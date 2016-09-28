İnternetin en tehlikeli isimleri Justin Bieber ve Amy Schumer

Intel Security tarafından müzik, sinema, spor ve sanat dünyasının ünlü isimlerine yönelik gerçekleştirilen araştırmaya göre internetin en tehlikeli isimleri belli oldu.

Buna göre Amerikalı komedyen Amy Schumer hakkında yapılana aramaların yüzde 16'lık bölümü virüslü ve kişisel veri güvenliğini tehlikeye atacak bağlantılardan oluşuyor. Schumer’i dünyaca ünlü sanatçı Justin Bibeber takip ediyor. Bieber hakkındaki arama sorgularının yüzde 15'lik bölümü zararlı yazılımlardan oluşuyor. Hacker’ların ve dolandırıcıların hedefindeki diğer ünlü isimlerin başında ise James Corden, Will Smith, Rihanna ve Miley Cyrus geliyor.

Özellikle genç internet kullanıcılarının takip ettikleri ünlü isimler hakkındaki son gelişmeleri, fotoğrafları ve videoları anında görmek istediklerini belirten Intel Security, ilgili sanatçılara dair ücretsiz şekilde sunulan telefon melodisi, duvar kağıdı ve benzeri içeriklerde fazlasıyla virüs bulunduğunu dile getiriyor.

Torrent sitelerinden virüs bulaşma ihtimali yüksek Twitter ve Facebook gibi platformlar güvenli olmayan, riskli görülen bağlantıların paylaşılmasına çok fazla izin vermedikleri için kullanıcıların bu tür sitelerden zarar görmeleri ise kısmen daha az. Diğer taraftan torrent sitelerinde muazzam şekilde zararlı içeriklerin yer aldığına dikkat çeken uzmanlar, "Amy Schumer torrent" şeklinde bir aramayla virüslü bağlantıya tıklama olasılığının yüzde 33 düzeyinde olduğunu belirtiyorlar

Intel Security’den Gary Davis, gençlerin sanatçılar hakkındaki gelişmelerden sürekli haberdar olmak istediklerini ve bu amaç uğruna zararlı yazılımlarla daha kolay bağlantı kurabildiklerini ifade ediyor. Davis, bilgi için mutlaka güvenilir sitelere başvurulması gerektiğini ve kapsamlı güvenlik yazılımları kullanılmasını tavsiye ediyor.