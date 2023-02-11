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    Anlık Bildirim

    Intel, Alman hükümetinden daha fazla teşvik istiyor

    Bütçesini yeni tesis yatırımlarına adeta saçan Intel şimdi toparlamanın peşine düştü. Alman hükümetinden yeni yatırımı için daha fazla teşvik miktarı istiyor.   
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    Pandemi döneminde yaşanan küresel çip krizi nedeniyle kesenin ağzını açan yonga devleri on milyarlarca dolarlık tesis yatırımları duyurmuştu. Haliyle ülkeler de teşvik yarışına girmişti. Ekonomik kriz ile birlikte bu büyük yatırımlar devlere yük olmaya başladı.

    Intel kaynak arayışında

    Pandemi döneminde devasa yatırım açıklayan firmalardan birisi de Intel’di. Almanya’da 33 milyar avroluk bir yatırımın müjdesini veren Intel, devletten de 6.8 milyar avroluk teşviği kapmıştı. Bugün geldiğimiz noktada teşvikler yetersiz kalıyor.

    Gelen haberlere göre Intel devletten 3.2 milyar avro daha istiyor. Böylece toplam teşvik tutarı 10 milyar avroya yükselmiş olacak. Intel’in ABD’de yatırım maliyetlerinin 5 milyar dolar artması ile sıkışmaya başladığı ifade ediliyor.

    Bu kargaşa da Vietnam da fırsatı kaçırmak istemiyor. Ülke kaynakları Intel’in 3.2 milyar dolarlık yatırım düşündüğünü dile getiriyor. Böylece ülkedeki toplam yatırımlar 7.4 milyar dolara yükselmiş olacak.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 6 saat önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 11 saat önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 15 saat önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 1 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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