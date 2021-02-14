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    İnternet reklamlarına da vergi geliyor

    ABD’de eyalet yönetimleri kullanıcılara gösterimi yapılan internet reklamlarından vergi kesilmesini istiyor. İlk kabul edilen kanun yüzde 10 seviyesine kadar kesinti ön görüyor.
    14 Şubat 2021, 13:00 (3 gün)
    2,8b
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    30
    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    7

    İnternet reklamlarına da vergi geliyor
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    ABD Maryland eyalet senatosu internet üzerinde yayınlanan reklamlar için vergi ödenmesini gerektiren yasayı kabul etti. Daha önce Vali tarafından reddedilen taslak hafta içerisinde ikinci kez senatodan geçti. Böylece ülkede internet reklamlarına vergi koyan ilk eyalet oldu.

    İnternet reklamlarına vergi

    Normalde internet devleri elde ettikleri gelir üzerinden belirli oranlarda devlete vergi ödüyor. Gelirler içerisinde de reklamlar, satışlar veya sponsorluk gibi türler yer alıyor. Maryland eyaleti ise internet reklamları için ayrı bir vergi peşinde.

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    Elbette vergiler kasaya girmeyecek. Tamamının eyaletteki eğitim kurumlarının geliştirilmesine harcanacağı belirtiliyor. Senato eyalette yaşayan 6 milyon internet kullanıcısına reklam gösterilmesinin bir bedeli olmasını ve bunu da internet reklamcılığının geliştirilmesine dolaylı katkı sağlayacak eğitim kalitesinin arttırılması için harcanmasını istiyor.

    Kanuna göre eyalette reklam gelirleri 1 milyon doları aşan işletmeler vergiye tabi. Global yıllık kazancı 100 milyon doların altındaysa vergi vermeyecek. 100 milyon dolar – 1 milyar dolar arasında yüzde 2.5, 1 milyar dolar – 5 milyar dolar arasında yüzde 5, 5 milyar dolar – 15 milyar dolar arasında yüzde 7.5 ve 15 milyar dolar üzerinde yüzde 10 kesinti yapılacak.

    Haliyle internet işletmeleri kanuna karşı çıkıyor. İnternet devleri de dahil eyaletteki işletmeler kanunun girişimciliği baltalayacağını belirtiyor. Geçen yıl bir koalisyon oluşturan bu işletmeler muhtemelen kanunun iptali için başvuracak. Ne var ki diğer eyaletlerde de benzer kanun taslakları gündeme gelmiş durumda.



    https://arstechnica.com/tech-policy/2021/02/maryland-becomes-first-state-in-the-nation-to-tax-digital-advertising/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    MrCaner (Caner Karadağ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen WB
    Ülkemize değil hükümetimize. Ülkeler değişmez ama hükümetler değişir.
    Yanıtla +45
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    WB 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ulkemize saydirmak icin habere giren muhalifin hazin oykusu..
    6 Yanıt Yanıtla +21
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    P Proprietor (Akif Altun) 3 gün ( Mesaj Silindi ) WB
    Bizde büyük ihtimalle zaten vardı
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    talhabşş 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    bizde de ödeniyormu bu şey??
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    S sultanneb 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Peki fenomenler ?
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    K konusancpu 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Geç kalınmış bir karar televizyoncusu reklamcısı vergi ödüyor internete yok
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    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Nası yani biz ödüyoruz bu adamlar ödemiyormuydu. Oyun böyük.
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    O ozgeleringeris 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Olması gereken buydu hele fenomenlere artık vergi getirilmeli yalılarda yaşamaya başladılar
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    S scapegoat111 (Şahin Duran) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    din vergisi isteriz
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    ankaland (mehmet yok) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    15 milyar dolar üzerinde yüzde 10 vergi diyor.. bizde 15 tl üstü %18 alınıyor.. batı bizden çok geride..
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    E ewaer1884 (ismail kaçar) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben evde bazen en iyi diş fırçasını oral-b üretiyor diyorum benden vergi alırlar mı ?
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu clickbait haberlerinizden gerçekten tiksinmeye başladık.
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    borukuzen (faruk puka) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu hükümet vergilendirme konusunda tam bir dahi! Dünyada bu konuda üstümüze tanımam.



    2023'e kadar vatandaşı şaşırtacak pek çok yeni vergiler icat edilecektir, hiç şüpheniz olmasın.



    Bir de hükümete kızıyoruz. Adamlar çalışıyor abi
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