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    Anlık Bildirim

    Intel ve Ericsson anlaştı: 5G pazarında rekabet kızışıyor

    Geçtiğimiz saatlerde Intel, yeni üretim teknolojilerini temel alan 5G yongaları için Ericsson iş birliğini duyurdu. Peki bu çözümler neler sunacak? İşte detaylar
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    Intel ve Ericsson anlaştı: 5G pazarında rekabet kızışıyor Tam Boyutta Gör
    Günümüzde Intel'i çoğunlukla bilgisayarlarımızda kullandığımız işlemciler ile tanıyoruz. Ancak teknoloji devi, özellikle 1971'den 2021'e kadar dünyanın önde gelen yonga üreticilerinden biri olarak görülüyordu. Günümüzde ise yerini, rakipleri TSMC ve Samsung'a bırakmış durumda. Ancak bu durum yakında değişebilir. Geçtiğimiz saatlerde Intel, özel 5G yongaları için Ericsson iş birliğini duyurdu.

    Intel ve Ericsson anlaştı: 5G pazarında rekabet kızışıyor

    Bilmeyenler için Intel, bir süredir çip üretimi rekabetinde kan kaybediyor. Bunun temel nedeni ise TSMC ve Samsung gibi rakiplerin yeni üretim teknolojilerine olan yatırımları diyebiliriz. Niketim artık günümüzde daha küçük, daha güçlü ve daha az enerji kullanan çipler ile karşılaşıyoruz. 

    Daha önce Intel'in Intel 18A (1.8nm) ve Intel 20A (2nm) üretim süreçlerinin gelişimini tamamladığından sizlere bahsetmiştik. Intel ve Ericsson'dan gelecek 5G yongaları ise bu yatırımların ilk meyvesi olacak gibi gözüküyor. Öyle ki bu çip, Intel'in 18A teknolojisi kullanılarak üretilecek ve Ericsson'un 5G ağ ekipmanlarına güç verecek.

    Ayrıca yeni 5G yongalarının 5G standartları için geniş bir uyumluluk desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Nihai sürümü ise, 2024'te kullanıma sunulacak.

    Ne yazık ki, henüz yeni anlaşma hakkında detaylı bir bilgi yok. Dolayısıyla yeni anlaşmanın neler sunacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Intel'in dünyanın önde gelen yonga üreticileri ile tekrar rekabet edebilir mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmayı unutmayın. 

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