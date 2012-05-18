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Intel'den gençleri hedefleyen IQ web dergisi

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ivy Bridge işlemciler ile başarılı bir yıl geçirmeyi planlayan Intel, bunun yanında sosyal projelere de ağırlık veriyor. Firmanın hayata geçirdiği IQ sitesi, kendisine ve ortaklarına ait önemli gelişmeleri takipçilerine aktarmayı amaçlıyor.

Flipboard tarzında bir tasarıma sahip olan IQ bir web dergisi. Karo şeklinde haberler ekranı kaplamışken, haberlerin önemine göre karoların boyutu da değişiyor. Tüm haberler anasayfada gösteriliyor. Karolara tıklandıktan sonra haberin sayfası geliyor ve bu sayfadan sosyal ağlara paylaşım yapılabiliyor. Ayrıca yazarın bilgileri de bu sayfada yer alıyor. Haberin devamına veya kaynağına ise alttaki linkten ulaşılabiliyor.

Mobil platformlardan da erişilebilen site için herhangi bir uygulama veya yazılım kurmak gerekmiyor. Sadece kaynaktaki adrese tıklamak yeterli. Intel platformu dokunmatik ekranları baz alarak tasarladığını belirtiyor.

Temel amacı marka tanıtımını ön plana çıkarmak olarak açıklanan IQ platformunun hedefi ise bilişime ilgili gençler. Platform şu an beta aşamasında.

http://iq.intel.com/ Yorum Yaz
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niuchiamaoui 7 yıl
Metro UIya benzettim bir an.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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07ugur 7 yıl
Site dizaynı biraz karışık gibi.
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Executor Arhentir 7 yıl
güzel gelişme
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E_Aydin35 7 yıl
Aslında sanki daha önceden yapılabilir bir projeydi belkide tam kafada oturmadı istenilenler, am agerçekten önemli haberler bilgiler var, inceledim gayet güzel..
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ama=neden 7 yıl
Metro UI'nin kullanışsız hali
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miraclee25 7 yıl
@paradoksumsu +1
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JohnLord 7 yıl
paradoksumsu
Metro UIya benzettim bir an.

Sırf bunu yazmak için girmiştim konuya
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sarjaleti 7 yıl
Metro UI'ya benzettim bir an.
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Nef'i 7 yıl
İyi bir gelişme.
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