Google'ı çökerten arama sorguları keşfedildi: Apple, iOS, Windows ve dahası

Tam Boyutta Gör Hacker forumu Hacker News kullanıcıları, Google'ın arama motorunu devre dışı bırakan bir dizi arama sorgusu keşfettiler. Bu sorgular arama motorunun çökmesine ve bir hata mesajı vermesine neden oluyordu.

İnanmayacaksınız ama bu bir oyun 3 gün önce eklendi

Google'ı çökerten anahtar kelimeler "kaç emoji" ifadesinin varyasyonlarıydı. İlk başta, arama motoru yavaş çalışmaya başlıyor ve ardından bir mesaj beliriyordu: "Üzgünüz, ancak talebiniz işlenirken dahili bir sunucu hatası oluşmuş gibi görünüyor. Mühendislerimiz bilgilendirildi ve sorunu çözmek için çalışıyorlar. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.".

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Google arama motorunu çökerten sorgular

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how many emojis on windows

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how many emojis on ios has

how many emojis on ios has does

how many emojis on ios has does how has does how has does how

how many emojis on ios site:com

Tam Boyutta Gör Arama devi Google ise raporlara derhal yanıt verdi ve hatayı düzeltti, ardından arama motoru normal şekilde çalışmaya başladı. Şu anda bu arama sonuçlarıyla ilgili herhangi bir sorun görünmüyor ancak henüz keşfedilmemiş başka sorguların da arama motorunu çökertebileceği düşünülüyor.

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