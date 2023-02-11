Intel, Alman hükümetinden daha fazla teşvik istiyor

Intel kaynak arayışında
Pandemi döneminde devasa yatırım açıklayan firmalardan birisi de Intel’di. Almanya’da 33 milyar avroluk bir yatırımın müjdesini veren Intel, devletten de 6.8 milyar avroluk teşviği kapmıştı. Bugün geldiğimiz noktada teşvikler yetersiz kalıyor.
Gelen haberlere göre Intel devletten 3.2 milyar avro daha istiyor. Böylece toplam teşvik tutarı 10 milyar avroya yükselmiş olacak. Intel’in ABD’de yatırım maliyetlerinin 5 milyar dolar artması ile sıkışmaya başladığı ifade ediliyor.
Bu kargaşa da Vietnam da fırsatı kaçırmak istemiyor. Ülke kaynakları Intel’in 3.2 milyar dolarlık yatırım düşündüğünü dile getiriyor. Böylece ülkedeki toplam yatırımlar 7.4 milyar dolara yükselmiş olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah