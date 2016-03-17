Intel yeni Skulltrail oyun bilgisayarını duyurdu

Intel'in küçültülmüş oyun bilgisayarları olan Skulltrail ailesine ait yeni bir ürün duyuruldu. Yeni nesil Skulltrail NUC düşündüğümüzden daha etkileyici görünüyor. Cihazda Core i7-6770HQ işlemci ve Iris Pro 580 grafik işlemcisinin yer aldığını görüyoruz. Ayrıca cihaza 32 GB'a kadar DDR4-2133 de takılabiliyor.

NUC6i7KYK modeli aynı zamanda USB Type-C bağlantısı ve Thunderbolt 3, USB 3.1 ile DisplayPort 1.2 bağlantılarını da sunacak. Thunderbolt 3 ile bu tar kompakt cihazlara veya dizüstü bilgisayarlara harici ekran kartı takmanın mümkün olduğunu da belirtelim.

İki adet M.2 slotu, Intel Dual Band Wireless-AC 8260 ve Bluetooth 4.2 desteği de sunacak olan yeni nesil Skulltrail NUC aynı zamanda kızılötesi uzaktan kontrol desteğine de sahip olacak. Cihazın en düşük modeli 650 dolar olacakken, 1000 dolarlık sürümün 16 GB Ram, 256 GB SSD ve Windows 10 gibi içeriklere sahip olacağı belirtiliyor.

Intel, 216mm x 116mm x 23mm boyutlarında olacak cihazın Mayıs ayında piyasaya çıkacağını söylüyor.

http://www.tweaktown.com/news/51103/intels-new-skulltrail-nuc-announced-supports-external-gpus/index.html