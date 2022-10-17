Google'ı çökerten arama sorguları keşfedildi: Apple, iOS, Windows ve dahası

Google'ı çökerten anahtar kelimeler "kaç emoji" ifadesinin varyasyonlarıydı. İlk başta, arama motoru yavaş çalışmaya başlıyor ve ardından bir mesaj beliriyordu: "Üzgünüz, ancak talebiniz işlenirken dahili bir sunucu hatası oluşmuş gibi görünüyor. Mühendislerimiz bilgilendirildi ve sorunu çözmek için çalışıyorlar. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.".
Google arama motorunu çökerten sorgular
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