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    Anlık Bildirim

    Sonuçların açıklanmasından sonra, Intel'in hisseleri bir günde %30 düştü!

    Çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan ve kötü gidişat neticesinde 10 milyar dolarlık tasarruf paketi kapsamında 15 bin çalışanını işten çıkaracağını Intel, hisselerinde büyük düşüş yaşadı.
    Intel'in hisseleri bir günde %30 düştü! Tam Boyutta Gör
    Bugün çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan ve kötü gidişat neticesinde 10 milyar dolarlık tasarruf paketini duyurarak 15 binden fazla çalışanının işine son vereceğini açıklayan Intel, hisselerinde büyük düşüş yaşadı.

    Piyasa değeri 39 milyar dolar azaldı

    Intel'in hisseleri yaklaşık %30 oranında düşerek, şirketin piyasa değeri 39 milyar dolar azaldı. Sonuçlar açıklanmadan önce şirketin piyasa değeri 131 milyar dolar civarındaydı. Intel, yıl başından bu yana piyasaya değerinin yarısını kaybetmiş durumda. Şu an itibariyle Intel'in piyasa değeri, Nvidia'nın değerinin çok altında ve AMD'nin değerinin yarısından az durumda.

    Intel'in hisseleri bir günde %30 düştü!
    2024'ün ikinci çeyreğinde 1,6 milyar dolar zarar açıklayan çip devi, aynı zamanda Meteor Lake işlemcilerinin üretiminde verimlilik sorunları yaşadığını da açıkladı. Bazı analistler Intel'in sorunlarının varoluşsal boyutta olduğuna inanıyor. Bernstein'dan bir analist olan Stacy Rasgon, "Intel'in sorunları artık varoluşsal boyuta yaklaşıyor" diyerek karamsar bir tablo çizdi.

    Zorlu rakiplerle mücadele ediyor

    Intel halihazırda çok sayıda rakip ile mücadele ediyor. Bir yandan, tüketici PC pazarında AMD, Nvidia ve şimdi de Qualcomm ile rekabet ediyor. Intel, bu pazarda rakiplerinin önünde olsa da, Nvidia'nın oyun işi daha karlı görünüyor.

    Diğer yandan, şirket veri merkezi alanında AMD, Nvidia ve Arm çipleriyle rekabet ediyor. Nvidia'nın oldukça popüler olan yapay zeka GPU'ları sayesinde Nvidia, AMD ve Intel'i toplamda yaklaşık 3,3 kat geride bırakıyor. Diğer taraftan çip üretimi konusunda TSMC ile mücadele eden Intel, üretim teknolojisi alanında geride kaldığı rakibini yakalamak için büyük mücadele veriyor. 

    Çip üretimi konusunda büyük yatırımlar yapan ve iddialı hedeflere sahip olan çip devi, üretim hacmini arttırarak TSMC'yi yakalamayı ve sadece kendisi için değil diğer şirketlere de üretim yapmayı planlıyor. Ancak, üst seviye çip üretiminde kendini kanıtlamış olan ve geniş üretim hacmiyle bir çok teknoloji devine üretim yapan TSMC'yi yakalaması kolay olmayacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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