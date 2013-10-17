Intel yılın üçüncü çeyreği mali tablolarını paylaştı : 3 milyar dolar net kar





Sunucu, masaüstü ve taşınabilir cihaz pazarında yoluna devam eden Intel, bununla birlikte durgunlaşmaya başlayan PC pazarından da olumsuz olarak etkileniyor.





Firma yılın üçüncü çeyreği itibariyle toplam gelirini 13.5 milyar dolar olarak açıkladı. Firma önceki çeyreğe göre yüzde 5 artış elde ederken, geçen yıla göre ise düz bir seyir yakaladı. Firmanın faaliyet karı 3.5 milyar dolar, net karı ise 3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hisse başı gelir 0.58$ oldu. Kasaya 5.7 milyar dolar akış sağlandı.





Intel'in Ar-Ge çalışmalarına harcadığı para 4.7 milyar dolar olurken, PC grubu ise yüzde 3.5 oranında gelir düşüşü yaşadı. Intel'in Haswell ve Bay Trail tabanlı işlemcilerini taşıyan cihaz sayısı 42'ye yükseldi.





Intel'in gelecek çeyrek beklentileri ise pazardaki durgunluğa ayak uydurmuş durumda. Firma 4. çeyrekte 13.7 milyar dolar civarında gelir bekliyor. Hem çeyrek bazda hem de yıl bazında artış veya düşüş beklenmiyor.

http://newsroom.intel.com/community/intel_newsroom/blog/2013/10/15/intel-reports-third-quarter-revenue-of-135-billion-net-income-of-30-billion