe bizim cebimize göre çirkinleşiyor. Bunu unutmamak lazım. AMD'nin ezilmesi bizim işimize yaradı. Kral olursa o da canımıza okuyacak.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 sa.
    amd her yıl intele ne kadar ödeme yaptığını biri şuraya bi yazsın !
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    Alqu 3 sa.
    amd fan boyları Zılgıt çekerek kutlama yapmış.
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    nilgün1880 (nilgün b. ) 3 sa. yeni yorumcu
    ne amd ne intel tek gerçek apple'ın işlemcilerii burda kmse kndini kandırmasın
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    xenix 4 sa.
    İntel in performansından apple da memnun kalmadı gitti kendi işlemcisini üretiyor. Bir zamanların nokia sı aklıma geliyor gerçekten bu şirket batmaz falan diyorduk nerelere geldi. İntel buradan bölünürse ve agresif bir ceo gelirse ancak toparlar diye düşünüyorum.
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    Lenneth- (Batuhan Öcal) 7 sa.
    Aslında büyük rezillik. AMDnin geri dönüş yapacağına o kadar inanmamışlar ki, bırak bize aynı işlemciyi tekrar tekrar satmayı teknoloji bile geliştirmemişler şimdide ilerleyemiyorlar.

    Yüz yılın balonu bence şuan intel. Savunan aptaldır kusura bakmasın, o kadar alışmışlar ki tüketiciyi keklemeye, adamlarda artık kafa tutacak teknoloji yok sıfırdan başlıyorlar gibi birşey şuan

    AMD gelecek nesil işlemcilerdede aynı artışı sergilerce intel cpu denen birşey kalmaz eski amdden beter hale gelirler. Beter olsunlar
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    hakanhan68 9 sa.
    amd bu hızla giderse intel batacak ama olmasın tabi rekabet olsun tekel olmasın
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    dımmışali (durmuş bahça) 10 sa.
    Öncekilere saysınlar.
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 10 sa. (düzenlendi)
    Hisse senedi değeri olarak da büyük düşüş yaşıyor. Intel hissesi almanın tam zamanı aslında, Alder Lake ile birden tımanışa geçebilir.





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    Musty3535123 10 sa. scutaro
    daha çok düşüş yaşamayacağını nereden biliyorsun ? alder lake fos çıkarsa bak sen o zaman düşüşe..
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 10 sa. en beğenilen
    Daha sert vur AMD, henüz ölmemişler.
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    1262 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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