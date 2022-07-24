Intel Raptor Lake işlemciler, DDR5 bellekler ile vites yükseltecek

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Intel 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerin, önümüzdeki Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Yeni mimarinin çıkışı yaklaşırken, şimdi de kıyaslama platformlarında görünen Intel Core i7-13700K’nın DDR4 ve DDR5 bellekler arası performans farkı paylaşıldı.

DDR5 bellekler yüzde 20'ye kadar performans artışı sunabilir

Geekbench üzerinde 8 performans, 8 verimlilik ve 24 izlekli bir çekirdek yapısıyla görüntülenen Intel i7-13700K, hem DDR4-3600 hem de DDR5-5200 bellekler ile test edildi. Bununla birlikte DDR4 kurulumu, tek çekirdekte 2090, çoklu çekirdekte ise 16542 puana ulaşırken, sonuçlar DDR5 tarafında sırasıyla 2069 ve 19811 olarak ölçüldü.

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Paylaşılan sonuçlara göre DDR5 bellek değişiminin Geekbench puanında yaklaşık yüzde 20 oranında iyileşme sağladığını söyleyebiliriz. Ancak tek çekirdek performansında ufak bir düşüş söz konusu. Hatırlatmamız gerekirse önceki sızıntılarda görünen Intel i5-13600K'da ise bu fark yüzde 11 seviyelerinde seyrediyordu. Yine de, yeni işlemcilerin sentetik kıyaslama testleri ile oyun performansları arasında farklar yaşanabilir.

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