Intel’den rekor mali yıl tabloları

Daralan bilgisayar pazarından en az şekilde etkilenmek için farklı sektörlere yatırım yapan Intel, başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. 2016 yılını rekorlarla geride bırakan şirket, Nesnelerin İnterneti ve NVMe SSD sektörlerinde büyüme gösterdi.

Yatırımlar Meyvelerini Veriyor

Firmadan yapılan açıklamaya göre geçen yılın son çeyreğinde 16.4 milyar dolar gelir elde edildi. Net kar 3.9 milyar dolar olarak gerçekleşirken hissedarlara 1.2 milyar dolar temettü dağıtıldı ve 533 milyon dolar karşılığında 15 milyon adet hisse senedi geri alındı.

2016 yıl genelinde ise tahminlerin üzerinde rakamlar ortaya çıktı. Toplam gelir 59.4 milyar dolar olurken net kar ise 10.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıl genelinde hissedarlara toplam 4.9 milyar dolar temettü dağıtıldı ve 5 milyar dolar karşılığında 81 milyon hisse geri alındı.

Firmada en fazla büyümeyi Nesnelerin İnterneti ve NVMe çözümleri gösterdi. Nesnelerin İnterneti bölümü son çeyrekte yıllık yüzde 16 artışla 726 milyon dolar gelir elde ederken, NVMe bölümü de yüzde 25 artışla 816 milyon dolar gelire ulaştı. Sunucu, bilgisayar, güvenlik bölümleri ise tek haneli büyüme rakamlarında kaldı.

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2017 yılı Intel için hem kolaylık hem de zorluklar getirecek. Nesnelerin İnterneti ve özellikle Optane bellek teknolojisi ile NVMe bölümünün büyümesi bekleniyor. Ayrıca firma sürücüsüz araç teknolojilerine de önemli yatırımlar yaptı.

Bununla birlikte AMD Zen mimarisinin gelişi ile birlikte Intel oldukça zorlanacak. Hem bilgisayar hem de sunucu tarafında AMD çok iyi hazırlandı ve bu kez meydanı boş bırakmaya niyeti yok. Bu bakımdan işlemci pazarında Intel’in pazar kaybettiğine şahit olabiliriz. Firma bu yıl gelirlerde durgun bir seyir bekliyor.