Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel yeni Skulltrail oyun bilgisayarını duyurdu

Intel'in küçültülmüş oyun platformu Skulltrail ailesinin yeniüyesi oldukça küçük olmasına karşın güçlü bileşenleriyle dikkatmizi çekiyor. Üstelik Thunderbolt 3 desteği de var.
3 yıl
3,9b
1
10
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel yeni Skulltrail oyun bilgisayarını duyurdu
Tam Boyutta Gör

Intel'in küçültülmüş oyun bilgisayarları olan Skulltrail ailesine ait yeni bir ürün duyuruldu. Yeni nesil Skulltrail NUC düşündüğümüzden daha etkileyici görünüyor. Cihazda Core i7-6770HQ işlemci ve Iris Pro 580 grafik işlemcisinin yer aldığını görüyoruz. Ayrıca cihaza 32 GB'a kadar DDR4-2133 de takılabiliyor.
NUC6i7KYK modeli aynı zamanda USB Type-C bağlantısı ve Thunderbolt 3, USB 3.1 ile DisplayPort 1.2 bağlantılarını da sunacak. Thunderbolt 3 ile bu tar kompakt cihazlara veya dizüstü bilgisayarlara harici ekran kartı takmanın mümkün olduğunu da belirtelim.
İki adet M.2 slotu, Intel Dual Band Wireless-AC 8260 ve Bluetooth 4.2 desteği de sunacak olan yeni nesil Skulltrail NUC aynı zamanda kızılötesi uzaktan kontrol desteğine de sahip olacak. Cihazın en düşük modeli 650 dolar olacakken, 1000 dolarlık sürümün 16 GB Ram, 256 GB SSD ve Windows 10 gibi içeriklere sahip olacağı belirtiliyor.
Intel, 216mm x 116mm x 23mm boyutlarında olacak cihazın Mayıs ayında piyasaya çıkacağını söylüyor. 

http://www.tweaktown.com/news/51103/intels-new-skulltrail-nuc-announced-supports-external-gpus/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KalemKolik 3 yıl
Farklı sitelerden boyutuna iyice baktımda pekte ufak değilmiş. Onboard gpu olan sistem için büyükmüş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zdniz 3 yıl
Çok pahalı bu arada 650 dolar en ucuzu ama içerisinde işlemci ve anakart haricinde hiç bir şey yok yani ram ve ssd yi kendin takıçaksın 999 dolar olanı 16 gb ram ve 256 ssd ile geliyor ürün hoşuma gitmedi diğil ama çok pahalı be abi degmez buna
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
magicool 3 yıl
aslında su boş modeli 500 sd ye satsalar cok iyi gideri var(ram,ssd,os ayrı alınıyor) 650 usd cok:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 3 yıl
Orta seviye için diyen yanılır.Bu Nuc ile en üst oyunları sorunsuz bile oynarsın tabii harici ekran kartı takarsan.İşlemcinin bu kadar iyi olması ve Thunderbolt 3 desteğinin olması bu yüzden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 3 yıl
Aslanhan.
enemywalker
Basteryus Rica ediyorum, lütfen şu boyutuyla ön plana çıkan ürünlerin ebatlarını da yazın haberlerinize 216mm x 116mm x 23m
23mm olucak düzeltirseniz iyi olur.Birazdan troller gelir.
Boyut ve işlev ile alakalı masumane birşey yazacaktım, utandım vazgeçtim :) Lanet olasıca troller.

Öyle deme 'Olucak' abisi 'Olucak' Ah benim güzel Türkçem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enemywalker 3 yıl
Basteryus
Rica ediyorum, lütfen şu boyutuyla ön plana çıkan ürünlerin ebatlarını da yazın haberlerinize 216mm x 116mm x 23m

23mm olucak düzeltirseniz iyi olur.Birazdan troller gelir.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aslanhan. 3 yıl enemywalker
enemywalker

Basteryus

Rica ediyorum, lütfen şu boyutuyla ön plana çıkan ürünlerin ebatlarını da yazın haberlerinize 216mm x 116mm x 23m


23mm olucak düzeltirseniz iyi olur.Birazdan troller gelir.

Boyut ve işlev ile alakalı masumane birşey yazacaktım, utandım vazgeçtim :)

Lanet olasıca troller.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 3 yıl
Orta seviye için idare eder. İçindeki grafik birimi nvidia 945m ayarında sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Basteryus 3 yıl
Rica ediyorum, lütfen şu boyutuyla ön plana çıkan ürünlerin ebatlarını da yazın haberlerinize

216mm x 116mm x 23mm
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3902 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
intel, skulltrail ve
4 etiket daha nuc Oyunlar Yazılım Alkan Adakaner
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Matematiğin Nobel'i sahibini buldu: 350 yıllık problem 700 bin dolar kazandırdı 3 yıl Intel'in yeni ortaklığı Siri'yi masaüstüne getirebilir 3 yıl Boston Dynamics yine satılıyor 3 yıl Bu da su geçirmeyen mini PC 3 yıl Geleceğin bağlantı şekli USB Type-C hakkında her şey 3 yıl Metal çerçeveli Samsung Galaxy J5 (2016) görüntülendi 3 yıl Pascal tabanlı Nvidia GeForce X80 ailesi detaylanıyor 3 yıl iCloud'ın bir kısmı Google Cloud Platform'u üzerinden çalıştırılacak 3 yıl Microsoft sonunda Windows 10 Mobile güncellemesini yaymaya başladı 3 yıl Windows 10 Redstone heyecan verici özelliklerle gelecek 3 yıl WhatsApp mesajlara kalın ve yatık yazma desteği getiriyor 3 yıl Asus, 23.6 inçlik 4K oyuncu monitörünü satışa sunmak üzere 3 yıl Oppo R9 ve R9 Plus artık resmi 3 yıl 6G teknolojisini geliştiren ekipte bir Türk mühendis: Dr. Meryem Şimşek ile konuştuk! 3 yıl Logitech GROUP: Video konferans sistemlerine yenilikçi bakış 3 yıl Tesla, 35 bin dolarlık Model 3'ü 31 Mart'ta ortaya çıkaracak 3 yıl Nike kendi bağcıklarını bağlayan spor ayakkabısını tanıttı 3 yıl Windows 10'lu Alcatel Idol 4 Pro internete sızdırıldı 3 yıl AMD Imageon geri mi dönüyor? 3 yıl Harici grafik kartı kutusu Razer Core detaylanıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Intel yeni Skulltrail oyun bilgisayarını duyurdu Sonraki Amazon'dan yüz tanıma teknolojisi ile alışveriş patenti 3 yıl Netflix mobil veri tasarrufu için harekete geçti 3 yıl Samsung Galaxy S7 serisi, Çin'de 10 milyon ön sipariş aldı 3 yıl Nixon'dan sporcu odaklı akıllı saat: Mission 3 yıl Playstation VR ile Bütün PS4 Oyunlarını Sanal Odada Oynayabileceksiniz 3 yıl Apple Watch hayat kurtardı 3 yıl TSMC ve ARM 2018 yılındaki iPhone modeli için 7nm çip üretmeyi planlıyor 3 yıl Yeni iOS virüsü jailbrake'siz iPhone'ları da etkileyebiliyor 3 yıl Playstation VR'ın son kullanıcıya maliyeti tahmin edilenden yüksek olabilir 3 yıl Twitter Windows 10 sürümünü yeni özellikler ile güncelledi 3 yıl Indiana Jones 5'in vizyon tarihi belli oldu 3 yıl Güneş ölürken nasıl görünecek? 3 yıl Yılın ilk çeyreği için iPhone düşüş tahminleri belli oldu 3 yıl NASA uzayda yangın çıkaracağını açıkladı 3 yıl Meizu Pro 6 özel MediaTek Helio X25 çipsetiyle geliyor 3 yıl Windows Store'dan oyun almamak için sebepler 3 yıl Güvercin devriyesi Londra'nın hava kirliliğini denetleyecek 3 yıl iPhone 7 şimdi de Foxconn fabrikasında göründü 3 yıl Google, mobil arayüze sahip siteleri daha da yukarı taşıyacak 3 yıl İlk haftada 8 bin şirket Linux üzerinde SQL Server'ı denemek için kaydoldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim