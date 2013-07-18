Intel'den yılın ikinci çeyreğinde 12.8 milyar dolarlık gelir





Sadece masaüstü segmentinde değil, akıllı telefon ve tablet segmentinde de mücadele veren Intel, bununla birlikte inişli çıkışlı grafiğini devam ettiriyor. Yılın ikinci çeyreği mali tablosu da bunun göstergesi.





Firmanın açıkladığı yılın ikinci çeyreği mali tablosuna göre elde edilen çeyrek dönem geliri 12.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Önceki çeyreğe göre yüzde 2'lik bir artış sözkonusu. Firmanın kar marjı yüzde 58.3 olurken, faaliyet karı ise önceki çeyreğe göre yüzde 8'lik artışla 2.7 milyar dolara yükseldi. Net kar ise 2 milyar dolar oldu.





Firmanın bölümleri ise çeyreği kayıpla kapattı. PC İstemci grubu yıl bazında yüzde 7.5 düşüşle 8.1 milyar dolar gelir elde ederken, Veri Merkezi grubu yıl bazında durgun bir seyir ile 2.7 milyar dolar gelir elde etti. Mimari grubu ise yıllık yüzde 15 kayıpla 942 milyon dolar geliri hanesine yazdırdı. Bu çeyrekte Ar-Ge ve satın almalar için harcanan para 4.7 milyar dolar oldu.





Firmanın önümüzdeki çeyrek beklentisi ise 13.5 milyar dolara yükselmiş durumda. Haswell mimarili işlemciler piyasada büyük kabul görürken, Silvermont tabanlı Bay-Trail çözümlerinin de firmanın gelirlerine katkı yapması bekleniyor.

http://www.intc.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=778043