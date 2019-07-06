Intel yeni Islay Canyon mini NUC serisini satışa sundu

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Intel’in yıllardır istikrarlı bir şekilde geliştirdiği mini PC formatındaki NUC bilgisayarları bu yıl da yoluna devam ediyor. Islay Canyon kod adlı NUC 8 Mainstream-G mini bilgisayar sistemleri satışa sunuldu.

NUC 8 Mainstream-G özellikleri ve fiyatı

NUC 8 Mainstream-G mini bilgisayar sistemleri daha çok gündelik işlemler için ve biraz daha küçük yapıya sahip. Intel NUC8i5INH/NUC8i7INH adındaki sistemler 4.6 inç x 4.4 inç boyutlarında. Daha çok dizüstü modellerinde gördüğümüz 4 çekirdekli Intel Core i5-8265U/Core i7-8565U işlemciler kasaya güç veriyor.

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512 Stream işlemcili 2GB GDDR5 Radeon 540X ekran kartı MOBA tarzındaki oyunlarda iyi bir performans sunarken Intel UHD 630 entegre grafik birimi ise VP9 10-bit desteği ile çoklu ortamlarda yeteneğini sergiliyor.

Anakarta lehimli 8GB LPDDR3-1866 veya 2133 DRAM seçeneğinin yanında 128GB/256 GB M.2 PCIe 3.0 x4 SSD, 1 TB 2.5 inç HDD ve Intel Optane tampon SSD depolama seçenekleri de sunuluyor. Ayrıca depolama olmayan barebone versiyonlar da var.

Bağlantı tarafında Wireless-AC 9560 CNVi 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 5 kombinasyonu ile 1.73 Gbps veri aktarımı sağlanabiliyor. Ayrıca GbE çıkışı, DP 1.2, HDMI 2.0b, 3 adet USB 3.0, USB 3.1, SD kart okuyucu ve 3.5mm ses çıkışı şeklinde özellikler var. Intel NUC8i5INH/NUC8i7INH modelleri 772$-1075$ arasında değişen konfigürasyonlarda satılıyor.

https://www.anandtech.com/show/14598/intels-islay-canyon-mini-nucs-available-whiskey-lake-radeon-540x-8gb-lpddr3