Microsoft: İnternete paylaşılan veriler serbesttir ve biz de kullanırız

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Üretken yapay zekâ teknolojilerinin yükselişi ile birlikte önemli bir sorun oraya çıktı. Bu sistemler nasıl eğitilecek? Bir fikri hak davasına konu olmamak adına şirketler daha çok kullanıcıların herkese açık paylaştığı içerikleri tercih ediyor. Microsoft bunu net bir dille ifade etti.

Kullanıcı verisi sorunsalı

Microsoft AI bölümü başkanı Mustafa Suleyman, internette herkese açık olarak paylaşılan verilerin ücretsiz olduğunu ve herhangi bir telif konusu olmadan eğitim için kullanılabileceğini belirtti. Sadece özel platformlarda yayınlanan ve yazarın telif notu eklediği içerikler hariç.

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Yani sosyal medya dahil insanların herkes açık paylaştığı tüm içerikler yapay zekâ sistemleri tarafından eğitim için kullanılabilir. Zaten Suleyman bir sosyal medya platformunda kullanıcının paylaştığı bir içeriğin başka birisi tarafından izin almaksızın yeniden kullanılabildiğini veya paylaşılabildiğini söylüyor.

Microsoft’un açıklamaları bir nevi malumun ilamı oldu. İnternet ortamında kullanıcıların içeriklerini koruyacak bir mekanizma mevcut değil. Sosyal medya devleri veya YouTube gibi içerik platformları genel olarak bir karar alırsa belki etkisi olabilir.

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