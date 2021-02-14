İnternet reklamlarına da vergi geliyor

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ABD Maryland eyalet senatosu internet üzerinde yayınlanan reklamlar için vergi ödenmesini gerektiren yasayı kabul etti. Daha önce Vali tarafından reddedilen taslak hafta içerisinde ikinci kez senatodan geçti. Böylece ülkede internet reklamlarına vergi koyan ilk eyalet oldu.

İnternet reklamlarına vergi

Normalde internet devleri elde ettikleri gelir üzerinden belirli oranlarda devlete vergi ödüyor. Gelirler içerisinde de reklamlar, satışlar veya sponsorluk gibi türler yer alıyor. Maryland eyaleti ise internet reklamları için ayrı bir vergi peşinde.

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Elbette vergiler kasaya girmeyecek. Tamamının eyaletteki eğitim kurumlarının geliştirilmesine harcanacağı belirtiliyor. Senato eyalette yaşayan 6 milyon internet kullanıcısına reklam gösterilmesinin bir bedeli olmasını ve bunu da internet reklamcılığının geliştirilmesine dolaylı katkı sağlayacak eğitim kalitesinin arttırılması için harcanmasını istiyor.

Kanuna göre eyalette reklam gelirleri 1 milyon doları aşan işletmeler vergiye tabi. Global yıllık kazancı 100 milyon doların altındaysa vergi vermeyecek. 100 milyon dolar – 1 milyar dolar arasında yüzde 2.5, 1 milyar dolar – 5 milyar dolar arasında yüzde 5, 5 milyar dolar – 15 milyar dolar arasında yüzde 7.5 ve 15 milyar dolar üzerinde yüzde 10 kesinti yapılacak.

Haliyle internet işletmeleri kanuna karşı çıkıyor. İnternet devleri de dahil eyaletteki işletmeler kanunun girişimciliği baltalayacağını belirtiyor. Geçen yıl bir koalisyon oluşturan bu işletmeler muhtemelen kanunun iptali için başvuracak. Ne var ki diğer eyaletlerde de benzer kanun taslakları gündeme gelmiş durumda.

https://arstechnica.com/tech-policy/2021/02/maryland-becomes-first-state-in-the-nation-to-tax-digital-advertising/

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