Intel, Alman hükümetinden daha fazla teşvik istiyor

Tam Boyutta Gör Pandemi döneminde yaşanan küresel çip krizi nedeniyle kesenin ağzını açan yonga devleri on milyarlarca dolarlık tesis yatırımları duyurmuştu. Haliyle ülkeler de teşvik yarışına girmişti. Ekonomik kriz ile birlikte bu büyük yatırımlar devlere yük olmaya başladı.

Intel kaynak arayışında

Pandemi döneminde devasa yatırım açıklayan firmalardan birisi de Intel’di. Almanya’da 33 milyar avroluk bir yatırımın müjdesini veren Intel, devletten de 6.8 milyar avroluk teşviği kapmıştı. Bugün geldiğimiz noktada teşvikler yetersiz kalıyor.

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Gelen haberlere göre Intel devletten 3.2 milyar avro daha istiyor. Böylece toplam teşvik tutarı 10 milyar avroya yükselmiş olacak. Intel’in ABD’de yatırım maliyetlerinin 5 milyar dolar artması ile sıkışmaya başladığı ifade ediliyor.

Bu kargaşa da Vietnam da fırsatı kaçırmak istemiyor. Ülke kaynakları Intel’in 3.2 milyar dolarlık yatırım düşündüğünü dile getiriyor. Böylece ülkedeki toplam yatırımlar 7.4 milyar dolara yükselmiş olacak.

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Intel, yonga yatırımlarında sıkıntılı