Internet Explorer 10, Windows Phone'a geliyor

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Bilgisayar platformunda en çok kullanılan tarayıcı ünvanını Google Chrome'a kaptıran Internet Explorer'un yeni versiyonu, bugün Windows Phone zirvesinde gerçekleştirilen duyuru ile mobil sektör için resmiyet kazandı. Internet Explorer 10, performans testlerindeki sonucuyla göz doldurdu.
Windows Phone 7.5'te bulunan IE mobil tarayıcısına oranla dört kat daha yüksek JavaScript performansına sahip olan IE 10, HTML5 uygulamalarda dokunmatik desteği gibi çok daha fazla HTML5 özelliği içerecek ve milyonlarca Windows bilgisayarı kötü niyetli sitelerden koruyan anti-kimlik avı desteğini yapısında ihtiva edecek.
WP zirvesinde SunSpider test sonuçlarını paylaşan Microsoft, Samsung Galaxy S III, HTC One S ve iOS 6 Beta yüklü iPhone 4S karşısında Nokia tarafından Windows Phone 8'in donanım desteğini sonuna kadar kullanan prototip modelin ilk sırayı kaptığını gözler önüne serdi. Tarayıcılar konusunda yıllardır büyük tecrübe edinen Redmond merkezli Microsoft'u ilerleyen dönemlerde mobil sektördeki başarılı çözümleriyle görmeye devam edeceğiz.
http://www.engadget.com/2012/06/20/microsoft-unveils-internet-explorer-10-for-windows-phone-very-s/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yazılımdan tek anladığın tarayıcıysa haklısın.
tamam windows'a entegre ediyorlar o sayede ie kullanılıyor da, windows'u google mı yazıyor onu sorarım sana? ya da office denen bilgisayar kullanımında en çok gereksinim duyulan programı kim yazıyor? rakibi var mı? yok.
dünya'nın en büyük yazılım şirketi microsoft'tur. sevsek de sevmesek de böyle.
Android'li iki model de 4 çekirdekli.
Asfalt ağlamış gerçekten.
Umduğumdan daha başarılı bir iş çıkartacaklar gibi.
Doğru explorer windows'a entegre gelmeseydi chrome ie'nin eline yüzüne vermeyecekti.Ki şu hali ile bile vermiyor.çok haklısınız.Bu adamlar yazılımlarının süper olmasından dolayı padişah gibi oturmuyor o tahtlarında yoksa kim demiş bunlar tekelliği yüzünden satıyor bu yazılımları diye.Katılıyorum.
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