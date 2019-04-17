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Intel yapay zekaya yönelik yeni bir şirket satın aldı

Video akışlarında kolay manipülasyon gibi yapay zekâ teknolojileri geliştiren İngiliz Omnitek firması Intel tarafından satın alındı. Satın alımın bedeli ise açıklanmadı.
1 ay
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel yapay zekaya yönelik yeni bir şirket satın aldı

Mobil ve giyilebilir cihaz sektörlerinde aradığını bulamayan Intel farklı alanlara yoğunlaşarak müşteri kitlesini arttırmaya çalışıyor. Son dönemde sonradan programlanabilir yonga ve yapay zekâ sektörlerine önemli yatırımları oldu. Şimdi ise yeni bir şirket daha satın aldı.

Omnitek kimdir?

Sonradan programlanabilir yongalar için video hızlandırma ve uygulama yapay zekâsı teknolojileri geliştiren İngiliz Omnitek firması Intel tarafından satın alındı. Omnitek’in 40 kişilik ekibi ve genel merkezi Intel bünyesine katıldı. Altera ve Movidius firmalarından sonra bu alanda Intel’in satın aldığı son firma Omnitek oldu.

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Omnitek canlı yayınlar veya bant yayınlar esnasında video işleme yeteneğini arttırmak için sonradan programlanabilir yongalar kullanıyor ve kendi yapay zekâ teknolojileri ile birleştiriyor. Ayrıca bu amaçla bir yonga seti ve derin öğrenme birimi – DPU da geliştirmiş durumda.

Firmanın yapay zekâ ve video hızlandırma ile ilgili yaklaşık 220 patentinin olduğu ifade ediliyor. Geniş bir müşteri kitlesine sahip olan firma yıllık yüzde 30 büyüme hızı yakaladı. Bu da haliyle Intel’in dikkatinden kaçmadı. Intel teknolojileri ve yonga tasarımlarını kendi FPGA bölümüne aktaracak. Ayrıca müşteri kitlesinin de mevcut veri tabanına dahil edileceği ifade ediliyor. Henüz satın alım bedeli açıklanmadı.

 

https://www.anandtech.com/show/14215/intel-acquires-omnitek-fpga-video-acceleration-and-inferencing Yorum Yaz
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asusokan 1 ay
beni de satın alacaklar bu hızla herkes birilerini satın alıyor :d
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