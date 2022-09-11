İşlemci ve anakart fiyatlarında artış

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Küresel enflasyon nedeniyle mali olarak durgunluğa giren Intel, yaz aylarında üretim maliyetlerini arttırma kararı almıştı. Yılın üçüncü çeyreğinde yapılan bu artış yavaş yavaş bileşen pazarına etki etmeye başlıyor.

Bileşen pazarında kötü sezon

Elde kalan stoklar nedeniyle DRAM, NAND, ekran kartı gibi ürünlerde genel anlamda bir fiyat düşüşü olsa da Intel ve TSMC kendi cephelerinde fiyat artışına gidiyor. Bu da haliyle yaşanan fiyat düşüşlerini sınırlı tutuyor.

Intel’den fiyatlara ayarlama 1 ay önce eklendi

Bu ay sonundan itibaren işlemci, çipset, Wi-Fi kontrolcüleri gibi Intel bileşenlerinde yüzde 20’ye varan artışlar bekleniyor. Bunun sonucunda anakart başta olmak üzere hazır bilgisayar sistemleri, bileşen ürünleri ve dizüstü bilgisayarlarda fiyat artışları yaşanacak. Özellikle Intel Raptor Lake işlemciler odağında artışların olacağı belirtiliyor.

Yılın ikinci çeyreğinde bilgisayar bölümü yüzde 25 civarında kayıp yaşayan Intel kâr marjını optimize edeceğini duyurmuştu. Yapılan fiyat artışları Intel’in mali tablolarında dördüncü çeyrekte yansımaya başlayacak.

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