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İnternetin en tehlikeli isimleri Justin Bieber ve Amy Schumer

İnternet güvenliği konusunda yapılan son araştırmaya göre sanal dünyada hakkında en çok virüs ve zararlı yazılım bulunan ünlülerin Justin Bieber ve Amy Schumer olduğu açıklandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Intel Security tarafından müzik, sinema, spor ve sanat dünyasının ünlü isimlerine yönelik gerçekleştirilen araştırmaya göre internetin en tehlikeli isimleri belli oldu.
Buna göre Amerikalı komedyen Amy Schumer hakkında yapılana aramaların yüzde 16'lık bölümü virüslü ve kişisel veri güvenliğini tehlikeye atacak bağlantılardan oluşuyor. Schumer’i dünyaca ünlü sanatçı Justin Bibeber takip ediyor. Bieber hakkındaki arama sorgularının yüzde 15'lik bölümü zararlı yazılımlardan oluşuyor. Hacker’ların ve dolandırıcıların hedefindeki diğer ünlü isimlerin başında ise James Corden, Will Smith, Rihanna ve Miley Cyrus geliyor.
Özellikle genç internet kullanıcılarının takip ettikleri ünlü isimler hakkındaki son gelişmeleri, fotoğrafları ve videoları anında görmek istediklerini belirten Intel Security, ilgili sanatçılara dair ücretsiz şekilde sunulan telefon melodisi, duvar kağıdı ve benzeri içeriklerde fazlasıyla virüs bulunduğunu dile getiriyor.
İnternetin en tehlikeli isimleri Justin Bieber ve Amy Schumer
 

Torrent sitelerinden virüs bulaşma ihtimali yüksek 

Twitter ve Facebook gibi platformlar güvenli olmayan, riskli görülen bağlantıların paylaşılmasına çok fazla izin vermedikleri için kullanıcıların bu tür sitelerden zarar görmeleri ise kısmen daha az. Diğer taraftan torrent sitelerinde muazzam şekilde zararlı içeriklerin yer aldığına dikkat çeken uzmanlar, "Amy Schumer torrent" şeklinde bir aramayla virüslü bağlantıya tıklama olasılığının yüzde 33 düzeyinde olduğunu belirtiyorlar
Intel Security’den Gary Davis, gençlerin sanatçılar hakkındaki gelişmelerden sürekli haberdar olmak istediklerini ve bu amaç uğruna zararlı yazılımlarla daha kolay bağlantı kurabildiklerini ifade ediyor. Davis, bilgi için mutlaka güvenilir sitelere başvurulması gerektiğini ve kapsamlı güvenlik yazılımları kullanılmasını tavsiye ediyor.

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javaprof 3 yıl en beğenilen
justin bieber dinleyene zaten virüs bulaşsın.
Yanıtla +38
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tobepeople 3 yıl
Amy Schumer'i ilk defa duyan tek ben miyim?
2 Yanıt Yanıtla +27
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selcuksert38 3 yıl
kapitalist sistemin altın yumurtlayan tavuk olarak genç ergenlerin önüne koyduğu medya maymunu j.b.
Yanıtla +19
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Parallel Killer 3 yıl
niye like'a basamıyorum?
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huseyincarnege 3 yıl
hayır en telikelisi ajdar :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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DH Misafiri 3 yıl
Justin Bieber'a laf atmanız fazlasıyla kırıcı o bi insan sizlerde insansınız gerçekten utanıyorum sizin gibilere insan demeye çok ayıp yaptığınız sizleri kınıyorum ayrıca belieber değilim 21 yaşındayım ve bildiğim kadarıyla 20 yaşından sonrada ergen olunmuyo justin se 22 yaşındaymış lütfen biraz kendinizi ve çevrenizi sorgulayin madem belieber değilsin nasıl biliyorsun bunları yaşını falan derseniz herşeyi araştırıp sorgulayan bir insanımdir Allah herkese insan olmayı nasip etsin(amin)
1 Yanıt Yanıtla
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sabah moonwalk keyfi 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Justin Bieber'a laf atmanız fazlasıyla kırıcı o bi insan sizlerde insansınız gerçekten utanıyorum sizin gibilere insan demeye çok ayıp yaptığınız sizleri kınıyorum ayrıca belieber değilim 21 yaşındayım ve bildiğim kadarıyla 20 yaşından sonrada ergen olunmuyo justin se 22 yaşındaymış lütfen biraz kendinizi ve çevrenizi sorgulayin madem belieber değilsin nasıl biliyorsun bunları yaşını falan derseniz herşeyi araştırıp sorgulayan bir insanımdir Allah herkese insan olmayı nasip etsin(amin)

İnşallah troll'dur











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Hobar 3 yıl
Adamlar biliyor kimi avlayacağını.
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BekirTemel 3 yıl
Will dışında hepsi çöp sıkıntı yok.
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tobepeople 3 yıl
Amy Schumer'i ilk defa duyan tek ben miyim?
2 Yanıt Yanıtla +27
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mavizaman 3 yıl tobepeople
tobepeople

Amy Schumer'i ilk defa duyan tek ben miyim?

bende ilk kez duyuyorum tapesi vardır muhtemelen
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0MG90 3 yıl tobepeople
tobepeople

Amy Schumer'i ilk defa duyan tek ben miyim?

Comedy Central izleseydin bilirdin.
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selcuksert38 3 yıl
kapitalist sistemin altın yumurtlayan tavuk olarak genç ergenlerin önüne koyduğu medya maymunu j.b.
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javaprof 3 yıl en beğenilen
justin bieber dinleyene zaten virüs bulaşsın.
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