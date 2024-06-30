Microsoft: İnternete paylaşılan veriler serbesttir ve biz de kullanırız

Kullanıcı verisi sorunsalı
Microsoft AI bölümü başkanı Mustafa Suleyman, internette herkese açık olarak paylaşılan verilerin ücretsiz olduğunu ve herhangi bir telif konusu olmadan eğitim için kullanılabileceğini belirtti. Sadece özel platformlarda yayınlanan ve yazarın telif notu eklediği içerikler hariç.
Yani sosyal medya dahil insanların herkes açık paylaştığı tüm içerikler yapay zekâ sistemleri tarafından eğitim için kullanılabilir. Zaten Suleyman bir sosyal medya platformunda kullanıcının paylaştığı bir içeriğin başka birisi tarafından izin almaksızın yeniden kullanılabildiğini veya paylaşılabildiğini söylüyor.
Microsoft’un açıklamaları bir nevi malumun ilamı oldu. İnternet ortamında kullanıcıların içeriklerini koruyacak bir mekanizma mevcut değil. Sosyal medya devleri veya YouTube gibi içerik platformları genel olarak bir karar alırsa belki etkisi olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.