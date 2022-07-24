Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Raptor Lake işlemciler, DDR5 bellekler ile vites yükseltecek

    Intel Raptor Lake işlemcilerin kıyaslama platformlarında görünmesinden ardından, şimdi de işlemcilerin DDR5 ve DDR4 bellekler arası performans farkları paylaşıldı. 
    Oy Ver

    Intel 13.nesil Raptor Lake işlemciler
    Tam Boyutta Gör

    Intel 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerin, önümüzdeki Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Yeni mimarinin çıkışı yaklaşırken, şimdi de kıyaslama platformlarında görünen Intel Core i7-13700K’nın DDR4 ve DDR5 bellekler arası performans farkı paylaşıldı.

    DDR5 bellekler yüzde 20'ye kadar performans artışı sunabilir

    Geekbench üzerinde 8 performans, 8 verimlilik ve 24 izlekli bir çekirdek yapısıyla görüntülenen Intel i7-13700K, hem DDR4-3600 hem de DDR5-5200 bellekler ile test edildi. Bununla birlikte DDR4 kurulumu, tek çekirdekte 2090, çoklu çekirdekte ise 16542 puana ulaşırken, sonuçlar DDR5 tarafında sırasıyla 2069 ve 19811 olarak ölçüldü.

    Paylaşılan sonuçlara göre DDR5 bellek değişiminin Geekbench puanında yaklaşık yüzde 20 oranında iyileşme sağladığını söyleyebiliriz. Ancak tek çekirdek performansında ufak bir düşüş söz konusu. Hatırlatmamız gerekirse önceki sızıntılarda görünen Intel i5-13600K'da ise bu fark yüzde 11 seviyelerinde seyrediyordu. Yine de, yeni işlemcilerin sentetik kıyaslama testleri ile oyun performansları arasında farklar yaşanabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mini ve Mikro İHA avcısı: Şahin

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell G15 5510
    Dell G15 5510
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız