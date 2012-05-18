Intel'den gençleri hedefleyen IQ web dergisi

Ivy Bridge işlemciler ile başarılı bir yıl geçirmeyi planlayan Intel, bunun yanında sosyal projelere de ağırlık veriyor. Firmanın hayata geçirdiği IQ sitesi, kendisine ve ortaklarına ait önemli gelişmeleri takipçilerine aktarmayı amaçlıyor.





Flipboard tarzında bir tasarıma sahip olan IQ bir web dergisi. Karo şeklinde haberler ekranı kaplamışken, haberlerin önemine göre karoların boyutu da değişiyor. Tüm haberler anasayfada gösteriliyor. Karolara tıklandıktan sonra haberin sayfası geliyor ve bu sayfadan sosyal ağlara paylaşım yapılabiliyor. Ayrıca yazarın bilgileri de bu sayfada yer alıyor. Haberin devamına veya kaynağına ise alttaki linkten ulaşılabiliyor.





Mobil platformlardan da erişilebilen site için herhangi bir uygulama veya yazılım kurmak gerekmiyor. Sadece kaynaktaki adrese tıklamak yeterli. Intel platformu dokunmatik ekranları baz alarak tasarladığını belirtiyor.





Temel amacı marka tanıtımını ön plana çıkarmak olarak açıklanan IQ platformunun hedefi ise bilişime ilgili gençler. Platform şu an beta aşamasında.