Intel yılın ilk çeyreğinde 12.6 milyar dolar gelir elde etti





Yılın ilk üç aylık dönemi geride kalırken, teknoloji devlerinin dönemlik gelir tabloları da yayınlanmaya başladı.





Yonga devi Intel tarafından açıklanan ilk çeyrek mali raporlarına göre, firma 12.6 milyar dolar gelir elde etti. Faaliyet gelirleri 2.5 milyar dolar olurken, net gelir ise 2 milyar dolar oldu. Kasaya giren tahmini nakit akışı 4.3 milyar dolar seviyesinde iken, hisse başı gelir 0.40$, hissedarlara ödenen pay 1.1 milyar dolar, geri alınan hisse senetleri ise 533 milyon dolar olarak gerçekleşti. Firmanın önceki çeyreğe göre net gelirde yüzde 17 düşüş yaşadığı görülüyor.





Intel'in bölümlerinde önceki çeyreğe göre yüzde 7'ye varan gelir düşüşleri sözkonusu. Yılın ilk çeyreğinde PC istemci grubu 8 milyar dolar, veri merkezi grubu 2.6 milyar dolar, mimari grubu 1 milyar dolar gelir elde etti. Ar-Ge ve şirket satın almalarına toplam 4.5 milyar dolar masraf yapıldı.





Intel bununla birlikte pazardaki durgunluğa rağmen, ilk çeyrekteki performansını olumlu buluyor. Haswell mimarisini temel alan yeni nesil işlemcileri Haziran ayında pazara sunmaya hazırlanan Intel, yıl sonuna doğru 14nm fabrikasyon sürecine de geçmeyi planlıyor.

http://newsroom.intel.com/community/intel_newsroom/blog/2013/04/16/intel-reports-first-quarter-revenue-of-126-billion