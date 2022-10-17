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    Google'ı çökerten arama sorguları keşfedildi: Apple, iOS, Windows ve dahası

    Hacker News forumundaki kullanıcılar, Google arama motorunu "çökertmek" için kullanılabilecek bir takım ifadeler olduğunu keşfettiler.                           
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    Google'ı çökerten arama sorguları keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Hacker forumu Hacker News kullanıcıları, Google'ın arama motorunu devre dışı bırakan bir dizi arama sorgusu keşfettiler. Bu sorgular arama motorunun çökmesine ve bir hata mesajı vermesine neden oluyordu.

    Google'ı çökerten anahtar kelimeler "kaç emoji" ifadesinin varyasyonlarıydı. İlk başta, arama motoru yavaş çalışmaya başlıyor ve ardından bir mesaj beliriyordu: "Üzgünüz, ancak talebiniz işlenirken dahili bir sunucu hatası oluşmuş gibi görünüyor. Mühendislerimiz bilgilendirildi ve sorunu çözmek için çalışıyorlar. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.".

    Google'ı çökerten arama sorguları keşfedildi Tam Boyutta Gör

    Google arama motorunu çökerten sorgular

    • how many emojis on ios
    • how many emojis on apple
    • how many emojis on windows
    • how many emojis on lumia
    • how many emojis lumia
    • how many emojis in ios
    • how many emojis inside ios
    • how many emojis on ios has
    • how many emojis on ios has does
    • how many emojis on ios has does how has does how has does how
    • how many emojis on ios site:com
    Google'ı çökerten arama sorguları keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Arama devi Google ise raporlara derhal yanıt verdi ve hatayı düzeltti, ardından arama motoru normal şekilde çalışmaya başladı. Şu anda bu arama sonuçlarıyla ilgili herhangi bir sorun görünmüyor ancak henüz keşfedilmemiş başka sorguların da arama motorunu çökertebileceği düşünülüyor.
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    rayonrx 2 gün önce

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    slamdunk393 3 gün önce

    şu araba için ölmeye hazırım

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