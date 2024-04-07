Intel işten çıkarmalara devam ediyor

Tam Boyutta Gör Yeni dönemde yonga üretimine 100 milyar dolar yatırım yapmayı planlayan Intel, bir yandan da işten çıkarmalarla kaynaklarını daha verimli değerlendirmeye çalışıyor. Firma yeniden yapılandırma planlarını hayata geçiriyor.

Intel sürekli işten çıkarıyor

Global ekonomik kriz nedeniyle mali tablolarda sarsıntı yaşamaya başlayan Intel, 2022 yılında dev bir yeniden yapılanma planı duyurmuştu. Belirli bölümlerin ayrışması, çalışanların tazminatı gibi işlemler için 10 milyar dolar bütçe ayıran Intel yaklaşık 2 yıldır işten çıkarmalara devam ediyor.

Intel’de işler yolunda değil 1 yıl önce eklendi

Firmanın bu bağlamda son kurbanı Satış ve Pazarlama bölümü oldu. Bölümdeki çalışanlara gerekli bilgilendirme yapılırken, işten çıkarılanlara da tazminat desteği sağlanacak. Konu ile ilgili daha fazla detay verilmedi.

Intel yeniden yapılandırma ile 2030 yılına kadar işletme kâr marjını yüzde 25-30 arasına çıkarmayı planlıyor. Firma hem çalışan sayısında küçülmeye gidecek, hem de belirli projeleri sona erdirecek. Bu kapsamda işten çıkarmalar 10 binin üzerine çıkacak.

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Intel yine işten çıkarma yapacak