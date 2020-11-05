iOS 14.2 & iPadOS 14.2 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler ve hata düzeltmeleri

Yeni duvar kağıtları, yeni emojiler, denetim merkezinden müzik tanıma, AirPods için iyileştirilmiş pil şarjı gibi önemli yenilikler içeren iOS 14.2 ve iPadOS 14.2 güncellemeleri yayınlandı.
Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone 5C'yi klasik ürünler listesine ekledi: Peki bu ne anlama geliyor?"İlginizi Çekebilir iOS 14.2 güncellemesiyle denetim merkezine müzik tanıma özelliği eklenecek
Yeniliklerin yanı sıra çeşitli hata düzeltmeleri de içeren güncellemelerle ilgili paylaşılan sürüm notları şu şekilde:
iOS 14.2 yenilikleri
- Hayvanlar, yiyecekler, yüzler, ev eşyaları, müzik aletleri, cinsiyet ayrımı belirtmeyen emojiler ve daha fazlasını içeren 100’den fazla yeni emoji
- Açık ve koyu mod sürümleriyle sekiz yeni duvar kâğıdı
- Büyüteç, iPhone 12 Pro’da ve iPhone 12 Pro Max’te bulunan LiDAR sensörünü kullanarak yakındaki kişileri algılayıp uzaklıklarını bildirebilir
- iPhone 12 için MagSafe’li Deri Kılıf desteği
- AirPods’unuzun tamamen dolu olduğu süreyi azaltarak pilin eskime hızını düşürmek amacıyla AirPods için pil şarj etme işlemi en iyi duruma getirilmiştir
- Ses yüksekliği işitme duyunuzu etkileyebilecek bir düzeye geldiğinde sizi uyaran kulaklık ses düzeyi bildirimleri
- Birden fazla AirPlay 2 uyumlu cihazda müzik çalmayı kolaylaştıran yeniden tasarlanmış AirPlay kontrolleri
- iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods ve CarPlay kullanarak HomePod ve HomePod mini ile interkom desteği
- Stereo, surround ses ve Dolby Atmos ses için HomePod’u Apple TV 4K’ya bağlayabilme
- Maruz Kalma Bildirimleri’yle ilgili, kimlik bilgilerinizi içermeyen istatistikleri katılımcı Toplum Sağlığı Merkezlerine sunma seçeneği
- Denetim merkezine eklenen Shazam müzik tanıma işlevi
*iOS 14.2 & iPadOS 14.2 güncellemeleri ile gelen yeni emojiler
iOS 14.2 hata düzeltmeleri
- Uygulamaların ana ekran dock’unda düzensiz olması
- Kamera başlatıldığında vizörün karanlık görünmesi
- Kilitli ekranda parola girmeye çalışırken klavyenin bazı dokunmaları algılamaması
- Anımsatıcılar’ın saptanmış olarak geçmiş zamanları göstermesi
- Fotoğraflar araç takımının içerik görüntülememesi
- Hava Durumu araç takımının fahrenhayta ayarlandığında yüksek sıcaklıkları santigrat cinsinden görüntülemesi
- Hava Durumu’ndaki Bir Saat Sonra Yağış grafiği açıklamasının yanlış bir şekilde yağışın ne zaman duracağını belirtmesi
- Sesli Notlar kayıtlarının gelen aramalar nedeniyle kesilmesi
- Netflix videolarını oynatırken ekranın siyah olması
- Apple Watch uygulamasının açıldıktan sonra beklenmedik şekilde kapanması
- Bazı kullanıcılar için Antrenman GPS güzergâhlarının veya Sağlık verilerinin Apple Watch ile iPhone arasında eşzamanlanmasının engellenmesi
- CarPlay Dashboard’unda sesin yanlış bir şekilde “Çalmıyor” olarak etiketlenmesi
- Aygıtların kablosuz olarak şarj edilmesinin engellenmesi
- iPhone iCloud Yedekleme’den geri yüklenirken ya da iPhone Geçiş Yardımcısı kullanılarak yeni bir iPhone’a veri aktarılırken Maruz Kalma Bildirimleri’nin etkisizleşmesi
iPadOS 14.2 yenilikleri
- Hayvanlar, yiyecekler, yüzler, ev eşyaları, müzik aletleri, cinsiyet ayrımı belirtmeyen emojiler ve daha fazlasını içeren 100’den fazla yeni emoji
- Açık ve koyu mod sürümleriyle sekiz yeni duvar kâğıdı
- Büyüteç, iPad Pro 12,9 inç’te (4. nesil) ve iPad Pro 11 inç’te (2. nesil) bulunan LiDAR sensörünü kullanarak yakındaki kişileri algılayıp uzaklıklarını bildirebilir
- iPad Air’de (4. Nesil) Kamera’daki Sahne Algılama akıllı görüntü tanımayı kullanarak bir manzaradaki nesneleri belirler ve fotoğrafları otomatik olarak iyileştirir
- iPad Air’de (4. Nesil) Kamera’daki Otomatik Kare Hızı video çekerken kare hızını otomatik olarak azaltarak az ışıklı çekimleri iyileştirir ve dosya büyüklüğünü en iyi duruma getirir
- AirPods’unuzun tamamen dolu olduğu süreyi azaltarak pilin eskime hızını düşürmek amacıyla AirPods için pil şarj etme işlemi en iyi duruma getirilmiştir
- Eğlenceyi evinizin her yerine ulaştıran yeni AirPlay denetimleri
- iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods ve CarPlay kullanarak HomePod ve HomePod mini ile interkom desteği
- Stereo, surround ses ve Dolby Atmos ses için HomePod’u Apple TV 4K’ya bağlayabilme
iPadOS 14.2 hata düzeltmeleri
- Kamera başlatıldığında vizörün karanlık görünmesi
- Kilitli ekranda parola girmeye çalışırken klavyenin bazı dokunmaları algılamaması
- Anımsatıcılar’ın saptanmış olarak geçmiş zamanları göstermesi
- Fotoğraflar araç takımının içerik görüntülememesi
- Hava Durumu araç takımının fahrenhayta ayarlandığında yüksek sıcaklıkları santigrat cinsinden görüntülemesi
- Sesli Notlar kayıtlarının gelen aramalar nedeniyle kesilmesi
- Netflix videolarını oynatırken ekranın siyah olması
Güncelleme alan cihazlar
iPhone'lar için iOS 14.2 ve iPad'ler için de iPadOS 14.2 güncellemesini yayınlayan Apple, eski cihazlar için de çeşitli güvenlik iyileştirmeleri içeren iOS 12.4.9 güncellemesini yayınladı.
iOS 14.2 güncellemesi alan iPhone modelleri
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone 6S Plus
- iPhone 6S
- iPhone SE (1. nesil)
- iPhone SE (2. nesil)
- iPod Touch (7. nesil)
iPadOS 14.2 güncellemesi alan iPad modelleri
- 12.9 inç iPad Pro
- 11 inç iPad Pro
- 10.5 inç iPad Pro
- 9.7 inç iPad Pro
- iPad (8. nesil)
- iPad (7. nesil)
- iPad (6. nesil)
- iPad (5. nesil)
- iPad mini (5. nesil)
- iPad mini 4
- iPad Air (4. nesil)
- iPad Air (3. nesil)
- iPad Air 2
iOS 14.2 & iPadOS 14.2 güncellemesini cihazınıza yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Bana kalsa Apple'ın batmasını beklesin.
Şu eski sürümde kalma takıntısı olanlara bir gıcık gidiyorum anlatamam.
10 yıldır hep en yüksek sürümü hemen yükledim hiç bir sorun yaşamadım.