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Intel'den yılın ikinci çeyreğinde 12.8 milyar dolarlık gelir

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'den yılın ikinci çeyreğinde 12.8 milyar dolarlık gelir

Sadece masaüstü segmentinde değil, akıllı telefon ve tablet segmentinde de mücadele veren Intel, bununla birlikte inişli çıkışlı grafiğini devam ettiriyor. Yılın ikinci çeyreği mali tablosu da bunun göstergesi.

Firmanın açıkladığı yılın ikinci çeyreği mali tablosuna göre elde edilen çeyrek dönem geliri 12.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Önceki çeyreğe göre yüzde 2'lik bir artış sözkonusu. Firmanın kar marjı yüzde 58.3 olurken, faaliyet karı ise önceki çeyreğe göre yüzde 8'lik artışla 2.7 milyar dolara yükseldi. Net kar ise 2 milyar dolar oldu.

Firmanın bölümleri ise çeyreği kayıpla kapattı. PC İstemci grubu yıl bazında yüzde 7.5 düşüşle 8.1 milyar dolar gelir elde ederken, Veri Merkezi grubu yıl bazında durgun bir seyir ile 2.7 milyar dolar gelir elde etti. Mimari grubu ise yıllık yüzde 15 kayıpla 942 milyon dolar geliri hanesine yazdırdı. Bu çeyrekte Ar-Ge ve satın almalar için harcanan para 4.7 milyar dolar oldu. 

Firmanın önümüzdeki çeyrek beklentisi ise 13.5 milyar dolara yükselmiş durumda. Haswell mimarili işlemciler piyasada büyük kabul görürken, Silvermont tabanlı Bay-Trail çözümlerinin de firmanın gelirlerine katkı yapması bekleniyor.

http://www.intc.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=778043 Yorum Yaz
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Guest-B61CB1CD0 5 yıl en beğenilen
Vay be adam isterki Türkiye'den de böyle şirketler çıksın.
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Rubisco 5 yıl
Zamanında askeri elektronik alanında Aselsana rakip teknolojiler peşine düştüğünüzde adamların generallerin hükümetten adamların gelip bırakın bu işleri bilmemneleri diyip zorla engelledikleri dünya kadar zarara soktukları aynı memleketten mi bahsediyorz?
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etlik 5 yıl
Bizdeki bilim adamlarına sahip çıkıp, ülkemizde olanak sağlayıp beyin göçüne engel olursak ülkemizde de böyle şirketleri görürüz.
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Nokia Specialist 5 yıl
tubitak zaten am3 tabanli cpu uretmisti. 130nm. turkiyenin kendi yari iletken firmasi kurmasi icin devletin katki yapmasi lazim. birkaç ay tmsc de dilencilik yapariz (iyi bir arge çalismasinin urunu olmasi lazim amd,nvidia ve intel gibi kendi fabrikalari olan şirketler gibi.). birkaç ay sonra kazanilan parayla ufak bi fabrika kurulur. (en az 32nm ureten fabrika lazim yoksa işimiz yaş) ilk başta zarar etse de gelecekte buyuk karlar yapacağini dusunuyorum. gerçi uretilen cpu lar thy gibi olur kazik, bizde ucuz diye sunexpress gibi firmalara yoneliriz. turkiyenin bu alanlarda gelismesi lazim. baska ulkelerden malzeme alip turkiyede montaj etmekle olmaz bu iş(beko,vestel,casper gibi). arge ye de muhendisleri baska firmalardan getirtmek için sağlam para lazim. para para paraa. aselsan olayina da katiliyorum.
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imOKAY 5 yıl
halkın ve politikacılarının(evet politikacıları halktan ayrı tuttum çünkü bence politikacılar halk tarafından hangisini daha çok dışlayalım halktan diye seçillyor) günü birlik gelecek ideallerinden dolayı böyle bir arge olmaz türkiyede...

Dendiği gibi nükleer çalışmalar bir günde ilerlemiyor... Aynı şekilde ilerleme kaydeden ASELSAN gibi bir kuruluşun çalışanları da bir arge de ilerlediğinde araba kullanma yetenekleri çok azaldığı için trafik kazasında ölüyorlar(!)
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Mehmet.Akif 5 yıl
Ülkemizden böyle şirketlerin çıkabilmesi ve tamamen TÜrk şirketleri olabilmeleri için, öncelikle bizim kendi ARGE sistemimizi oturtmamız lazım.
Ayrıca, ülkemizin teknolojik gelişim yapacak firmaları desteklemesi gerekli. Özellikle güvenliği sağlanmalıdır. Bir sürü beyin göçü de yaşanıyor. BU beyin göçlerini, onlara daha iyi fırsatlar vererek aşarsınız. Siz o arada dersiniz ki, ben bu adamlara çok para veriyorum. Bİr şey alamadık daha. Ama, bilim zaman işidir. Zamanla kişiler gelişim kateder. Millet atom bombasını bir günde bulmadı.
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dirokzan 5 yıl
Mobil anlamda iyi bir atılım yapmasi şart
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Guest-B61CB1CD0 5 yıl en beğenilen
Vay be adam isterki Türkiye'den de böyle şirketler çıksın.
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