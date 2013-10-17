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Intel yılın üçüncü çeyreği mali tablolarını paylaştı : 3 milyar dolar net kar

5 yıl
551
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24
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel yılın üçüncü çeyreği mali tablolarını paylaştı : 3 milyar dolar net kar

Sunucu, masaüstü ve taşınabilir cihaz pazarında yoluna devam eden Intel, bununla birlikte durgunlaşmaya başlayan PC pazarından da olumsuz olarak etkileniyor. 

Firma yılın üçüncü çeyreği itibariyle toplam gelirini 13.5 milyar dolar olarak açıkladı. Firma önceki çeyreğe göre yüzde 5 artış elde ederken, geçen yıla göre ise düz bir seyir yakaladı. Firmanın faaliyet karı 3.5 milyar dolar, net karı ise 3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hisse başı gelir 0.58$ oldu. Kasaya 5.7 milyar dolar akış sağlandı.

Intel'in Ar-Ge çalışmalarına harcadığı para 4.7 milyar dolar olurken, PC grubu ise yüzde 3.5 oranında gelir düşüşü yaşadı. Intel'in Haswell ve Bay Trail tabanlı işlemcilerini taşıyan cihaz sayısı 42'ye yükseldi. 

Intel'in gelecek çeyrek beklentileri ise pazardaki durgunluğa ayak uydurmuş durumda. Firma 4. çeyrekte 13.7 milyar dolar civarında gelir bekliyor. Hem çeyrek bazda hem de yıl bazında artış veya düşüş beklenmiyor.  

http://newsroom.intel.com/community/intel_newsroom/blog/2013/10/15/intel-reports-third-quarter-revenue-of-135-billion-net-income-of-30-billion Yorum Yaz
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dogo argentino 5 yıl en beğenilen
konu intel ilk 6 yorumun 4 ünde AMD geçiyor
enteresan
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lals 5 yıl
ne acıdır ki bizler sadace tüketiyoruz. bu alanda hiç yokuz
1 Yanıt Yanıtla +6
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M@U 5 yıl
14nm işlemciler geldiğinde bütünüyle silip süpürürler piyasayı. Mobil'de falan iş yapmaları da daha kolay olacaktır o zaman. Tek dertleri orası zaten. Bildiğim kadarıyla Phi işlemcilerle bilgi-işlem tarafında da çok iyi işler yapıyorlar. PC tarafında tekel oldular zaten. Grafik işlemcilerini de biraz güçlendirdikleri taktirde (her nesilde 2 kat performans artışı sağlıyorlar zaten) APU konusunda da gayet rekabetçi olacaklardır. Zaten şuan dahili grafik işlemci konusunda en yüksek performansı sunan da Intel. Bunu biraz daha genele yayarsa, iş yaptıkları her alanda lider konumda olacaklar.
14nm işlemciler geldiğinde bütünüyle silip süpürürler piyasayı. Mobil'de falan iş yapmaları da daha kolay olacaktır o zaman. Tek dertleri orası zaten. Bildiğim...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Guest-8DA7E2B07 5 yıl
Hayvan herifler.
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Persistent Stability 5 yıl
Tek giremediği yer konsollar
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REDSTONE 5 yıl
Devam.
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Rubisco 5 yıl
Ne kadar garezi olan varmış AMD'ye. Dönüp dolaşıp AMD, patlasın da rahatlayın.
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Oroborus 5 yıl
Her yerde AMD, her yere AMD
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cagataykoroglu 5 yıl
Hsla intel in sadece işlemci den para kazandığını sananlar var. Sadece işlemci bile olsa AMD asla intel e rakip olamaz. AMD artık sadece teknoloji üretiyor. intel hem teknoloji hem üretim yapıyor. Artık şunu anlayın.
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darkaura 5 yıl
amd'ninkine buyuk talihsizlikmi diyim, ongoru hatasimi diyim bilemiyorum. laptop pazarina hic giremediler, masaustude surekli ufaldi. tum kartlarini dusuk guc tuketimli apu'lara yatirdi, ati yi satin almasida bu stratejinin bir parcasiydi. aslinda dusuk guc tuketimli ucuz cihazlardan basliyarak laptop pazarina girmek mantikli bir stratejiydi ama tabletler ve arm in yukselisi bu kapiyi kapatti. uzerine guclu oldugu server pazarinida kaptirdi. su an cok kucuk bir pazara hitap ediyor. tek ustun oldugu alan konsol donanimlari. ordada kar marjlari cok az. ne diyim insallah batmaz.
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Whippoorwill 5 yıl
Where is AMD ?
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CertificatedStaff 5 yıl
Vay be
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SkewCurrent 5 yıl
Yalnız Ar-Ge'ye dikkat "4,7 milyar $". Helal olsun.
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lals 5 yıl
ne acıdır ki bizler sadace tüketiyoruz. bu alanda hiç yokuz
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_Dominic_Toretto_ 5 yıl
Olumsuz etkilenmiş hâli buysa.

Intel, Sunucu ve Notebook pazarından büyük pay götürüyor.
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FaLCoN^ 5 yıl
Ah be Amd :( Amd sevdadır ya . Param olsa yine Amd alırım.
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dogo argentino 5 yıl
konu intel ilk 6 yorumun 4 ünde AMD geçiyor
enteresan
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depeche35 5 yıl
Yazıklar olsun sana "AM.D"
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