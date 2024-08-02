Sonuçların açıklanmasından sonra, Intel'in hisseleri bir günde %30 düştü!

Piyasa değeri 39 milyar dolar azaldı
Intel'in hisseleri yaklaşık %30 oranında düşerek, şirketin piyasa değeri 39 milyar dolar azaldı. Sonuçlar açıklanmadan önce şirketin piyasa değeri 131 milyar dolar civarındaydı. Intel, yıl başından bu yana piyasaya değerinin yarısını kaybetmiş durumda. Şu an itibariyle Intel'in piyasa değeri, Nvidia'nın değerinin çok altında ve AMD'nin değerinin yarısından az durumda.
Zorlu rakiplerle mücadele ediyor
Intel halihazırda çok sayıda rakip ile mücadele ediyor. Bir yandan, tüketici PC pazarında AMD, Nvidia ve şimdi de Qualcomm ile rekabet ediyor. Intel, bu pazarda rakiplerinin önünde olsa da, Nvidia'nın oyun işi daha karlı görünüyor.
Diğer yandan, şirket veri merkezi alanında AMD, Nvidia ve Arm çipleriyle rekabet ediyor. Nvidia'nın oldukça popüler olan yapay zeka GPU'ları sayesinde Nvidia, AMD ve Intel'i toplamda yaklaşık 3,3 kat geride bırakıyor. Diğer taraftan çip üretimi konusunda TSMC ile mücadele eden Intel, üretim teknolojisi alanında geride kaldığı rakibini yakalamak için büyük mücadele veriyor.
Çip üretimi konusunda büyük yatırımlar yapan ve iddialı hedeflere sahip olan çip devi, üretim hacmini arttırarak TSMC'yi yakalamayı ve sadece kendisi için değil diğer şirketlere de üretim yapmayı planlıyor. Ancak, üst seviye çip üretiminde kendini kanıtlamış olan ve geniş üretim hacmiyle bir çok teknoloji devine üretim yapan TSMC'yi yakalaması kolay olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.