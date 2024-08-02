Sonuçların açıklanmasından sonra, Intel'in hisseleri bir günde %30 düştü!

Tam Boyutta Gör Bugün çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan ve kötü gidişat neticesinde 10 milyar dolarlık tasarruf paketini duyurarak 15 binden fazla çalışanının işine son vereceğini açıklayan Intel, hisselerinde büyük düşüş yaşadı.

Piyasa değeri 39 milyar dolar azaldı

Intel'in hisseleri yaklaşık %30 oranında düşerek, şirketin piyasa değeri 39 milyar dolar azaldı. Sonuçlar açıklanmadan önce şirketin piyasa değeri 131 milyar dolar civarındaydı. Intel, yıl başından bu yana piyasaya değerinin yarısını kaybetmiş durumda. Şu an itibariyle Intel'in piyasa değeri, Nvidia'nın değerinin çok altında ve AMD'nin değerinin yarısından az durumda.

2024'ün ikinci çeyreğinde 1,6 milyar dolar zarar açıklayan çip devi, aynı zamanda Meteor Lake işlemcilerinin üretiminde verimlilik sorunları yaşadığını da açıkladı. Bazı analistler Intel'in sorunlarının varoluşsal boyutta olduğuna inanıyor. Bernstein'dan bir analist olan Stacy Rasgon, "Intel'in sorunları artık varoluşsal boyuta yaklaşıyor" diyerek karamsar bir tablo çizdi.

Intel açıkladı: 15 binden fazla çalışanı işten çıkaracak 11 sa. önce eklendi

Zorlu rakiplerle mücadele ediyor

Intel halihazırda çok sayıda rakip ile mücadele ediyor. Bir yandan, tüketici PC pazarında AMD, Nvidia ve şimdi de Qualcomm ile rekabet ediyor. Intel, bu pazarda rakiplerinin önünde olsa da, Nvidia'nın oyun işi daha karlı görünüyor.

Diğer yandan, şirket veri merkezi alanında AMD, Nvidia ve Arm çipleriyle rekabet ediyor. Nvidia'nın oldukça popüler olan yapay zeka GPU'ları sayesinde Nvidia, AMD ve Intel'i toplamda yaklaşık 3,3 kat geride bırakıyor. Diğer taraftan çip üretimi konusunda TSMC ile mücadele eden Intel, üretim teknolojisi alanında geride kaldığı rakibini yakalamak için büyük mücadele veriyor.

Çip üretimi konusunda büyük yatırımlar yapan ve iddialı hedeflere sahip olan çip devi, üretim hacmini arttırarak TSMC'yi yakalamayı ve sadece kendisi için değil diğer şirketlere de üretim yapmayı planlıyor. Ancak, üst seviye çip üretiminde kendini kanıtlamış olan ve geniş üretim hacmiyle bir çok teknoloji devine üretim yapan TSMC'yi yakalaması kolay olmayacak.

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Intel'in hisseleri bir günde %30 düştü!