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Intel’den rekor mali yıl tabloları

Geçen yıl işlemci haricinde farklı sektörlere de yatırımlarını devam ettiren Intel, gelirlerinde büyük artış elde etti. Firma son yılların en iyi mali tablolarından birisine imza attı.
2 yıl
2,3b
1
34
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Daralan bilgisayar pazarından en az şekilde etkilenmek için farklı sektörlere yatırım yapan Intel, başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. 2016 yılını rekorlarla geride bırakan şirket, Nesnelerin İnterneti ve NVMe SSD sektörlerinde büyüme gösterdi.

Yatırımlar Meyvelerini Veriyor

Firmadan yapılan açıklamaya göre geçen yılın son çeyreğinde 16.4 milyar dolar gelir elde edildi. Net kar 3.9 milyar dolar olarak gerçekleşirken hissedarlara 1.2 milyar dolar temettü dağıtıldı ve 533 milyon dolar karşılığında 15 milyon adet hisse senedi geri alındı.

2016 yıl genelinde ise tahminlerin üzerinde rakamlar ortaya çıktı. Toplam gelir 59.4 milyar dolar olurken net kar ise 10.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıl genelinde hissedarlara toplam 4.9 milyar dolar temettü dağıtıldı ve 5 milyar dolar karşılığında 81 milyon hisse geri alındı.

Firmada en fazla büyümeyi Nesnelerin İnterneti ve NVMe çözümleri gösterdi. Nesnelerin İnterneti bölümü son çeyrekte yıllık yüzde 16 artışla 726 milyon dolar gelir elde ederken, NVMe bölümü de yüzde 25 artışla 816 milyon dolar gelire ulaştı. Sunucu, bilgisayar, güvenlik bölümleri ise tek haneli büyüme rakamlarında kaldı.

Ayrıca Bkz. "Asus ZenFone 3 ailesi satışa çıkıyor"

2017 yılı Intel için hem kolaylık hem de zorluklar getirecek. Nesnelerin İnterneti ve özellikle Optane bellek teknolojisi ile NVMe bölümünün büyümesi bekleniyor. Ayrıca firma sürücüsüz araç teknolojilerine de önemli yatırımlar yaptı.

Bununla birlikte AMD Zen mimarisinin gelişi ile birlikte Intel oldukça zorlanacak. Hem bilgisayar hem de sunucu tarafında AMD çok iyi hazırlandı ve bu kez meydanı boş bırakmaya niyeti yok. Bu bakımdan işlemci pazarında Intel’in pazar kaybettiğine şahit olabiliriz. Firma bu yıl gelirlerde durgun bir seyir bekliyor. 

 

http://wccftech.com/intel-corp-posts-record-earnings-q4-2016-analysis-advisory/ Yorum Yaz
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Virinom 2 yıl en beğenilen virtiöz
virtiöz
Eeee enayiler sağolsun 3 sene sonra çöp olacak işlemciye 1500 lira verenler olduğu sürece daha çok kâr eder bu kan emiciler

Şu mantığı anlamıyorum ya hocam sanane. Para benim değil mi istersem 10bin de veririm. Sonuçta pazarda isteyene düşük fiyatlı işlemciler de var bütçesi olmayan onlardan alır. Ayrıca 2600k bile hala iş yapıyorsa inan 3 sene sonra çöp olmaz.
virtiözEeee enayiler sağolsun 3 sene sonra çöp olacak işlemciye 1500 lira verenler olduğu sürece daha çok kâr eder bu kan emiciler
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1 Yanıt Yanıtla +22
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Virinom 2 yıl virtiöz
virtiöz

Virinom
virtiöz
Eeee enayiler sağolsun 3 sene sonra çöp olacak işlemciye 1500 lira verenler olduğu sürece daha çok kâr eder bu kan emiciler

Şu mantığı anlamıyorum ya hocam sanane. Para benim değil mi istersem 10bin de veririm. Sonuçta pazarda isteyene düşük fiyatlı işlemciler de var bütçesi olmayan onlardan alır. Ayrıca 2600k bile hala iş yapıyorsa inan 3 sene sonra çöp olmaz.

Bende senin mantığını anlamıyorum,madem uygun fiyatlı işlemcileri var neden o zaman pahalısını alıyorsun size pahalısını aldırtan sebep ne,ha ben egomu tatmin etmek istiyorum de veya parayı çöpten topluyorum de o zaman anlarım

Cevap basit kimi insan fiyat/performans oranına bakarken kimi insan da performansa bakar.
Sonuçta o işlemciyi kullanırken hızını f/p oranı değil sadece performansı belirliyor.
virtiözVirinomvirtiözEeee enayiler sağolsun 3 sene sonra çöp olacak işlemciye 1500 lira veren...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Mete Can Karahasan 2 yıl virtiöz
Milletin ağzı torba değil ki büzesin.
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DH Misafiri 2 yıl
SA HERKESE KOLAY GELSİN ŞİMDİ BİR KONUDA BİR ŞEY SÖYLEMEK VE YEMEK DE BENİMDE TUZUM OLSUN İSTİYORUM. İLKİN SAMSUNG GALAXY S2 Yİ BİLMEYENİNİZ YOKTUR. SENE 2017 S2 İKİNCİ EL BİR TELEFON ALDIM İNANCIN OLSUN ŞUAN BİLE ŞUAN ÇIKAN SIFIR TELEFONLARA BİLE KAFA TUTUYOR ÖRNEK OLARAK J2-J3-J5 FALAN BU TELEFONLAR EN YENİ İŞLEMCİLER FALAN KULLANMALARINA RAĞMEN DONMALAR KASMALAR KENDİ KENDİNE AÇILIP KAPANMALAR YAŞANIYOR. AMA S2 DE BU TELEFONLAR KADAR KESİNLİKLE SIKINTILAR YOK VE ESKİ OLMASINA RAĞMEN HALEN STABİL ÇALIŞIYOR. BURADA NEYİ ANLATMAK İSTİYORUM ONA GELEYİM BU GÜN BEN İ7 2600K BİR BİLGİSAYAR KULLANIYORUM VE BU BİLGİSAYARI İKİNCİ EL ALDIM İNANIR MISIN İ7 2600K İLE İ7 6700K İLE ARASINDA ÖYLE AHIM ŞAHIM BİR FARK YOK İŞİNİZİ FAZLA İLE GÖRÜYOR VE SENE 2017 6 YILLIK BİR İŞLEMCİ VE İNANIYORUM Kİ BU İŞLEMCİ BENİ EN KÖTÜ 5 SENE RAHAT BİR ŞEKİLDE GÖTÜRECEKTİR. ŞİMDİ BEN ZENGİN BİR İNSAN DEĞİLİM BÜTÜN PARÇALARI TEK TEK İKİNCİ EL SIFIR ŞEKLİNDE GÜCÜMÜN YETTİĞİ ŞEKİLDE ALDIM VE PİŞMAN DEĞİLİM. KISACASI KALİTELİ ÜRÜN PAHALI OLABİLİR AMA UZUN ÖMÜRLÜ VE SAĞLAMDIR SİZE KESİNLİKLE YARI YOLDA BIRAKMAZ
SİZE KALMIŞ AMA BİR YERDE İLERİYE YATIRIM BİR YERDE GÜNÜ BİRLİK YATIRIM SİZE KALMIŞ. SAKIP SABANCININ DEDİĞİ GİBİ UCUZ MAL ALACAK KADAR ZENGİN DEĞİLİM
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metekmete 2 yıl
fx serisi amd nin 5 yıl geriye götürdü kesinlikle bi silkelenip amdnin kendisine gelmesi lazım.
2014 den buyana fx almak mantıklı değil.
param yoksa ikinci el intel alırım.
intel alırsan ana kartı da işlemcisi de ikinci elde para eder zarar etmezsin.
intel pahalı değil.
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VETERINARY 2 yıl
Ne tuhaf elemanlar var ya zorla amd aldıracaklar paramız var alıyoruz sanane.
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Yoizhik 2 yıl
eee naapıyoruz alıyomuyuz intel hissesi şimdi
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MogoLKhan 2 yıl
Saflar sağolsun gta da 2 fps fazla alacam diye gidip i3 6100 alırlar 2 sene sora pc yavaşlayıp zombi gibi ağırlaşınca i3 7100 alırlar .
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kadirirdem 2 yıl
Neredeyse tekele gidiyorlar normaldir.
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Iron Mask 2 yıl
Bu tablo 6 yıllık görüldüğü gibi Intel hep aynı fiyata satıyor.
Sorun şu ki ülkemizde eskiye göre artık daha zor iş bulunuyor
Bulabilmeyi başarabilenler eskiye göre çok çalıştırılıyor
Ve eskiye göre dolar bazında daha az maaş alıyor.
Ondan sonra gelmiş yok Intel fahiş, Intel açgözlü, Intel kazıkçı.
Sen derdini git ülkeyi yönetenlere anlat.
Ama koruma ordusu elindeki amd işlemciyi monte edip (anakarta değil tabii) gönderebilirler.
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virtiöz 2 yıl Iron Mask
Iron Mask
Bu tablo 6 yıllık görüldüğü gibi Intel hep aynı fiyata satıyor.
Sorun şu ki ülkemizde eskiye göre artık daha zor iş bulunuyor
Bulabilmeyi başarabilenler eskiye göre çok çalıştırılıyor
Ve eskiye göre dolar bazında daha az maaş alıyor.
Ondan sonra gelmiş yok Intel fahiş, Intel açgözlü, Intel kazıkçı.
Sen derdini git ülkeyi yönetenlere anlat.
Ama koruma ordusu elindeki amd işlemciyi monte edip (anakarta değil tabii) gönderebilirler.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bu tabloda beni doğruluyor,alıyolar çünkü adamlar kaç dolardan satarsa satsın çatır çatır alıyolar,aynı iPhone kullanıcıları gibi,sanki dolarada enflasyon geldi i7 239$ dan 439$ gelmiş,başımıza musallat edilenler ayrı konu,15 senede ülkenin geldiği durum ortada dolar olmuş 4lira, köle gibi çalışıp günde 40 lira kazanan adamda i7 alıyo,neymiş render yapıyomuş sorsan kaç kere render yaptın diye o ne der,,bakın tekrar söylüyorum kullanım amacı meslek icabı olanları tenzi ediyorum, günlük ev kullanımı için alanlar gaza gelip (bazen bende hevesleniyorum)bu sömürücülerin tezgahına gelip alınterini çöpe atıyolar,artı ithalata giden her damla bize siyasi baskı olarak geri geliyo,konunun siyasi boyutuna hiç değinemeyecem
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virtiöz 2 yıl
F/p ciler nerdesiniz,kurtarın beni bu zenginlerin elinden
zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış
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jitemci 2 yıl
RYZEN İŞLEMCİLER GELİNCE TABLO DEĞİŞİR GİBİ
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virtiöz 2 yıl
Tamam beyler para sizin tabikide istediğiniz işlemciyi alabilirsiniz ama pahalı işlemciler intelin fiyat politikasında katı davranmasına neden oluyo bir iki sene sıkın dişinizi almayın adam olsunlar
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wolwes 2 yıl virtiöz
i7 lerde hyper-threading dedigimiz bir teknoloji var i7 lerin olayı da bu zaten yoksa sırf oyun oynayacaksan i5 alabilirsin tabi ki hatta gidip konsol bile alabilirsin.
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