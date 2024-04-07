Intel işten çıkarmalara devam ediyor

Intel sürekli işten çıkarıyor
Global ekonomik kriz nedeniyle mali tablolarda sarsıntı yaşamaya başlayan Intel, 2022 yılında dev bir yeniden yapılanma planı duyurmuştu. Belirli bölümlerin ayrışması, çalışanların tazminatı gibi işlemler için 10 milyar dolar bütçe ayıran Intel yaklaşık 2 yıldır işten çıkarmalara devam ediyor.
Firmanın bu bağlamda son kurbanı Satış ve Pazarlama bölümü oldu. Bölümdeki çalışanlara gerekli bilgilendirme yapılırken, işten çıkarılanlara da tazminat desteği sağlanacak. Konu ile ilgili daha fazla detay verilmedi.
Intel yeniden yapılandırma ile 2030 yılına kadar işletme kâr marjını yüzde 25-30 arasına çıkarmayı planlıyor. Firma hem çalışan sayısında küçülmeye gidecek, hem de belirli projeleri sona erdirecek. Bu kapsamda işten çıkarmalar 10 binin üzerine çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...