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    İşlemci ve anakart fiyatlarında artış

    Intel tarafından işlemci, çipset, Wi-Fi kontrolcüleri gibi pek çok bileşende yaz aylarında başlayan fiyat artışları ay sonundan itibaren etkisini gösterecek.    
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    Intel
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    Küresel enflasyon nedeniyle mali olarak durgunluğa giren Intel, yaz aylarında üretim maliyetlerini arttırma kararı almıştı. Yılın üçüncü çeyreğinde yapılan bu artış yavaş yavaş bileşen pazarına etki etmeye başlıyor.

    Bileşen pazarında kötü sezon

    Elde kalan stoklar nedeniyle DRAM, NAND, ekran kartı gibi ürünlerde genel anlamda bir fiyat düşüşü olsa da Intel ve TSMC kendi cephelerinde fiyat artışına gidiyor. Bu da haliyle yaşanan fiyat düşüşlerini sınırlı tutuyor.

    Bu ay sonundan itibaren işlemci, çipset, Wi-Fi kontrolcüleri gibi Intel bileşenlerinde yüzde 20’ye varan artışlar bekleniyor. Bunun sonucunda anakart başta olmak üzere hazır bilgisayar sistemleri, bileşen ürünleri ve dizüstü bilgisayarlarda fiyat artışları yaşanacak. Özellikle Intel Raptor Lake işlemciler odağında artışların olacağı belirtiliyor.

    Yılın ikinci çeyreğinde bilgisayar bölümü yüzde 25 civarında kayıp yaşayan Intel kâr marjını optimize edeceğini duyurmuştu. Yapılan fiyat artışları Intel’in mali tablolarında dördüncü çeyrekte yansımaya başlayacak.

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    serdarzero 3 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 3 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 4 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 6 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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