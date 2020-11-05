iOS 14.2 & iPadOS 14.2 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler ve hata düzeltmeleri

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Yeni duvar kağıtları, yeni emojiler, denetim merkezinden müzik tanıma, AirPods için iyileştirilmiş pil şarjı gibi önemli yenilikler içeren iOS 14.2 ve iPadOS 14.2 güncellemeleri yayınlandı.

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iOS 14.2 güncellemesiyle denetim merkezine müzik tanıma özelliği eklenecek

Yeniliklerin yanı sıra çeşitli hata düzeltmeleri de içeren güncellemelerle ilgili paylaşılan sürüm notları şu şekilde:

iOS 14.2 yenilikleri

Hayvanlar, yiyecekler, yüzler, ev eşyaları, müzik aletleri, cinsiyet ayrımı belirtmeyen emojiler ve daha fazlasını içeren 100’den fazla yeni emoji

Açık ve koyu mod sürümleriyle sekiz yeni duvar kâğıdı

Büyüteç, iPhone 12 Pro’da ve iPhone 12 Pro Max’te bulunan LiDAR sensörünü kullanarak yakındaki kişileri algılayıp uzaklıklarını bildirebilir

iPhone 12 için MagSafe’li Deri Kılıf desteği

AirPods’unuzun tamamen dolu olduğu süreyi azaltarak pilin eskime hızını düşürmek amacıyla AirPods için pil şarj etme işlemi en iyi duruma getirilmiştir

Ses yüksekliği işitme duyunuzu etkileyebilecek bir düzeye geldiğinde sizi uyaran kulaklık ses düzeyi bildirimleri

Birden fazla AirPlay 2 uyumlu cihazda müzik çalmayı kolaylaştıran yeniden tasarlanmış AirPlay kontrolleri

iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods ve CarPlay kullanarak HomePod ve HomePod mini ile interkom desteği

Stereo, surround ses ve Dolby Atmos ses için HomePod’u Apple TV 4K’ya bağlayabilme

Maruz Kalma Bildirimleri’yle ilgili, kimlik bilgilerinizi içermeyen istatistikleri katılımcı Toplum Sağlığı Merkezlerine sunma seçeneği

Denetim merkezine eklenen Shazam müzik tanıma işlevi

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*iOS 14.2 & iPadOS 14.2 güncellemeleri ile gelen yeni emojiler

iOS 14.2 hata düzeltmeleri

Uygulamaların ana ekran dock’unda düzensiz olması

Kamera başlatıldığında vizörün karanlık görünmesi

Kilitli ekranda parola girmeye çalışırken klavyenin bazı dokunmaları algılamaması

Anımsatıcılar’ın saptanmış olarak geçmiş zamanları göstermesi

Fotoğraflar araç takımının içerik görüntülememesi

Hava Durumu araç takımının fahrenhayta ayarlandığında yüksek sıcaklıkları santigrat cinsinden görüntülemesi

Hava Durumu’ndaki Bir Saat Sonra Yağış grafiği açıklamasının yanlış bir şekilde yağışın ne zaman duracağını belirtmesi

Sesli Notlar kayıtlarının gelen aramalar nedeniyle kesilmesi

Netflix videolarını oynatırken ekranın siyah olması

Apple Watch uygulamasının açıldıktan sonra beklenmedik şekilde kapanması

Bazı kullanıcılar için Antrenman GPS güzergâhlarının veya Sağlık verilerinin Apple Watch ile iPhone arasında eşzamanlanmasının engellenmesi

CarPlay Dashboard’unda sesin yanlış bir şekilde “Çalmıyor” olarak etiketlenmesi

Aygıtların kablosuz olarak şarj edilmesinin engellenmesi

iPhone iCloud Yedekleme’den geri yüklenirken ya da iPhone Geçiş Yardımcısı kullanılarak yeni bir iPhone’a veri aktarılırken Maruz Kalma Bildirimleri’nin etkisizleşmesi

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iPadOS 14.2 yenilikleri

Hayvanlar, yiyecekler, yüzler, ev eşyaları, müzik aletleri, cinsiyet ayrımı belirtmeyen emojiler ve daha fazlasını içeren 100’den fazla yeni emoji

Açık ve koyu mod sürümleriyle sekiz yeni duvar kâğıdı

Büyüteç, iPad Pro 12,9 inç’te (4. nesil) ve iPad Pro 11 inç’te (2. nesil) bulunan LiDAR sensörünü kullanarak yakındaki kişileri algılayıp uzaklıklarını bildirebilir

iPad Air’de (4. Nesil) Kamera’daki Sahne Algılama akıllı görüntü tanımayı kullanarak bir manzaradaki nesneleri belirler ve fotoğrafları otomatik olarak iyileştirir

iPad Air’de (4. Nesil) Kamera’daki Otomatik Kare Hızı video çekerken kare hızını otomatik olarak azaltarak az ışıklı çekimleri iyileştirir ve dosya büyüklüğünü en iyi duruma getirir

AirPods’unuzun tamamen dolu olduğu süreyi azaltarak pilin eskime hızını düşürmek amacıyla AirPods için pil şarj etme işlemi en iyi duruma getirilmiştir

Eğlenceyi evinizin her yerine ulaştıran yeni AirPlay denetimleri

iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods ve CarPlay kullanarak HomePod ve HomePod mini ile interkom desteği

Stereo, surround ses ve Dolby Atmos ses için HomePod’u Apple TV 4K’ya bağlayabilme

iPadOS 14.2 hata düzeltmeleri

Kamera başlatıldığında vizörün karanlık görünmesi

Kilitli ekranda parola girmeye çalışırken klavyenin bazı dokunmaları algılamaması

Anımsatıcılar’ın saptanmış olarak geçmiş zamanları göstermesi

Fotoğraflar araç takımının içerik görüntülememesi

Hava Durumu araç takımının fahrenhayta ayarlandığında yüksek sıcaklıkları santigrat cinsinden görüntülemesi

Sesli Notlar kayıtlarının gelen aramalar nedeniyle kesilmesi

Netflix videolarını oynatırken ekranın siyah olması

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Güncelleme alan cihazlar

iPhone'lar için iOS 14.2 ve iPad'ler için de iPadOS 14.2 güncellemesini yayınlayan Apple, eski cihazlar için de çeşitli güvenlik iyileştirmeleri içeren iOS 12.4.9 güncellemesini yayınladı.

iOS 14.2 güncellemesi alan iPhone modelleri

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPod Touch (7. nesil)

iPadOS 14.2 güncellemesi alan iPad modelleri

12.9 inç iPad Pro

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (8. nesil)

iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad mini (5. nesil)

iPad mini 4

iPad Air (4. nesil)

iPad Air (3. nesil)

iPad Air 2

iOS 14.2 & iPadOS 14.2 güncellemesini cihazınıza yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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