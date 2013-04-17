Intel yılın ilk çeyreğinde 12.6 milyar dolar gelir elde etti

Haber Editörü
Yılın ilk üç aylık dönemi geride kalırken, teknoloji devlerinin dönemlik gelir tabloları da yayınlanmaya başladı.
Yonga devi Intel tarafından açıklanan ilk çeyrek mali raporlarına göre, firma 12.6 milyar dolar gelir elde etti. Faaliyet gelirleri 2.5 milyar dolar olurken, net gelir ise 2 milyar dolar oldu. Kasaya giren tahmini nakit akışı 4.3 milyar dolar seviyesinde iken, hisse başı gelir 0.40$, hissedarlara ödenen pay 1.1 milyar dolar, geri alınan hisse senetleri ise 533 milyon dolar olarak gerçekleşti. Firmanın önceki çeyreğe göre net gelirde yüzde 17 düşüş yaşadığı görülüyor.
Intel'in bölümlerinde önceki çeyreğe göre yüzde 7'ye varan gelir düşüşleri sözkonusu. Yılın ilk çeyreğinde PC istemci grubu 8 milyar dolar, veri merkezi grubu 2.6 milyar dolar, mimari grubu 1 milyar dolar gelir elde etti. Ar-Ge ve şirket satın almalarına toplam 4.5 milyar dolar masraf yapıldı.
Intel bununla birlikte pazardaki durgunluğa rağmen, ilk çeyrekteki performansını olumlu buluyor. Haswell mimarisini temel alan yeni nesil işlemcileri Haziran ayında pazara sunmaya hazırlanan Intel, yıl sonuna doğru 14nm fabrikasyon sürecine de geçmeyi planlıyor.
http://newsroom.intel.com/community/intel_newsroom/blog/2013/04/16/intel-reports-first-quarter-revenue-of-126-billion Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haswell, Sandy'den Ivy'e geçerkenki gibi küçük bir farkla değilde %20-30 daha hızlı olursa AMD ne yapacak? Beni en çok endişelendinen durum bu. Hiç değilse AMD güç tüketimini epey düşürse de giriş ve giriş-orta seviyeyi bloke etse ciddi bir kar elde edebilir. Tabi etkileyici reklamlar da yapmalı. Zaten herkesin i7 3770K veya FX 8350'ye ihtiyacı yok. Şimdi yanlış anlaşılmasın ama ben Intel Haswell ile pek performans artışı olmasını istemiyorum. Çünkü AMD'nin Intel ile rekabet etmesi lazım. Intel performansı %20-30 arttırsa AMD'nin çok daha fazla arttırması lazım ama maalesef ben bu güçte AMD göremiyorum. Ama 4.5 milyar dolar Ar-Ge'nin 500 milyon doları bile işlemciye gitse bile ciddi artış olması lazım. Yoksa o kadar para harcayıp %5 artış tuhaf kaçar.
Neyse yıl sonunda her şey belli olur. İnşallah bu yıl AMD ve biz kullanıcılar adına iyi geçer.