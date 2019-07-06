Kim Nerede? 20 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel yeni Islay Canyon mini NUC serisini satışa sundu

Gündelik işler ve çevrim içi oyunlar için tasarlanmış olan yeni NUC 8 Mainstream-G mini bilgisayar modelleri oldukça kompakt bir yapıya sahip. NUC 8 Mainstream-G özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
2b
2
3
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Intel yeni Islay Canyon mini NUC serisini satışa sundu
Tam Boyutta Gör

Intel’in yıllardır istikrarlı bir şekilde geliştirdiği mini PC formatındaki NUC bilgisayarları bu yıl da yoluna devam ediyor. Islay Canyon kod adlı NUC 8 Mainstream-G mini bilgisayar sistemleri satışa sunuldu.

NUC 8 Mainstream-G özellikleri ve fiyatı

NUC 8 Mainstream-G mini bilgisayar sistemleri daha çok gündelik işlemler için ve biraz daha küçük yapıya sahip. Intel NUC8i5INH/NUC8i7INH adındaki sistemler 4.6 inç x 4.4 inç boyutlarında. Daha çok dizüstü modellerinde gördüğümüz 4 çekirdekli Intel Core i5-8265U/Core i7-8565U işlemciler kasaya güç veriyor.

Ayrıca Bkz. "Duels ile aksiyon PvP oyunlarına farklı bir yaklaşım"

512 Stream işlemcili 2GB GDDR5 Radeon 540X ekran kartı MOBA tarzındaki oyunlarda iyi bir performans sunarken Intel UHD 630 entegre grafik birimi ise VP9 10-bit desteği ile çoklu ortamlarda yeteneğini sergiliyor.

Anakarta lehimli 8GB LPDDR3-1866 veya 2133 DRAM seçeneğinin yanında 128GB/256 GB M.2 PCIe 3.0 x4 SSD, 1 TB 2.5 inç HDD ve Intel Optane tampon SSD depolama seçenekleri de sunuluyor. Ayrıca depolama olmayan barebone versiyonlar da var.

Bağlantı tarafında Wireless-AC 9560 CNVi 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 5 kombinasyonu ile 1.73 Gbps veri aktarımı sağlanabiliyor. Ayrıca GbE çıkışı, DP 1.2, HDMI 2.0b, 3 adet USB 3.0, USB 3.1, SD kart okuyucu ve 3.5mm ses çıkışı şeklinde özellikler var. Intel NUC8i5INH/NUC8i7INH modelleri 772$-1075$ arasında değişen konfigürasyonlarda satılıyor.

 
https://www.anandtech.com/show/14598/intels-islay-canyon-mini-nucs-available-whiskey-lake-radeon-540x-8gb-lpddr3 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 10 sa.
125 $ ile 175 $ arası olsa belki düşünülür !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selcuk_ 1 gün
İntel ısrarla yanlış üretim yapıyor bence bu NUC modellerinde.. Bu ürünleri öyle bir yapıyorlarki ssd ram vs takmaya kalkınca normal kasalrdan daha pahalıya geliyor. Birde sınırlı çevresel bağlantı seçeneği veriyor bide ona göre monitör kablo uğraştırıyor. Küçük bir pc yapacağım derken çok para ödetiyor. MEsela düşük kofgiürasyonda oldukça ucuz pcler üretseler bunları terminal olarak kullanabilsek mesela.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 1 gün selcuk_
Var zaten düşük konfigürasyonda ucuz PC'ler. İster Intel, ister başka markalarda bulunabiliyor. Tamamen x86 yani tam sürüm Windows 10 çalışıyor üstlerinde. €100-€200 arasında değişiyor fiyatları.
n11.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 sa. 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı 11 sa. Apple eksik OLED siparişleri nedeniyle Samsung'a 683 milyon dolar ödedi 12 sa. Huawei'nin geliştirdiği HongMeng işletim sistemi önümüzdeki ay tanıtılabilir 12 sa. Chrome çok kaynak tüketen reklamları otomatik olarak engelleyecek 13 sa. Sony'den rulo ekranlı katlanabilir telefon geliyor 13 sa. Toyota kendi kendini şarj edebilen güneş enerjili otomobil üzerinde çalışıyor 14 sa. MSI göreve hazır | AMD Ryzen için X570 Ace 14 sa. Note 10'un kulaklık girişine sahip olmadığını gösteren kılıf görselleri yayınlandı 14 sa. Sony Xperia 20'nin teknik özellikleri ortaya çıktı 15 sa. En nadir bulunan Atari oyunu 90 bin dolara satışta 16 sa. Binance buluşmaları bu kez Ankara’da 17 sa. Lenovo tercüme yapabilen akıllı faresini duyurdu 17 sa. Japonya ve Güney Kore anlaşmazlığı bellek fiyatlarını arttırabilir 18 sa. Google Chrome’a oynat butonu geliyor 19 sa. Mozilla, ücretli reklam engelleme servisini test etmeye hazırlanıyor 20 sa. Honor Band 5’ten ilk görüntü geldi 1 gün Netflix, film sektöründe aradığını bulamadı: Bütçeler kısılacak 1 gün Gears 5’in sistem gereksinimleri belli oldu 1 gün Steam Yaz İndirimleri'nden 30 TL'ye alınabilecek oyunlar 1 gün MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Intel yeni Islay Canyon mini NUC serisini satışa sundu Sonraki 2si1 | Milli Otomobil ne zaman geliyor? 1 gün Microsoft iki yıl boyunca kullanılmayan hesapları sileceğini açıkladı 1 gün BMW CEO’su Harald Kruger gelecek yıl görevi bırakacağını açıkladı 1 gün Analistlere göre Apple katlanabilir iPad üzerinde çalışıyor 1 gün Meizu'nun ilk 5G özellikli telefonu için tarih belli oldu 1 gün 10 milyon Android kullanıcısı, sahte Samsung güncelleme uygulamasını yükledi 1 gün Huawei P20 ve P20 Pro için EMUI 9.1 güncellemesi yayınlandı 1 gün Sekiz Ford modeline daha Android Auto desteği geldi 1 gün Fortnite oyununda Stranger Things portalları 1 gün AMD Radeon RX 5700 ekran kartlarında indirim 1 gün Haftaya A101 marketlerde Galaxy M20 var 1 gün Resmi Marshmello oyunu indirmeye sunuldu 1 gün Xiaomi Mi CC9 modeli Mi A3 olarak globale çıkabilir 1 gün Amazon, 3236 internet uydusunu fırlatmak için izin istiyor 1 gün Google Pixel 4’ün ikinci kamerası 16 MP telefoto lens olabilir 1 gün Samsung telefonlara AMD Radeon geliyor 2 gün 'Foton yelkenli' uzay aracı LightSail 2, başarıyla yörüngeye yerleşti 2 gün Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab A 8.0 (2019) resmen duyuruldu 2 gün Euronics toplantısı bu yıl İstanbul’da yapıldı 2 gün Samsung faaliyet karında yüzde 60 düşüş bekliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
DonanımHaber
Konami, PES Serisinin İsmini Neden eFootball Olarak Değiştirdi...
Bölüm Sonu Canavarı
Valve'ın CEO'su Newell Half-Life 3'e Dair Sinyaller Vermiş Ola...
Bölüm Sonu Canavarı
MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi
DonanımHaber
Onu sevdiğimi yazdığım mesajı yolladım CEVAP GELDİ...
DH Forum
Otomotiv krizi nasıl aşılır?
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim