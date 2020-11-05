Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14.2 & iPadOS 14.2 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler ve hata düzeltmeleri

    iOS 14.2 ve iPadOS 14.2 güncellemeleri yayınlandı. Yeni duvar kağıtları, 100'den fazla yeni emoji, AirPods için iyileştirilmiş pil şarjı ve dahası iOS 14.2 & iPadOS 14.2 güncellemelerinde.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
    7,2b
    1
    36
    iPhone
    Abone ol
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    5

    iOS 14.2 & iPadOS 14.2 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler ve hata düzeltmeleri
    Tam Boyutta Gör

    Yeni duvar kağıtları, yeni emojiler, denetim merkezinden müzik tanıma, AirPods için iyileştirilmiş pil şarjı gibi önemli yenilikler içeren iOS 14.2 ve iPadOS 14.2 güncellemeleri yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone 5C'yi klasik ürünler listesine ekledi: Peki bu ne anlama geliyor?"

    İlginizi Çekebilir Avatar iOS 14.2 güncellemesiyle denetim merkezine müzik tanıma özelliği eklenecek

    Yeniliklerin yanı sıra çeşitli hata düzeltmeleri de içeren güncellemelerle ilgili paylaşılan sürüm notları şu şekilde:

    iOS 14.2 yenilikleri

    • Hayvanlar, yiyecekler, yüzler, ev eşyaları, müzik aletleri, cinsiyet ayrımı belirtmeyen emojiler ve daha fazlasını içeren 100’den fazla yeni emoji
    • Açık ve koyu mod sürümleriyle sekiz yeni duvar kâğıdı
    • Büyüteç, iPhone 12 Pro’da ve iPhone 12 Pro Max’te bulunan LiDAR sensörünü kullanarak yakındaki kişileri algılayıp uzaklıklarını bildirebilir
    • iPhone 12 için MagSafe’li Deri Kılıf desteği
    • AirPods’unuzun tamamen dolu olduğu süreyi azaltarak pilin eskime hızını düşürmek amacıyla AirPods için pil şarj etme işlemi en iyi duruma getirilmiştir
    • Ses yüksekliği işitme duyunuzu etkileyebilecek bir düzeye geldiğinde sizi uyaran kulaklık ses düzeyi bildirimleri
    • Birden fazla AirPlay 2 uyumlu cihazda müzik çalmayı kolaylaştıran yeniden tasarlanmış AirPlay kontrolleri
    • iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods ve CarPlay kullanarak HomePod ve HomePod mini ile interkom desteği
    • Stereo, surround ses ve Dolby Atmos ses için HomePod’u Apple TV 4K’ya bağlayabilme
    • Maruz Kalma Bildirimleri’yle ilgili, kimlik bilgilerinizi içermeyen istatistikleri katılımcı Toplum Sağlığı Merkezlerine sunma seçeneği
    • Denetim merkezine eklenen Shazam müzik tanıma işlevi

    iOS 14.2 & iPadOS 14.2 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler ve hata düzeltmeleri
    Tam Boyutta Gör

    *iOS 14.2 & iPadOS 14.2  güncellemeleri ile gelen yeni emojiler

    iOS 14.2 hata düzeltmeleri

    • Uygulamaların ana ekran dock’unda düzensiz olması
    • Kamera başlatıldığında vizörün karanlık görünmesi
    • Kilitli ekranda parola girmeye çalışırken klavyenin bazı dokunmaları algılamaması
    • Anımsatıcılar’ın saptanmış olarak geçmiş zamanları göstermesi
    • Fotoğraflar araç takımının içerik görüntülememesi
    • Hava Durumu araç takımının fahrenhayta ayarlandığında yüksek sıcaklıkları santigrat cinsinden görüntülemesi
    • Hava Durumu’ndaki Bir Saat Sonra Yağış grafiği açıklamasının yanlış bir şekilde yağışın ne zaman duracağını belirtmesi
    • Sesli Notlar kayıtlarının gelen aramalar nedeniyle kesilmesi
    • Netflix videolarını oynatırken ekranın siyah olması
    • Apple Watch uygulamasının açıldıktan sonra beklenmedik şekilde kapanması
    • Bazı kullanıcılar için Antrenman GPS güzergâhlarının veya Sağlık verilerinin Apple Watch ile iPhone arasında eşzamanlanmasının engellenmesi
    • CarPlay Dashboard’unda sesin yanlış bir şekilde “Çalmıyor” olarak etiketlenmesi
    • Aygıtların kablosuz olarak şarj edilmesinin engellenmesi
    • iPhone iCloud Yedekleme’den geri yüklenirken ya da iPhone Geçiş Yardımcısı kullanılarak yeni bir iPhone’a veri aktarılırken Maruz Kalma Bildirimleri’nin etkisizleşmesi

    iOS 14.2 & iPadOS 14.2 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler ve hata düzeltmeleri
    Tam Boyutta Gör

    iPadOS 14.2 yenilikleri

    • Hayvanlar, yiyecekler, yüzler, ev eşyaları, müzik aletleri, cinsiyet ayrımı belirtmeyen emojiler ve daha fazlasını içeren 100’den fazla yeni emoji
    • Açık ve koyu mod sürümleriyle sekiz yeni duvar kâğıdı
    • Büyüteç, iPad Pro 12,9 inç’te (4. nesil) ve iPad Pro 11 inç’te (2. nesil) bulunan LiDAR sensörünü kullanarak yakındaki kişileri algılayıp uzaklıklarını bildirebilir
    • iPad Air’de (4. Nesil) Kamera’daki Sahne Algılama akıllı görüntü tanımayı kullanarak bir manzaradaki nesneleri belirler ve fotoğrafları otomatik olarak iyileştirir
    • iPad Air’de (4. Nesil) Kamera’daki Otomatik Kare Hızı video çekerken kare hızını otomatik olarak azaltarak az ışıklı çekimleri iyileştirir ve dosya büyüklüğünü en iyi duruma getirir
    • AirPods’unuzun tamamen dolu olduğu süreyi azaltarak pilin eskime hızını düşürmek amacıyla AirPods için pil şarj etme işlemi en iyi duruma getirilmiştir
    • Eğlenceyi evinizin her yerine ulaştıran yeni AirPlay denetimleri
    • iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods ve CarPlay kullanarak HomePod ve HomePod mini ile interkom desteği
    • Stereo, surround ses ve Dolby Atmos ses için HomePod’u Apple TV 4K’ya bağlayabilme

    iPadOS 14.2 hata düzeltmeleri

    • Kamera başlatıldığında vizörün karanlık görünmesi
    • Kilitli ekranda parola girmeye çalışırken klavyenin bazı dokunmaları algılamaması
    • Anımsatıcılar’ın saptanmış olarak geçmiş zamanları göstermesi
    • Fotoğraflar araç takımının içerik görüntülememesi
    • Hava Durumu araç takımının fahrenhayta ayarlandığında yüksek sıcaklıkları santigrat cinsinden görüntülemesi
    • Sesli Notlar kayıtlarının gelen aramalar nedeniyle kesilmesi
    • Netflix videolarını oynatırken ekranın siyah olması

    iOS 14.2 & iPadOS 14.2 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler ve hata düzeltmeleri
    Tam Boyutta Gör

    Güncelleme alan cihazlar

    iPhone'lar için iOS 14.2 ve iPad'ler için de iPadOS 14.2 güncellemesini yayınlayan Apple, eski cihazlar için de çeşitli güvenlik iyileştirmeleri içeren iOS 12.4.9 güncellemesini yayınladı.

    iOS 14.2 güncellemesi alan iPhone modelleri

    • iPhone 12 Pro Max
    • iPhone 12 Pro
    • iPhone 12
    • iPhone 12 mini
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11
    • iPhone XS Max
    • iPhone XS
    • iPhone XR
    • iPhone X
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone 8
    • iPhone 7 Plus
    • iPhone 7
    • iPhone 6S Plus
    • iPhone 6S
    • iPhone SE (1. nesil)
    • iPhone SE (2. nesil)
    • iPod Touch (7. nesil)

    iPadOS 14.2 güncellemesi alan iPad modelleri

    • 12.9 inç iPad Pro
    • 11 inç iPad Pro
    • 10.5 inç iPad Pro
    • 9.7 inç iPad Pro
    • iPad (8. nesil)
    • iPad (7. nesil)
    • iPad (6. nesil)
    • iPad (5. nesil)
    • iPad mini (5. nesil)
    • iPad mini 4
    • iPad Air (4. nesil)
    • iPad Air (3. nesil)
    • iPad Air 2

    iOS 14.2 & iPadOS 14.2 güncellemesini cihazınıza yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.   



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    41 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    58 dakika önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Spotify abonelik fiyatlarına zam geliyor
    1 hf.
    Uygun fiyatlı Honor 10X Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    1 hf.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    infom@n (Uğur Doğan) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen esmerbuyucu
    Yuh. O kadar beklemesin, beklemişken iOS 17'yi hatta iOS 18'i beklesin.
    Bana kalsa Apple'ın batmasını beklesin.
    Şu eski sürümde kalma takıntısı olanlara bir gıcık gidiyorum anlatamam.
    10 yıldır hep en yüksek sürümü hemen yükledim hiç bir sorun yaşamadım.
    Yuh. O kadar beklemesin, beklemişken iOS 17'yi hatta iOS 18'i beklesin. Bana kalsa Apple'ın batmasını beklesin. Şu eski sürümde kalma takıntısı olanlara ...
    Devamını Gör
    4 Yanıt Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    esmerbuyucu (E. B.) 6 gün ( Mesaj Silindi ) explain50
    Bence iOS 15 veya iOS 16'yı beklemek en mantıklısı.
    2 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cand. 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Her güncellemede 6s’in şarjı 30 dk daha kısalıyor bu gidişle elimde powerbankle gezicem
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    Carlsén 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çoklu renk ve algılama özelliği dışında öyle avam avam bir güzelliğini de görmedim, ss alma kısayolu desen zaten o bu modelde işlemez, widgetler de pek sarmıyor



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Weezer 2 gün ( Mesaj Silindi )
    13 den 14.1 e geçtim. Su gibi gidiyor batarya. 14.2 de durum nasıl?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İos 14.2 yi yükledim yüzde yüz olan pil sağlığı 99 a düştü telefon 3,5 aylık apple den soğumaya başladım.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    urbncwby (Can Gökçeatam) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Belli ki daha henüz kimse iOS 14.2’nin ZORLA kulaklık ses seviyelerini indirdiğinin ve bu özelliğin kapatılmasının mümkün olmadığının farkına varmadı. Merak ediyorum millet ne zaman farkedip isyan edecek.


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ratsx (ali ay) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    14.1 güncellemesinden önce iki gün giden ipad 10.5 pili, güncellemden sonra bir gün gitmeye başladı.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    neyseneya 4 gün ( Mesaj Silindi ) ratsx
    birkaç güne oturur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nemesis-Prime 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Duvar kağıtlarını beğendim. Güncellemeyi yeni yaptığım için şarj ve sistem performansı hakkında konuşmam doğru olmaz. Ancak şimdilik sistem hızında değişme olmadı. Sanırım diğer sürümlerdeki sorunları kapatmışlar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Murat.Ak (Murat Ak) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    30 yıllık bir yazılımcı olarak hatasız yazılım bekleyenleri anlayamıyorum. Önce kendi bedenlerine baksınlar hiç mi hata yok diye ;)
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tonodias 5 gün ( Mesaj Silindi ) Murat.Ak
    1990’da hangi dili kullanıyordunuz ?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Usta-74 (Kerem usta) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Murat.Ak
    Tanrı'nın yarattığı (hemde özene bezene uğraşarak) bedeni karıştırma bence.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Moderatör bey ayrıca 12.4.9 yayınlandı eski cihazlar için onu da eklerseniz sevinirim.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Çıkan her yeni Güncelleme sorunları gidermek için çıkıyor asıl güncelleme hiç çıkmassa sıkıntı başlar bunu android kullanıcıları yakınen iyi bilir.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    matador_mirkhan 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Millet sıkıntılı burda galiba. İsteyen istediği sürümde kalır. Burası fikir alma platformu, güncel sürümde sıkıntı varsa adam geçmek istemiyordur belki cihazı eskidir. Nedir bu hemen eleştirelim gömelim kafası.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    carter +150 realblade +120 _Emir +103 Mütercim Bey +91 drjacob +88 Ceqa +86 Cem300 +83 _ESvED_ +78 fhrstw +65 NOSTOY +57
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 lazer__ 3. kez +308 2 Alqu 2. kez +297 3 Sabriye Baaas ilk kez +223
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    7167 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ios 14.2, ios 14.2 güncellemesi ve
    8 etiket daha ipados 14.2 ipados 14.2 güncellemesi ios ipados Apple iOS / OS X / tvOS / watchOS Cep Telefonları Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası250,4b
    Twitter Profili92,9b
    YouTube Kanalı306b
    Instagram Profili46,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Playstation 5 kutusundan çıkıyor! Karşınızda Sony'nin ustalık eseri 5 gün Yeni Battlefield ve Need for Speed oyunları PS5 ve Xbox Series için 2022 mali yılında çıkacak 5 gün Razer profesyonellere yönelik BOOK 13 modelini duyurdu 5 gün Karşıyaka Spor Kulübü kripto para çıkarıyor 5 gün Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.com'a soruşturma 5 gün Take-Two patronu oyunların olması gerekenden ucuza satıldığını söyledi 5 gün Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin otomobiline veri desteği sağlayacak 5 gün Xiaomi iki yılda Türkiye’de zirveye yerleşti 5 gün AMD Ryzen 5 5600X ve Ryzen 9 5900X kutusundan çıkıyor 5 gün FIFA 21 ilk kez indirime girdi 5 gün İşte Xbox Series X ve S'in oyunlardaki yükleme süreleri 5 gün Demon's Souls Remake'in yenilenmiş karakter yaratma ekranından görüntüler paylaşıldı 6 gün PlayStation 5 çıkışında depolama için harici SSD desteklemeyecek 6 gün Oppo Reno 5'in ilk teknik detayları belli oldu 6 gün Vivo, yaklaşmakta olan Origin OS'un çıkış tarihini açıkladı 6 gün GTA 5 satışları yedi yıl sonra ilk kez ciddi anlamda yavaşladı 6 gün PS5 çıkış oyunu Marvel's Spider-Man: Miles Morales'ten etkileyici bir TV reklamı yayınlandı 6 gün Sevimli bulmaca oyunu All of You bugün Apple Arcade'e ekleniyor 6 gün Tenet'ın bluray versiyonunun yayın tarihi açıklandı 6 gün Şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü beyin haritası yayınlandı 6 gün GÖRÜNTÜLENEN iOS 14.2 & iPadOS 14.2 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler ve hata düzeltmeleri Sonraki Google Mesajlar'a mesaj iletim zamanı planlama özelliği geldi 6 gün The Witcher dizisinin 2. sezon çekimlerinden yeni görseller paylaşıldı 6 gün RX 6800 XT ROG Strix sıcaklık aralığı 95 dereceye uzanıyor 6 gün Star Wars Jedi: Fallen Order EA Play'e ekleniyor 6 gün Yeni Volkswagen Golf Variant ve Golf Alltrack'ın tasarımlarına yakından bakın 6 gün Dirt 5 geliştiricisi PS5 kontrolcüsü DualSense'in inanılmaz olduğunu söylüyor 6 gün AMD Ryzen 5000 satışa sunuldu, İlk incelemeler geldi! 6 gün Sony uyardı: PS5 almak için mağaza önünde kamp kurmayın, çıkış gününde satış olmayacak 6 gün AstraZeneca CEO’su Kovid-19 aşısı için fiyat ve tarih bilgisi paylaştı 6 gün PCIe 6.0 standardı gelecek yıl tamamlanıyor 6 gün 109 TL'lik oyun Epic Games üzerinde ücretsiz 6 gün Nintendo Switch'in satışları 68 milyonu geçti 6 gün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB'in 'siber saldırı' açıklamasını yalanladı 6 gün Xbox Series S almaya değer mi? ilk izlenim 6 gün TCL 10 SE ülkemizde satışa çıkıyor 6 gün Apple, iPhone 5C'yi klasik ürünler listesine ekledi: Peki bu ne anlama geliyor? 6 gün Skoda'dan emniyet kemeri için 'aydınlatmalı kilit' patenti 6 gün Öksürük damlacıklarının havada ne kadar mesafe kat ettiğini gösteren bir araştırma yapıldı 6 gün PS Store'da popüler bağımsız oyunlara büyük indirimler 6 gün Bitcoin fiyatı 14 bin doları aştı ama piyasa eziliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız