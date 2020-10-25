Intel üçüncü çeyrekte düşüşe geçti

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Pandemi döneminde uzaktan eğitim ve iş ortamlarına olan ilginin artması nedeniyle bilgisayar pazarında da büyüme yaşanıyor. Bununla birlikte alış veriş fırtınasının dinmesi ilgili firmaların da mali tablolarına eksi olarak yansıyor

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Intel veri merkezlerinden kazandı

Pandeminin etkisiyle yılın ilk iki çeyreğinde rekor büyüme kaydeden Intel de yavaş yavaş normale dönüyor. Firmanın üçüncü çeyrek mali raporuna göre 18.3 milyar dolar gelir elde edildi ve yıl bazında yüzde 4 civarında düşüş yaşandı. Faaliyet karı ise 5.1 milyar dolar ile önceki dönemlerin altına indi.

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Bu çeyrekte en fazla veri merkezleri kazandırdı. Toplamda 8.5 milyar dolar gelir elde eden bölüm yüzde 10 düşüş yaşadı. Bölüm içerisinde en fazla düşüş ise yüzde 33 ile Nesnelerin İnterneti kısmında yaşandı. Bununla birlikte bulut bilişim kısmı ise yüzde 15 büyüme yakalamayı başardı. PC bölümü ise 9.8 milyar dolar ile yüzde 1 civarında bir büyüme elde etti.

Önümüzdeki dönem Intel için biraz daha zorlu geçecek zira AMD’nin Ryzen rüzgarını ensesinde hissediyor. Diğer taraftan pek çok ARM tabanlı çözüm de başta Apple olmak üzere son kullanıcı veya sunucu odaklı firmaların portföyünde yer almaya başladı. Henüz 10nm üretim sürecini tam oturtamayan ve TSMC dökümcüsünden bant kapma yarışına giren Intel rekabeti güçlü bir şekilde göğüsleyemeyebilir.

https://www.techpowerup.com/273684/intel-reports-third-quarter-2020-financial-results

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