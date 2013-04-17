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Intel yılın ilk çeyreğinde 12.6 milyar dolar gelir elde etti

6 yıl
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20
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel yılın ilk çeyreğinde 12.6 milyar dolar gelir elde etti

Yılın ilk üç aylık dönemi geride kalırken, teknoloji devlerinin dönemlik gelir tabloları da yayınlanmaya başladı.

Yonga devi Intel tarafından açıklanan ilk çeyrek mali raporlarına göre, firma 12.6 milyar dolar gelir elde etti. Faaliyet gelirleri 2.5 milyar dolar olurken, net gelir ise 2 milyar dolar oldu. Kasaya giren tahmini nakit akışı 4.3 milyar dolar seviyesinde iken, hisse başı gelir 0.40$, hissedarlara ödenen pay 1.1 milyar dolar, geri alınan hisse senetleri ise 533 milyon dolar olarak gerçekleşti. Firmanın önceki çeyreğe göre net gelirde yüzde 17 düşüş yaşadığı görülüyor.

Intel'in bölümlerinde önceki çeyreğe göre yüzde 7'ye varan gelir düşüşleri sözkonusu. Yılın ilk çeyreğinde PC istemci grubu 8 milyar dolar, veri merkezi grubu 2.6 milyar dolar, mimari grubu 1 milyar dolar gelir elde etti. Ar-Ge ve şirket satın almalarına toplam 4.5 milyar dolar masraf yapıldı.

Intel bununla birlikte pazardaki durgunluğa rağmen, ilk çeyrekteki performansını olumlu buluyor. Haswell mimarisini temel alan yeni nesil işlemcileri Haziran ayında pazara sunmaya hazırlanan Intel, yıl sonuna doğru 14nm fabrikasyon sürecine de geçmeyi planlıyor.

http://newsroom.intel.com/community/intel_newsroom/blog/2013/04/16/intel-reports-first-quarter-revenue-of-126-billion Yorum Yaz
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Hasan07-36 6 yıl en beğenilen
Yakında AMD'nin zarar tabloları da gelir.
Intel çeyreklik geliriyle bile AMD'yi satın alabilecek duruma geldi.

Haswell, Sandy'den Ivy'e geçerkenki gibi küçük bir farkla değilde %20-30 daha hızlı olursa AMD ne yapacak? Beni en çok endişelendinen durum bu. Hiç değilse AMD güç tüketimini epey düşürse de giriş ve giriş-orta seviyeyi bloke etse ciddi bir kar elde edebilir. Tabi etkileyici reklamlar da yapmalı. Zaten herkesin i7 3770K veya FX 8350'ye ihtiyacı yok. Şimdi yanlış anlaşılmasın ama ben Intel Haswell ile pek performans artışı olmasını istemiyorum. Çünkü AMD'nin Intel ile rekabet etmesi lazım. Intel performansı %20-30 arttırsa AMD'nin çok daha fazla arttırması lazım ama maalesef ben bu güçte AMD göremiyorum. Ama 4.5 milyar dolar Ar-Ge'nin 500 milyon doları bile işlemciye gitse bile ciddi artış olması lazım. Yoksa o kadar para harcayıp %5 artış tuhaf kaçar.


Neyse yıl sonunda her şey belli olur. İnşallah bu yıl AMD ve biz kullanıcılar adına iyi geçer.
Yakında AMD'nin zarar tabloları da gelir.Intel çeyreklik geliriyle bile AMD'yi satın alabilecek duruma geldi.Haswell, Sandy'den Ivy'e...
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Nokia Specialist 6 yıl
Amd nin de intele karşı f/p işlemci teknoloji stoğu vardir merak etmeyin.. erkenden yayinlamiyorlar yani 14nm 2yil once bulduysa intel ilk elindekileri tabiri caizse "kazık" satiyor. sonra hoba 2ay sonra 14nm bi 400dolar daha... amd de boş durmuyor merak etmeyin meydani intele birakmaz kolay kolay. Konsollardan sonra amd şahlanacak demedi demeyin
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Nokia Specialist 6 yıl
Amd nin de intele karşı f/p işlemci teknoloji stoğu vardir merak etmeyin.. erkenden yayinlamiyorlar yani 14nm 2yil once bulduysa intel ilk elindekileri tabiri caizse "kazık" satiyor. sonra hoba 2ay sonra 14nm bi 400dolar daha... amd de boş durmuyor merak etmeyin meydani intele birakmaz kolay kolay. Konsollardan sonra amd şahlanacak demedi demeyin
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Srcn81 6 yıl
intel bu işi biliyor.
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NKFPK 6 yıl
x adam gazeteciye bir göz atıyor
bir haber
2 tık tık
1 şık şık
hukumet yönetim degişiyor ulkede
DH de de vardır her halde kitleleri peşinden
surukleyecek önsezili
bir kaç editör
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FRAPS 6 yıl
Nokiada ilk çeyrekte 7.5 milyar dolar gelir etmiş. Nokia ya batıyor ama intele şahlanıyor derler.Şaşırtıcı : )
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IG 6 yıl FRAPS
Intel'e seviniyorum, ama AMD için umuyorumki onlarda kar açıklamaya başlar. AMD ekran kartı sektöründe çok iyi gelişmeler yapıyor, şu işlemci pazarını hallede bilseler.

FRAPS

Nokiada ilk çeyrekte 7.5 milyar dolar gelir etmiş. Nokia ya batıyor ama intele şahlanıyor derler.Şaşırtıcı : )

Nokia 2013'ün ilk çeğreğinde 6 milyar dolar gelir elde etti... ama net gelir...257 million dolar... zararda.
Intel cıvır cıvır 2 milyar dolar net kar yaptı bu çeğrekten.

Ayrıca, Nokia 2011'den beri zarar açıklıyor
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THESTER 6 yıl
Şu intelden igreniyorum artik bi ultrabook tanittilar ates pahasina satiyorlar islemcilerini. Her konuda adamlar ayni mantik Windows lu tabletlerde İntel yuzunden cok pahali... Cok tekel oldu firma. Zaten AMD konusunda da umidim yok beceremiyorlar bi turlu keske Qualcomm falan pazara girse de rekabet olsa yada AMD yle ortak calisipta urun cikarsa....
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cagataykoroglu 6 yıl THESTER
THESTER

Şu intelden igreniyorum artik bi ultrabook tanittilar ates pahasina satiyorlar islemcilerini. Her konuda adamlar ayni mantik Windows lu tabletlerde İntel yuzunden cok pahali... Cok tekel oldu firma. Zaten AMD konusunda da umidim yok beceremiyorlar bi turlu keske Qualcomm falan pazara girse de rekabet olsa yada AMD yle ortak calisipta urun cikarsa....

Bu neyin kafası?
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demo22 6 yıl
Ohhhhhhhh intelciler gözü doğrumştur umarım..... !! =_=
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cagataykoroglu 6 yıl
İntel bu akdar pazar kaybettiyse AMD nin zarar etmemesi imkansız. Aslında şu ekonomik ortamda AMD nin satışlarını arttırması gerekirken adamlar git gide batıyor. Konsollar devreye girince AMD kendini toparlayacaktır. 3 konsolla piyasadayken toparlayamazsa zaten kapatsınlar o şirketi.
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K.can.tas 6 yıl
Telefon ve tablet sektörüne daha çok yatırım yapması lazım
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Hasan07-36 6 yıl en beğenilen
Yakında AMD'nin zarar tabloları da gelir.
Intel çeyreklik geliriyle bile AMD'yi satın alabilecek duruma geldi.

Haswell, Sandy'den Ivy'e geçerkenki gibi küçük bir farkla değilde %20-30 daha hızlı olursa AMD ne yapacak? Beni en çok endişelendinen durum bu. Hiç değilse AMD güç tüketimini epey düşürse de giriş ve giriş-orta seviyeyi bloke etse ciddi bir kar elde edebilir. Tabi etkileyici reklamlar da yapmalı. Zaten herkesin i7 3770K veya FX 8350'ye ihtiyacı yok. Şimdi yanlış anlaşılmasın ama ben Intel Haswell ile pek performans artışı olmasını istemiyorum. Çünkü AMD'nin Intel ile rekabet etmesi lazım. Intel performansı %20-30 arttırsa AMD'nin çok daha fazla arttırması lazım ama maalesef ben bu güçte AMD göremiyorum. Ama 4.5 milyar dolar Ar-Ge'nin 500 milyon doları bile işlemciye gitse bile ciddi artış olması lazım. Yoksa o kadar para harcayıp %5 artış tuhaf kaçar.


Neyse yıl sonunda her şey belli olur. İnşallah bu yıl AMD ve biz kullanıcılar adına iyi geçer.
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